Puchheimer Bob-Anschieber wechselt Team

Von: Peter Loder

Beim Starttraining in Riesa präsentierte Maximilian Illmann (vorne r.) sein Anschieber-Team (hinten v.l.): Felix Dahms, Lukas Frytz, Henrik Proske, Max Pietza, Hannes Schenk sowie (vorne v.l.) Jonathan Petzke und Lukas Koller. © Privat

Wie beim Fußball wird auch im Eiskanal das Personal zum Saisonbeginn manchmal durchgewechselt. Nur verläuft die Transferphase bei den Bobfahrern eher diskret und geräuschlos.

Puchheim – Weshalb sich auch der Puchheimer Lukas Frytz (27) still und leise aus dem bislang achtköpfigen Rennstall seines bayerischen Landsmanns Christoph Hafer (Bad Feilnbach) verabschiedet und sich dem Team von Sachsens Junioren-Weltmeister Maximilian Illmann (Chemnitz) angeschlossen hat.

Gemeinsam kämpfen sie nun neben vier weiteren Crews um den dritten deutschen Weltcup-Startplatz. Gesetzt sind bei Bundestrainer René Spieß die Bobs von Rekordsieger Francesco Friedrich (Pirna) und Johannes Lochner (Berchtesgaden). Die Entscheidung ob erstklassige Welt- oder zweitrangige Europacup-Teilnahme fällt am 23. und 24. Oktober bei der deutschen Meisterschaft in Altenberg.

In Hafners Bob-Besatzung spielte Lukas Frytz in der abgelaufenen Olympia-Saison eine eher unglückliche Rolle und verpasste auf den letzten Drücker die Olympia-Teilnahme in Peking, wo der Bad Feilnbacher überraschend Bronze holte. Statt Frytz saß Matthias Sommer (Bochum) im Zweierbob. Der Teamwechsel des 27-jährigen Puchheimers war nötig geworden, nachdem Hafer sein bislang achtköpfiges Aufgebot auf jetzt fünf Mann verkleinern musste.

Maximilian Illmann (24) feierte bislang vornehmlich im Zweierbob internationale Erfolge und ist in dieser Disziplin amtierender Junioren-Weltmeister. Im Vierer war er WM-Zweiter – ein Triumph, den der für den BC Ohlstadt aktive Lukas Frytz ebenfalls schon 2020 im Viererbob des auch aus Pirna stammenden Richard Oelsner geschafft hatte. Oelsner und Hafer sind nun die Konkurrenten im Kampf um die deutsche Nummer drei.

Beim 24-jährigen Illmann hat der drei Jahre ältere Frytz zwar auch eine sechsfache Anschieberkonkurrenz, doch der junge Sachsen-Pilot baut auf seine oberbayerische Verstärkung. Zwar laboriert der Puchheimer noch an einer Verletzung (im Sommer ist dem ehemaligen Leichtathleten die Kniescheibe rausgesprungen), doch die Trainingseinheiten in der Sportschule FFB-Puch zeigen schon Wirkung. Weshalb der Sportsoldat und frisch gebackene Feldwebel zuversichtlich ist, pünktlich zum ersten Eiskanal-Training am 20. Oktober ins Hochsauerland nach Winterberg reisen zu können.

Denn Illmann hält große Stücke auf ihn: „Wir sind wahnsinnig stolz, Lukas bei uns zu haben.“ Die Chance zur Weltcup-Teilnahme schätzt er realistisch ein: „Die Konkurrenz hat einen großen Erfahrungsvorsprung und auch das bessere Material. Aber die Karten werden neu gemischt. Und so ganz chancenlos sind wir nicht.“ Illmann weiß, dass er mit seinen 24 Jahren im Gegensatz zu den Routiniers auf lange Sicht die besseren Papiere hat. Weshalb das Ziel klar definiert ist: „Olympia 2026 – da wollen wir hin.“ Und dann möglichst mit Lukas Frytz, dem Anschieber, an Bord. lo

