Osterfelder-Berglauf: Hamburger Unikat Wolfgang Plümpe tritt kürzer

Von: Katharina Bromberger

Regen hält weder die Teilnehmer noch den Organisator ab: Bei Wind und Wetter harrt Wolfgang Plümpe an der Strecke aus. © Andreas Mayr

Preisgeld gab es nie, die Besten kamen trotzdem zum Osterfelder-Berglauf - auch wegen Wolfgang Plümpe, dem Hamburger Unikat in Garmisch-Partenkirchen. Nach über 40 Jahren gibt er die Verantwortung ab.

Garmisch-Partenkirchen – Sie brauchten etwas zum Trainieren. Etwas Steiles, mit ordentlich Höhenmetern. Etwas Hartes. Etwas, das richtig wehtut. Wie der Weg hinauf auf den Osterfelder. Wie oft sich Wolfgang Plümpe und sein Spezl Kurt Lauen hinaufgequält haben, um sich vorzubereiten auf ihre Läufe in Italien, Belgien, der Schweiz und Österreich – Plümpe weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aber erschien ihnen dieser Buckel mit seinen 1297 Höhenmetern auf 11,9 Kilometer ideal. Der wäre doch auch was für andere Athleten wie sie, die etwas Zaches suchten. Diese Strecke müsste man doch bekannter machen, haben sie sich gedacht. Und 1980 den ersten Osterfelder-Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen organisiert, ein „schöner, harter Berglauf“, sagt Plümpe, der jenen in Österreich und der Schweiz Konkurrenz machen könnte – so etwas gab es damals nicht in Deutschland.

Frust durch Corona und G7: Osterfelder-Berglauf zum dritten Mal ausgefallen

Partner Lauen stieg gleich nach dem ersten Mal aus. „Das Organisieren war nix für den“, sagt Plümpe in seiner unnachahmlich trockenen, Hamburger Art. „Dann hatte ich das an der Backe.“ Vor 44 Jahren kam er nach Garmisch-Partenkirchen, 42 Jahre lang hat er den Osterfelder-Berglauf organisiert. Beziehungsweise 39. Denn zweimal ist er wegen Corona ausgefallen, einmal wegen des G7-Gipfels. Diese dritte Absage in diesem Jahr, als sich das Treffen der Athleten mit jenem der Spitzenpolitiker genau überschnitten hat, war einmal zu viel. Plümpe war frustriert, „da verlierst du ein bisschen die Lust dran“. Darum hört er auf. Nicht nur mit dem Osterfelder-Rennen. Wenn er gerade schon dabei ist mit dem Zurücktreten, gibt er auch gleich den Grainauer Eibseelauf im Oktober ab. Wobei das so klingt, als wäre Plümpe nicht mehr dabei. Falsch, ganz falsch. Nur die Verantwortung, die sollen andere übernehmen.

Das Megafon, seit jeher Wolfgang Plümpes Berglauf-Begleiter. Glücklicherweise. Mitmachen lohne sich allein wegen seiner Sprüche, hieß es. © Privat/Repro: Andreas Mayr

Vor zwei Jahren hat er ein neues Knie bekommen, zum ersten Mal sah er da als Patient ein Krankenhaus von innen, mit 79. Jetzt ist er 81. „Und du musst da ja schon rumhüpfen und rauf- und runterrennen,“ sagt er zur Organisation der Läufe. Da „reinkrabbeln“, da raufklettern, da den schweren Rucksack von A nach B tragen. Das alles, findet Plümpe, muss nicht mehr sein. Das sollen Jüngere machen. Jeder, in Garmisch-Partenkirchen die Verantwortlichen bei der LAG, in Grainau jene beim SC Eibsee Grainau, haben ihn verstanden. Alle haben aber auch gesagt: „Okay, wir übernehmen’s – aber nur, wenn Du uns hilfst.“ „Du“ heißt in dem Fall „ihr“. Denn Anne Plümpe engagiert sich ebenfalls seit Jahrzehnten bei den Läufen, macht viel die „Sachen am Computer“, übernimmt die Startnummernausgabe. „So lange ich dabei bin, bleibt sie es auch“, sagt Wolfgang Plümpe. Seit über 50 Jahren sind die beiden verheiratet. „Wir machen alles gemeinsam.“

