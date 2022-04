Poing: Auswärtsspiel beim SC Arcadia Messestadt München - Stefan De Prato mahnt Ernsthaftigkeit an

Teilen

TSV Poing: Auf dem Weg zur Meisterschaft © riedel

Der TSV Poing ist zu Gast beim SC Arcadia Messestadt München. Spielertrainer Stefan De Prato fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration gegen die Münchner.

SC Arcadia Messestadt M. – TSV Poing 20:15 Einen Auswärtssieg am heutigen Freitag macht Poings Spielertrainer zur Bedingung für sein Erscheinen beim Maibaumaufstellen in Angelbrechting. „Andernfalls will ich am Wochenende keinen von den Jungs sehen“, droht Stefan de Prato im Halbscherz. Denn um sein persönliches Saisonziel (erste Meisterschaft) sowie das der Mannschaft (ungeschlagener Aufstieg) zu erreichen, müssen alle sechs verbleibenden Partien seriös angegangen werden.

„Normalerweise sollte nichts mehr schieflaufen. Aber solange rechnerisch nichts geschafft ist, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl.“ Zumal selbst der Liga-Vorletzte seine Tücken hat. „Arcadia ist für mich die einzige Wundertüte in der Liga. Da steht jede Woche gefühlt eine neue Mannschaft auf dem Platz.“ (Julian Betzl)