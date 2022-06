Phantom-Tor kostet Razorbacks den Sieg

Von: Andreas Daschner

Teilen

Alle auf das Ei: Im Derby lieferten die Brucker TuS-Footballer den Gegnern aus Ingolstadt einen großen Kampf. Doch belohnt wurden sie am Ende für ihre Leistung nicht. © peter weber

Wie bitter: Drei unnötige Fehler und eine Fehlentscheidung der Schiris kosten den Fursty Razorbacks den möglichen Sieg im Derby der 2. Football-Bundesliga.

Fürstenfeldbruck – Am Ende unterlagen sie den Ingolstadt Dukes denkbar knapp mit 23:24 (14:14) – obwohl sie das bessere Team waren.

Es steht 17:14 für Bruck, als die Ingolstädter zum Field-Goal-Versuch antreten. Der Ball kommt ins Spiel, der Kick – und das Leder segelt links am Torpfosten vorbei. Gesehen hat es fast jeder im Stadion. Nur der zuständige Unparteiische nicht. Er sieht den Fehlversuch drin. Es steht 17:17. Erinnerungen an das berühmte Phantom-Tor Thomas Helmers 1994 für die Bayern gegen Nürnberg in der Fußball-Bundesliga werden wach.

Favorit

Aber der Reihe nach: Ingolstadt war als Aufstiegsfavorit ins Stadion auf der Lände gekommen. Vier US-Ausländer hatten die Gäste vor der Saison verpflichtet. Als sich einer davon verletzte, kam noch ein Fünfter hinzu. „Das ist für mich ein klares Zeichen, dass sie aufsteigen wollen“, sagt Razorbacks-Coach Lukas Schmid. Ambitionen, die die Brucker TuS-Footballer nicht hegen. „Zumindest heuer nicht“, schiebt Schmid hinterher.

Trotz dieser unterschiedlichen Voraussetzungen lieferten die Brucker vor rund 500 begeisterten Zuschauern ein starkes Spiel ab. „Wir haben uns wahnsinnig teuer verkauft“, sagt der Chefcoach. Am Ende waren neben dem dicken Schiri-Patzer nur Kleinigkeiten schuld, dass die Razorbacks letztlich mit leeren Händen dastanden.

Da war ein völlig unnötiger Touchdown der Gäste in der ersten Halbzeit, als die Brucker Abwehr Ingolstadts Leo Blumentritt – ausgerechnet der Ex-Brucker erzielte zwei Touchdowns für Ingolstadt – völlig ungedeckt ließ. Und da war ein Fehlpass des ansonsten starken Razorbacks-Quarterbacks Philipp Kettl gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, den die Gäste bei ihrer folgenden Angriffsserie für weitere sieben Punkte nutzen konnten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Höhepunkt des sportlichen Dramas war der finale Extrapunktversuch der Brucker. Kettl selbst hatte zuvor den Touchdown zum 23:24 aus Brucker Sicht erzielt. Mit dem Extrapunkt hätten sich die Razorbacks zumindest ein Remis gesichert. Doch der Versuch misslang völlig. Kicker Niko Perdek kam nicht einmal dazu, den Kick auszuführen, weil seine Mitspieler das Leder-Ei nicht ordentlich ins Spiel brachten. Chance vertan. Spiel verloren.

Die Ausdauer

Dabei waren die Brucker die restliche Spielzeit überlegen, dominierten den Aufstiegsaspiranten phasenweise sogar. Anthony Walker hatte zwei Touchdowns erzielt, Perdek zwei Extrapunkte und ein Field Goal beigesteuert. Letzteres erzielte er, nachdem Hendrik Hansen einen Pass des Ingolstädter Quarterbacks abgefangen hatte.

Ein wenig machte Chefcoach Schmid die Niederlage auch an der fehlenden Ausdauer fest. „Wir hatten unter der Woche eine schlechte Trainingsbeteiligung, das Abschlusstraining ist wegen eines Gewitters ausgefallen.“ Das habe sich bei der Kondition bemerkbar gemacht. Dass man trotzdem nah an der Überraschung dran war, wurmt ihn umso mehr. „Es ist ärgerlich, weil es so knapp war“, sagte Schmid. „Aber es gibt ja noch ein Rückspiel.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.