Die Bilanz nach der Osterfelder-Berglauf-Premiere 1980: rund 2000 Mark Miese

So bekam Anne Plümpe auch den holprigen Anfang des Osterfelderlaufs mit. Die Bilanz nach der Premiere 1980: ein paar Hundert Läufer und rund 2000 Mark Miese. Als Peter Rieppel, der Hotelchef am Eibsee, davon erfuhr, ging er ins Büro, schrieb einen Scheck, die Schulden waren weg. Im Jahr darauf holte Plümpe die Laufszene erstmals zum Herbstlauf an den Eibsee, seitdem sein zweiter Wettbewerb des Jahres.

Ein bisschen schwergefallen ist ihm der Rücktritt schon. „Wir haben das ja mit Herzblut gemacht“, sagt er über sich und seine Frau. „Aber man muss vernünftig sein.“ Man stelle sich das mal vor, da krabbelt er mit seinen 81 auf einem Dach herum, weil er was festmachen muss, „dann fällst du runter und bist tot“. Muss ja nicht sein. So trocken kann das nur ein Plümpe bringen.

Eibseelauf und Osterfelder-Berglauf: Plümpe und Ehefrau Anne helfen weiter

Im Vorfeld der zwei Läufe wird er weiterhin bei anderen Rennen Werbung machen – „ich kenn die ja alle“ –, zudem kümmert er sich um Preise für die Tombola. „Wir hatten die beste Tombola von allen“, das haben ihm die Berglauf-Teilnehmer immer wieder gesagt. Denn Plümpe hat gute und viele Preise organisiert. „Bei uns bekam immer jeder was.“ Vom Schnellsten bis zum Langsamsten. Nur Geld bekam niemand.

Preisgeld hat Plümpe nie gezahlt, die Überschüsse stets für den Nachwuchs der LAG in Garmisch-Partenkirchen beziehungsweise den SC in Grainau gespendet. Einmal hat er im Tagblatt gesagt: „Wenn du verdienen willst, musst du arbeiten.“ Ein anderes Mal: „Wenn man mit Geld lockt, kommen nur die großen Abzocker.“ Er warb mit Heimeligkeit und Humor. Das überzeugte offenbar. Im Berglauf-Journal, so etwas wie TripAdvisor für Bergsportler, stand über das Osterfelder-Rennen: Starten lohne sich alleine wegen der Siegerehrung und Plümpes Sprüchen.

Mitgemacht haben „die Kanonen“, solche wie Lauen, Weltmeister, Europameister, Olympia-Teilnehmer – genauso die wilden Vögel der Szene. Einer davon: ein Münchner Anwalt, den sie nur Tarzan nannten, weil er zu jedem Rennen mit dem Motorrad kam und nur ein äußerst knappes Höschen trug.

Arm in Arm laufen Wolfgang Plümpe (l.) und ein italienischer Athlet in den 1980ern nach 1 Stunde und 19 Minuten ins Ziel. © privat/Repro: Andreas Mayr

Auch der Organisator selbst ist in den Anfangsjahren ein paar Mal mitgelaufen. Am Anfang, in den 1980ern, kämpfte er sich in 1 Stunde und 19 Minuten hinauf. Arm in Arm lief er mit einem Italiener ins Ziel. „Einer hat den anderen gestützt.“ Bei einem anderen Rennen haben sich alle gegenseitig gewärmt. Am Start goss es aus Eimern, die Straße verwandelte sich in einen Bach. „Wolfgang, schüttet es oben auch so?“, wollten die Läufer wissen. „Nein, oben schneit’s.“ Etwa 250 Athleten pressten sich nach dem Zieleinlauf ins Bergrestaurant, so viele Stühle gab es gar nicht, „wir hockten halb aufeinander“. Plümpe lacht. „Und alle waren happy.“ Das war – und bleibt – für ihn das Wichtigste.