DEB: Fünf Sterne für den Tölzer Nachwuchs

U 20-Trainer Funk: „Dafür muss alles stimmen“

Von: Patrick Staar

Zufrieden mit der Entwicklung des Tölzer Nachwuchses (v. li.): U 17-Trainer Michael Schuster, U 20-Trainer Florian Funk und Athletiktrainer Andi Lechner. © Patrick Staar

Bad Tölz – Zwischen der Eishockey-Nachwuchsarbeit in den 80er-Jahren und heute liegen Welten. Gab es vor drei, vier Jahrzehnten noch ein sporadisches Sommertraining mit Liegestützen und Bergläufen, so ist nun jedes Detail geplant, und alles wird dokumentiert. Der Lohn: Der EC Bad Tölz wurde nun vom Deutschen Eishockey-Bund mit fünf Sternen ausgezeichnet. In der DEL 2 schafften dies außer den Tölzern nur der EV Landshut und die Dresdner Eislöwen. Kurier-Mitarbeiter Patrick Staar sprach mit U 17-Trainer Michael Schuster, U 20-Trainer Florian Funk, Athletiktrainer Andi Lechner und Betreuer Rudi Trasberger über eine Eishockeysaison mit vielen Herausforderungen.

Herr Schuster, wie bewerten Sie die Saison in der U 17-Bundesliga?

Schuster: Die Saison war ein absoluter Erfolg. Wir haben bei Null angefangen. Wir hatten Spieler aus dem Jahrgang 2005, die hatten wegen Corona 2020 das letzte Spiel. Deshalb gab es in der Vorrunde viele Niederlagen. Aber dann haben sich alle gesteigert.

Gab es ein Schlüsselspiel?

Schuster: Das Schlüsselspiel hatten wir in Schwenningen. Wenn du siehst, wie sich deine Mannschaft in einen Rausch reinspielt, kriegst du als Coach eine Gänsehaut.

Herr Funk, wie bewerten Sie die Saison in der DNL2?

Funk: Ich werte sie auch ganz klar als Erfolg, weil wir überall besser geworden sind. In der Vorbereitung habe ich gedacht, dass es eine ganz schwierige Saison wird.

Trasberger: Vor der Saison hat keiner geglaubt, dass wir 60 Punkte holen. Aber das war das beste Team, das wir jemals hatten.

Wie hat sich das geäußert?

Trasberger: Die Burschen waren ordentlich, haben brutal gut zusammengehalten. Nico Kimmerl hat vor der Saison ein Foto in die Whatsapp-Gruppe gestellt und geschrieben: „So wird der Platz hergerichtet.“ Und so haben sie es dann auch gemacht. Wenn man in die Kabine gekommen ist, war’s immer sauber. Ich musste nichts sagen.

Funk: Die älteren Spieler waren sehr vernünftig. Das ist wichtig. So diszipliniert wie in der Kabine war die Mannschaft auch bei Spielen. Unglaublich, gerade von den Strafzeiten her.

Trasberger: Sie waren brutal positiv, auch diejenigen, die eigentlich nicht die großen Reißer sind. Aber zusammengehalten und gespielt haben sie wie der Teufel.

Funk: Wir haben Dresden dreimal und Schwenningen zweimal geschlagen, obwohl die viel besser waren als wir. Aber wir haben gekämpft wie die Blöden.

Herr Schuster, was hat sich für Sie durch den Wechsel vom SC Reichersbeuern in die U 17-Bundesliga geändert?

Schuster: Vieles. Alles ist umfangreicher, intensiver.

Funk: Früher hast du als Trainer alles selbst gemacht – das Athletiktraining, das Sommertraining. Jetzt ist das so umfangreich, dass das eine Person alleine nicht mehr bewerkstelligen kann.

Schuster: Es kommt noch was hinzu: Die Mannschaft sieht mich auf dem Eis, wenn ich Ansprachen mache, wenn ich Taktikschulungen abhalte. Wenn ich das Athletiktraining auch noch machen müsste, würden sie sagen: „Jetzt kommt der schon wieder daher.“ Das muss ein Anderer machen.

