Vierkampf um den Klassenerhalt: Pulling, Vötting II, Unterbruck II und Steinkirchen brauchen Punkte

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Flugeinlage: Der Neufahrner Mohamed Inshaar zwischen den Vöttingern Benedikt Ostermeier und Max Dachs. © Lehmann

Mit Siegen haben der SV Pulling und der SV Vötting II ihre Chancen auf den Klassenerhalt in der A-Klasse 5 wieder verbessert. Der FCA Unterbruck II rutschte trotz eines Punktgewinns auf den letzten Platz und hat jetzt die schlechtesten Karten. Auch Steinkirchen muss bangen.



SV Pulling - SV Dietersheim 5:4 (3:4). In der ersten Hälfte standen die Pullinger extrem unsortiert in der Abwehr und gerieten dementsprechend schon nach einer halben Stunde mit 2:4 ins Hintertreffen. Die Gastgeber zeigten aber Moral, und die Umstellung auf eine Viererkette im zweiten Abschnitt brachte mehr Sicherheit. „Da standen wir deutlich besser und die Männer zeigten eine tolle Moral“, lobte Abteilungsleiter Dominik Grimm. Pulling erspielte sich Chancen, vergab vor dem siegbringenden Elfer sogar noch drei Hundertprozentige. „Jeder hatte erkannt, um was es geht und wir haben den Klassenerhalt weiter in der eigenen Hand“, so Grimm.

Tore: 0:1 Stanko Cimesa (9.), 1:1 Michael Bartels (11.), 1:2/1:3/2:4 Seweryn Szczecina (13./16./30.), 2:3 Christian Edler (23.), 3:4/4:4/5:4 Philip Mitrach (36./78./FE/90.+4/FE).

SV Vötting II - FC Neufahrn II 6:2 (3:0). Vöttings Trainer Jannis Göft-Michaelis zeigte sich vor allem mit der ersten Hälfte zufrieden. „Da traten wir absolut überlegen auf.“ Nach dem 3:0 hätten es seine Männer zwar etwas schleifen lassen, allerdings von einer roten Karte der Gäste profitiert. „Im zweiten Abschnitt kassierten wir zwar zwei dumme Gegentore, der Sieg geriet aber nie in Gefahr.“ Durch die drei Punkte bleibt Vötting II im Kampf um den Klassenerhalt dabei.

Tore: 1:0 Markus Buerkle (9.), 2:0 Philipp Weinberger (12.), 3:0 Sebastian Pflügler (15.), 4:0/5:1/6:2 Andreas Prinz (48./FE/74./86.), 4:1 Alberto Escudero (70./FE), 5:2 Mohamed Inshaar (82.).

TSV Allershausen II - FCA Unterbruck II 3:3 (1:2). Spielerisch sei seine Truppe besser gewesen, die abstiegsbedrohten Gäste hätten aber kämpferisch alles reingehauen, sagte TSV-Coach Andreas Langer nach der Partie. Den Sieg vermasselten sich die Gastgeber nach dem späten Führungstreffer noch selbst. „Wir hätten die drei Punkte über die Zeit retten müssen, leider passierte in der Nachspielzeit noch ein brutaler Abwehrfehler“, beklagte Langer.

Tore: 1:0 Kim Peter (8.), 1:1 Felix Deger (35.), 1:2 Heiko Wachtler (44.), 2:2 Erik Ogbebor (50.), 3:2 Jan Wilde (89.), 3:3 Christian Gruber (90.+4).

TSV Eching II - SpVgg Steinkirchen 7:0 (4:0). Nur in den ersten zehn Minuten hätten die Gäste einigermaßen gut mitgehalten, meinte Echings Trainer Marcus Heiss nach der Partie. „Spätestens nach unserem Führungstreffer ging es aber nur noch so dahin.“ Von den Gästen kam nur noch wenig Gegenwehr, und die Echinger hatten es beim Sommerkick leicht, die Tore zu schießen. „Nach einer Stunde haben meine Männer dann verständlicherweise mehrere Gänge zurück geschalten“, betonte Heiss.

Tore: 1:0/4:0/5:0/6:0 Samuel Glogowski (20./36./52./54.), 2:0/7:0 Benedikt Malenke (32./58.), 3:0 Max Ellenrieder (35.).

SC Massenhausen - VfB Hallbergmoos II 5:4 (1:2). Hallbergmoos’ Co-Trainer Daniel Hartshauser ärgerte sich über die Niederlage. Über 65 Minuten hätten die Gäste das Spiel gemacht und verdient mit 4:1 in Front gelegen. „Danach traten wir nicht mehr als Mannschaft auf, es fehlte die Einstellung.“ Massenhausens Einwechselspieler Wolfgang Birol rächte dies mit vier Treffern zum SCM-Erfolg.

Tore: 0:1 Marc Winkelmann (6.), 1:1 Tobias Mock (15.), 1:2 Mathias Fritsch (35.), 1:3/1:4 Fabio Lo Vullo (47./FE/59.), 2:4/3:4/4:4/5:4 Wolfgang Birol (67./78./83./90.).

SG Eichenfeld - FC Hettenshausen 1:2 (1:0). Mit der ersten Hälfte war Trainer Markus Ujwari sehr zufrieden: „Wir standen hinten gut und sind verdient in Führung gegangen.“ Im zweiten Abschnitt folgte allerdings ein leichter Einbruch, die starken Gäste dominierten von da an. „Am Ende geht die Niederlage in Ordnung, wir sind aber zufrieden“, meinte Ujwari. (Bernd Heinzinger)