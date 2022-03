„Das wird noch schlimmer werden“: Paragraph 94 erhitzt Gemüter nach Perlach-Absage

Von: Korbinian Kothny, Sebastian Isbaner

Björn Kramer (li.) sagte das Spiel seines FC Perlach beim FC Stern München um Trainer Ibo Karakas (re.) ab. © FuPa/Imago

Jeden Spieltag müssen Partien verschoben oder abgesagt werden. Die Regularien sorgen dabei allerdings oft für Missverständnisse zwischen den Vereinen.

München - Am Sonntag hätte eigentlich der FC Perlach gegen den FC Stern gespielt. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Kreisklasse 5 musste Perlach-Coach Björn Kramer allerdings kurz vor dem Spiel aufgrund mehrerer Corona-Fälle in seinem Kader absagen. Nun scheint das Spiel am Grünen Tisch verloren zu gehen.

Der FC Perlach befindet sich eigentlich noch in Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz. Dazu wären drei Punkte im Spiel gegen den FC Stern wichtig gewesen. Doch geschwächt durch zahlreiche Covid-Erkrankungen sah sich Kramer dazu gezwungen, zusammen mit Abteilungsleiter Michi Gruber das Spiel abzusagen. Insgesamt handelte es sich um sieben Corona-Fälle.

FC Perlach sagt Spiel ab und würde es wieder machen

„Wir hätten schon einen Kader stellen können, das wäre aber nicht fair gewesen“, sagt der Coach gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Dabei sei auch der Paragraph 94 ein Problem. Zuerst dachten die Perlach-Verantwortlichen nämlich, dass sie sich auf ihn beziehen können, um das Spiel abzusagen. Bei nochmaligen Durchzählen der Spieler wurde ihnen aber klar, dass sie antreten müssen.

Denn der Paragraph besagt, dass die Begegnung ausgetragen werden muss, sobald aus dem Kader der letzten vier Spieltage 13 Spieler zur Verfügung stehen. Erst wenn weniger Akteure zur Verfügung stehen, darf das Spiel ohne Folgen abgesagt werden. Dass darunter jedoch auch mehrere Torhüter oder Spieler aus anderen Mannschaften fallen, wird nicht berücksichtigt. „Für uns ist es wichtig, dass wir einen fairen Wettbewerb haben“, sagt Kramer. Mit ihm selbst und Co-Trainer Gruber standen für den BFV genügend Spieler zur Verfügung.

Seine Entscheidung, das Spiel abzusagen und vielleicht ohne Punkte auszugehen, bereut der Perlacher Übungsleiter jedoch nicht. „Ich würde es wieder so entscheiden. Der Schutz der Spieler, gerade auch im Hinblick auf Long-Covid, geht vor“, bekräftigt er. Gegen den TSV Trudering kommende Woche hofft der Coach, wieder eine spielfähige Mannschaft beisammen zu haben. An erster Stelle steht jedoch die Gesundheit seiner Spieler.

Auch beim Gegner Stern München ist Ibo Karakas nicht glücklich über die Situation. „Ich spiele lieber gegen das beste Team, als jetzt drei Punkte einzustecken“, sagt der Trainer. Warum hat Stern dann einer Spielverlegung nicht zugestimmt?

Paragraph 94 sorgt für Unverständnis bei den Mannschaften

„Die Absage von Perlach kam erst drei Stunden vor dem Spiel. Wir spielen selbst seit Wochen mit A-Jugendspielern. Weder haben wir die Spielabsage verneint, noch finden wir die Situation gut. Wir hätten liebend gern gespielt. Das muss aber der Verein (Perlach) oder der Verband entscheiden“, erklärt Karakas.

Beim Verband scheint die Sachlage aber klar. Perlach hätte nach Paragraph 94 antreten können, hat dies aber nicht getan. Alles andere als eine Wertung wie bei einem Nichtantritt wäre eine Überraschung. Für die Mannschaft von Björn Kramer und Michi Gruber im Kampf um Platz zwei ein herber Rückschlag.

Kernpunkt der Kritik bleibt der umstrittene Paragraph 94. Dass ein Ersatztorwart, der vor vier Spielen im Kader stand, zu den zur Verfügung stehenden Spielern gezählt wird, ist für viele Klubs mehr als fraglich. So sind die von Corona betroffenen Vereine oftmals bei Spielverlegungen auf den guten Willen des Gegners angewiesen. Für Stern-Coch Karakas ist das ein Problem: „Das wird zum Ende der Saison noch schlimmer werden, wenn es wirklich um Auf- oder Abstieg geht“. (Sebastian Isbaner)