Wie sind die Aufgaben aufgeteilt?

Funk: Viona Harrer macht das Torwarttraining, weil sie eine ausgebildete Torhüterin ist. Da halte ich mich raus, weil ich mich mit dem Torwart-spiel nicht auskenne. Ich kann nur sagen: „Fang’ die Scheibe.“ Viona kann den Torhütern sagen, wie sie die Scheibe fangen sollen. Andi Lechner kümmert sich um das Athletiktraining. Er kann den Spielern genau sagen, wie sie stark werden – weil er auch eine ausgebildete Fachkraft ist. Als Klinsmann beim FC Bayern Trainer wurde, haben die ganzen Schlaumeier gesagt: „Was will der mit seinen ganzen Trainerstab?“ Dann haben sie ihn rausgeworfen, und zwei Wochen später hatten alle einen Trainerstab.

Lechner: Auch im Jugendbereich wird alles professioneller. Die guten Spieler wie Xaver Schuler haben hohe Ansprüche. Denen reicht nicht, dass man ihnen was hinwirft – sie hinterfragen alles.

Der einzige Tölzer U 20-Nationalspieler: Justi Späth-Mariscal (re.) aus der DNL 2-Mannschaft. © Patrick Staar

Wie war das früher?

Funk: Wir haben damals im Mai mit dem Training angefangen. Wir haben Fußball gespielt, sind 400 Meter gelaufen, haben ein paar Liegestützen gemacht – das war’s. Als Franz Fritzmeier das Stretching eingeführt hat, haben wir gedacht: „Hoppla, was macht der für ein Zeug im Training?“

Schuster: Wir sind immer wieder den Kalvarienberg hochgelaufen, da ging’s nur um Willenssteigerung.

Was hat sich sonst noch geändert?

Lechner: Meiner Meinung nach hatten die Jugendlichen früher mehr Grundlagen.

Funk: Das stimmt, wir waren vielseitiger. Heute meinen die Eltern, dass die Kinder schon in der U 11 eishockeyspezifisches Training machen müssen. Dabei können sie nicht mal die normalen Sachen. Gib ihnen einen Fußball, und sie wissen nicht, was das ist.

Schuster: Bei Fangsterl oder Räuber und Schandi haben wir das Ausweichen, Verstecken, Krabbeln, das periphere Sehen gelernt.

Lechner: So was muss man jetzt im Verein machen, weil sie es selber nicht mehr tun. Es gibt viele bequeme Eltern.

Gibt es Unterschiede zwischen auswärtigen und einheimischen Spieler?

Funk: Wenn jemand 40 Kilometer ins Training fährt, dann weiß ich: Der will. Andere werden von ihren Eltern hergebracht, dass sie halt da sind. Florin Ketterer ist zum Beispiel immer aus München raus gefahren und war bei jedem Training da. Zwischen dem Mittags- und Abendtraining hat er Krankenwagen gefahren als Praktikum. Der hatte diesen Willen. Du siehst, wer mag und wer nicht mag. Und wer nicht mag, den mag der Trainer irgendwann auch nicht mehr.

Schuster: 95 Prozent muss der Spieler mitbringen, fünf Prozent kann der Trainer mitgeben. Ich kann zu niemanden sagen: „Trainier’ bitte.“ Gerade bewirbt sich ein Torwart aus Peiting bei uns. So einer ist mit lieber, als einer, den ich zum Jagen tragen muss.

Wie viele Spieler sind bereit, ihr ganzes Leben dem Eishockey unterzuordnen?

Funk: Vor 30 Jahren haben Talent und etwas Wille gereicht, um etwas zu werden. Jetzt muss alles passen. Du brauchst das Talent, den Willen, die Einsatzbereitschaft. Bei den Frauen ist es ja nicht anders. Wer früher als Frau mit dem Eishockeyspielen angefangen hat, konnte zur Olympiade fahren. Jetzt wird man nicht mehr automatisch Nationalspielerin.

