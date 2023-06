Stefan Oettl: Perfekt eingeteilt

Von: Nick Scheder

Ein paar Körner für den Schlussspurt bei seinem Sieg aufgespart: Stefan Oettl (li.) setzt beim Gerlosbergrennen eine Attacke im Schlussstück und nimmt Wolfgang Hofmann (re.) noch 16 Sekunden ab. © Privat

Stefan Oettl Gesamtsieger bei Zillertaler Bergmeisterschaft – Glocknerkönig verregnet

Jachenau – Stefan Oettl ist eine Macht auf dem Rennrad. Das zeigte der Jachenauer nicht nur bei der Zillertaler Bergmeisterschaft, als er beispielsweise den mehrfachen Österreichischen Staatsmeister Hans-Peter Obwaller stehen ließ und das Rennen über 6 Kilometer und 600 Höhenmeter in 25:05,76 Minuten für sich entschied. Zuweilen macht Oettl aber auch zum Spaß Dinge auf der Rennmaschine, die nicht jeder drauf hat: Nach dem Gerlosbergrennen setzte er sich aufs Radl, fuhr zusammen mit Spezl Marc Hartmann 335 Kilometer an den Gardasee nach Torbole, um dort nach Eis, Kaffee und einer gewaltigen Portion Nudeln am nächsten Tag wieder zurückzuradeln – zumindest bis Sterzing.

Rennen perfekt eingeteilt

Beim Großglocknerkönig kürzlich lief es für seine Verhältnisse „nur“ ganz in Ordnung. Der Jachenauer wurde auf der Ultra-Strecke Gesamtsiebter und Dritter in seiner Altersklasse. Er benötigte 1:30:05,6 Stunden bis ins Ziel. Es war nicht sein Wetter. Am Start hatte Oettl sich gerade noch für eine Regenjacke entschieden. Und kaum 300 Meter auf der Strecke öffneten sich die Himmelspforten – und wie: „Es schüttete, volles Rohr. Das war wirklich episch.“ Oben auf 2500 Metern kühlte es bis auf zwei Grad ab. „Schön, wenn man die Finger wieder spürt“, sagt Oettl. „Aber auch schmerzhaft.“

Dauerregen, Kälte und Magenprobleme

Zum Glück war die Strecke nicht allzu lang – „nach 28 Kilometern war es vorbei. Trotzdem: So etwas vergisst du nicht.“ Zudem hatte Oettl mit Magenproblemen zu kämpfen, sodass es diesmal nicht für ganz vorne reichte. Die letzten 1,2 Kilometer führte die Strecke über Kopfsteinpflaster hinauf zur Edelweißspitze, war sehr steil.

Erstes Radrennen für Gudelius

Seine Frau Kathrin (42) ging über die kürzere Light-Distanz (nur bergauf) ins Rennen und wurde Gesamtvierte und Zweite ihrer Altersklasse. Sie brauchte 1:17:56,3 Stunden bis ins Ziel. Evi Gudelius, sonst laufend unterwegs, bestritt ihr erstes Radrennen und ging gleich ebenfalls auf die Ultra-Distanz. Die Jachenauerin wurde bei ihrer Premiere Gesamt-Neunte, Siebte in ihrer Altersklasse. Gerhard Fischer (Lenggries) fuhr nach 2:02:04,4 Stunden auf der Ultra-Strecke auf Rang 160 (AK 39).

Ein wenig stolz ist Oettl dann schon eher auf den Gesamtsieg beim Gerlosbergrennen, der Zillertaler Bergmeisterschaft. „Das ist wirklich perfekt gelaufen, ich hab es mir genau richtig eingeteilt“, freut sich der 49-Jährige. Das war der Schlüssel zum Sieg.

Konkurrenten auf den Rampen eingesammelt

Denn er ließ die jungen Wilden erst einmal alleine losziehen. „Die sind brutal schnell gestartet.“ Mussten dann allerdings bald dem hohen Tempo Tribut zollen. Die Strecke, 6 Kilometer mit 600 Höhenmetern, war konstant steil, etwa 12, 13 Prozent, „manche Rampen hatten sicher 15 oder 16 Prozent“. An den Steigungen sammelte Oettl die Konkurrenz nach und nach ein. Später hielt er sich zusammen in einer Spitzengruppe mit Obwaller und Wolfgang Hofmann, die sich das Rennen ebenfalls etwas zurückhaltender eingeteilt hatten. Oettl sparte sich ein paar Körner auf, sodass er später nur noch mit Hofmann unterwegs war, dem er im Schlussstück aber auch noch gut 16 Sekunden abnahm. In 25:05,76 Minuten holte sich Oettl den Sieg. Und hat mal wieder seine Macht auf dem Rennrad demonstriert.