Rudern: Oliver Zeidler verteidigt den WM-Titel

Von: Markus Schwarzkugler

Oliver Zeidler mit der Goldmedaille, gestützt vom Zweitplatzierten Melvin Twellaar (l.) und Bronze-Gewinner Graeme Thomas. Nach Rückschlägen zurückgeschlagen Die nächste Spitze Richtung Verband

Oliver Zeidler hat es nach den jüngsten Rückschlägen am Sonntag allen gezeigt. Zum zweiten Mal krönte sich der Schwaiger zum Weltmeister im Ruder-Einer.

Schwaig/Racice – So blamabel die Weltmeisterschaft für den Deutschen Ruderverband ansonsten verlaufen ist, so schön war sie am Ende dann doch für einen bemerkenswerten Sportler aus Schwaig: Oliver Zeidler hat am Sonntagnachmittag das Einer-Finale im tschechischen Racice für sich entschieden, seinen Titel von 2019 verteidigt und so irgendwie auch die Ehre des DRV gerettet – zu dem das Verhältnis der Zeidlers bekanntlich aktuell nicht unbedingt das beste ist. Es war also in mehrerlei Hinsicht eine Machtdemonstration des Ausnahme-Ruderers.

„Ob ich um eine Medaille mitfahren kann, hängt davon ab, ob ich die letzten Meter stehen kann oder nicht“, hatte der 26-Jährige unserer Zeitung nach seinem Sieg im Halbfinale am Freitag noch gesagt. Auf den ersten Metern der Zwei-Kilometer-Strecke musste man sich nun im Finale kurz Sorgen machen, ob er diesmal nicht gleich zu Beginn ein paar Körner zu viel aufsparen wollte – arg gemächlich begann Zeidler. Aber diese bangen Momente waren schnell vorbei. Nach einer Minute lag Zeidler schon eine Bootslänge vorne, knapp drei Sekunden waren es nach 500 Metern. Am Ende war es – mit Ausnahme eben der allerersten Meter – ein Start-Ziel-Sieg.

„Der Wind hat zum Rennen hin auf Gegenwind gedreht. Auf den ersten 500 Metern habe ich mir schon gedacht, dass er sich vielleicht übernimmt“, gestand Olivers Vater und Trainer Heino Zeidler kurz nach dem Rennen. „Je mehr es aber Richtung 1500 Meter ging, desto sicherer war ich mir“, meinte der stolze Papa, der mit seinem Sohn nämlich Folgendes ausgeheckt hatte: „Auf die letzten 500 Meter hin und dann den Turbo zünden. Der Plan ist voll aufgegangen.“

Keine Chance also für den am Ende zweitplatzierten und als Europameister von München eigentlich als Topfavorit gehandelten Niederländer Melvin Twellaar, der Zeidler im Viertelfinale noch hinter sich gelassen hatte. Am Ende trennten die beiden 1,45 Sekunden. Dritter wurde der Brite Graeme Thomas mit 2,77 Sekunden Rückstand.

„Das ist das Erfolgserlebnis, auf das ich lange gewartet habe“, sagte der frischgebackene Weltmeister, der nach dem Zieleinlauf happy den Zeigefinger Richtung Himmel ausstreckte. Druck hatte durchaus auf seinen Schultern gelastet, nach dem Olympia-Tiefpunkt mit dem verpassten Finale in Tokio 2021 und dem enttäuschenden vierten Rang erst vor sechs Wochen bei der Europameisterschaft in München.

Sein Vater Heino gestand: „Die Vorbereitung war wacklig, ich habe ihm viel abverlangt, die Latte nochmal höher gelegt. Da war er im Trainingslager schon sehr müde und unsicher.“ Nach dem Finale lagen sich Vater und Sohn nun erleichtert in den Armen, viel Druck war abgefallen. „Er hat sich bei mir bedankt“, sagte der Papa – eben für den harten Kurs, der am Ende auf den richtigen Weg geführt hat.

Alle Zweifler hat das Duo also erst mal verstummen lassen. Der Weltmeister konnte sich einen Seitenhieb Richtung Verband jedenfalls nicht verkneifen: „Dieser Erfolg zeigt, dass mein Vater und ich gute, professionelle Arbeit machen, obwohl wir nicht an einem Bundesstützpunkt sind und er nicht Bundestrainer ist“, sagte Oliver Zeidler.

Eine beherzte Aussage nach einem beherzten Rennen. Nach dem es übrigens – hochverdientermaßen – feucht-fröhlich zugehen durfte: „Das eine oder andere Bier wird noch gehen“, kündigte der alte und neue Weltmeister überglücklich an.