Schuster: Unser Trainingsprogramm war extrem straff. Ich war überrascht, dass wir trotzdem eine extrem hohe Trainingsbeteiligung hatten – sie lag bei 98 Prozent. Die Spieler haben sogar ein zusätzliches Training am Samstag gefordert. Da haben wir dann zum Beispiels Bullys geübt oder Aufbaupässe.

Lechner: Am Anfang war das in der U 17 noch nicht so, aber dann ist ein homogenes Team entstanden.

Schuster: Die sind in die Kabine reingekommen, haben sich gegenseitig motiviert und fast selbst gecoacht.

Wie wichtig sind auswärtige Spieler für den ECT?

Schuster: Nicht unwichtig, sie können das Salz in der Suppe sein. Ausländer können einen schon vorwärtsbringen.

Funk: Da müssen wir aber aufpassen. Es gibt doch dieses blöde Urteil, dass ein ausländischer Spieler im Nachwuchs nicht als Transferkarten-pflichtig gilt. Wenn eine Mannschaft mit neun Ausländern spielt, hat das nichts mehr mit Nachwuchsförderung zu tun. Diesen Zirkus würde ich nicht mitmachen. Entweder bilden wir die Nachwuchsspieler aus, damit sie besser werden – oder wir lassen es. Wenn das so kommt, spielen die Holländer zukünftig in Krefeld und die Österreicher in Rosenheim und Garmisch. Ich bin gespannt, was der Deutsche Eishockey-Bund da macht.

Schuster: Mir haben mehrere U 17-Trainer gesagt, dass sie für die Abstiegsrunde Ausländer holen.

Funk: In der U 20 gab es außer uns keinen Klub, der nicht mit zwei Ausländern gespielt hat. Wir sind ständig angeschrieben worden, ob wir nicht noch einen oder zweiten Ausländer einsetzen wollen. Ausländer machen dich besser, wenn sie richtig gut sind. Aber die Regel soll es nicht sein, denn für die erste Mannschaft sind sie zu schwach.

Schuster: Man muss immer bedenken, dass eine Nachwuchsmannschaft nicht im August oder September zusammengewürfelt wird, sondern dass sie schon im Mai geplant wird. Und da sind die Transferkarten-pflichtigen Spieler noch nicht da.

In den vergangenen Jahren wurde die Nachwuchsarbeit des ECT vom Deutschen Eishockey-Bund mit vier Sternen ausgezeichnet. Heuer gab es sogar fünf Sterne. Wie kam es dazu?

Funk: In der DNL haben wir von 50 möglichen Punkten 40 bekommen. Das ist gut, denn mehr sind für uns nicht drin. Sechs Punkte verlieren wir, weil wir kein Internat haben. Vier Punkte werden uns abgezogen, weil wir nicht drei, sondern nur einen Nationalspieler haben – Justi Späth Mariscal. Wenn wir gar keinen U 20-Nationalspieler hätten, wäre der fünfte Stern weg gewesen. Insgesamt hat der Eisclub 170 Punkte bekommen. Damit man fünf Sterne kriegt, muss man einen enormen Aufwand treiben. Wir haben einen Ordner voll mit Unterlagen. Die wollen genau sehen, was an den einzelnen Tagen trainiert wurde. Wir müssen sogar eine schriftliche Erklärung vom Landratsamt vorlegen, dass wir den Sportplatz benutzen dürfen. Es reicht nicht, wenn ich sage: „Der Schlüssel hängt bei mir in der Kabine.“ Alles muss dokumentiert sein, von der U 9 aufwärts.

Bringt der fünfte Stern nur Renommee oder auch Geld?

Funk: Heuer wurden 834 000 Euro an die Vereine ausgeschüttet. Für jeden erreichten Punkt gibt es etwas über 90 Euro, für jeden Stern 4000 Euro. Macht für uns zusammengerechnet 35 672 Euro.

Früher gab es aus dem Reindl-Pool aber mehr Geld?

Funk: Das stimmt. Dafür läuft es jetzt zweigleisig. Alle Vereine, die den Spieler ausgebildet haben, bekommen Geld von der DEL, wenn er es dort auf über 100 Einsätze bringt. So ungefähr 280 000 Euro werden auf die Ausbildungsvereine aufgeteilt. Wie viel Geld es pro Spieler gibt, ist Glückssache. In einer Saison überschreiten nur drei Spieler die 100-Einsätze-Grenze – so war’s, als Marco Pfleger das geschafft hat. Das hat sich dann rentiert. In einer anderen Saison kommen 16 Spieler über diese Grenze – so war’s bei Andreas Eder und Maxi Kammerer. Entsprechend weniger Geld gab es.

Ist dieses System gerecht?

Funk: Ja, das ist in Ordnung so. Bis vor sechs oder acht Jahren hat es niemanden interessiert, wie oft ein Spieler in der DEL eingesetzt wird. Spieler wie Leo Pföderl und Yasin Ehliz hatten leider schon über 100 DEL-Spiele, als diese Regelung aufgekommen ist. Für die haben wir gar kein Geld gekriegt.

Schuster: Vereine wie der ESC Geretsried und der SC Reichersbeuern sind sehr wichtig, weil sie auch gute Spieler ausbilden, die dann zu den Vier- oder Fünf-Sterne-Klubs wechseln. Wenn ein Spieler mit 15 Jahren zu uns wechselt, kriegen Geretsried und Reichersbeuern auch Geld. Von den kleinen Vereinen leben die Fünf-Sterne-Klubs. Mannheim zum Beispiel bildet in den unteren Jahrgängen nicht so viele Spieler aus.

Funk: Es ist doch ganz einfach: Wenn Rosenheim in der Altersklasse U 9 schlecht ist und Klostersee gut, dann reicht das, weil die Klosterseer nach Rosenheim gehen. Wenn wir in der U 9 schlecht sind und Reichersbeuern gut, dann reicht das auch, weil die Reichersbeurer später zu uns wechseln. Zu Augsburg kommen die Spieler aus Königsbrunn. Wir alle leben von den Vereinen im Umkreis. Der SC Riessersee hat ein Problem, weil es da keinen Umkreis gibt – Mittenwald hat keinen Nachwuchs.

Was passiert, wenn in München, wie geplant, vier Eishallen gebaut werden?

Funk: Da wird’s schwierig für uns. Dann werden alle aus Tölz, Landshut, Rosenheim und Garmisch nach München gehen. Das heißt, die sehr Guten werden wechseln, weil irgendwann bei den Münchnern die Mannschaften voll sind. Im Grunde ist es aber kein Problem – momentan wechseln die Spieler stattdessen nach Salzburg oder Mannheim.

Teilweise wechseln Spieler auch von München nach Tölz...

Schuster: Ja, heuer haben wir zwei Spieler aus München dazu gekriegt, die beiden Hausenbergers. Die haben sich im Sommer beworben, aber da hatten wir unseren Kader schon voll. An Weihnachten haben sie sich noch mal beworben. Sie haben ein Probetraining gemacht, und wir haben gesagt: Passt.

Kann Tölz auf Dauer mit den großen Klubs mithalten?

Funk: Im Nachwuchs schon, klar. Wenn wir kein professionelles Nachwuchstraining anbieten würden, würde gar keiner mehr hier spielen. Das Fünf-Sterne-Programm ist gut. Die Vereine würden sonst viele Sachen nicht machen, die sie machen müssen. Ein Beispiel: Als ich in der Oberliga Trainer war, hatte ich noch kein Filmschnitt-Programm. Da habe ich mir die Spiele auf CD anschauen müssen. Jetzt müssen wir ein Filmschnitt-Programm haben, und das ist gut so. Da wird nicht an uns gedacht, sondern an den deutschen Eishockeysport. Wenn alle Vereine das machen, werden insgesamt die Spieler besser.

