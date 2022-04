SVA Palzing: Kapitän Radlmaier im Verletzungspech - Summerer muss umstellen

Teilen

Marcel Radlmaier: Der Kapitän ist nach einem Bruch der Augen- und Kieferhöhle zum Zuschauen gezwungen. © LEHMANN

Der SVA Palzing konnte nach seiner Spielverlegung zusehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen sein Spiel verlor. Am Mittwoch (19:30) empfängt der SVA den SV Nord Lerchenau.

Palzing – Doch ausgerechnet in dieser wichtigen Saisonphase müssen die Palzinger ohne ihren Kapitän Marcel Radlmaier auskommen. Wenn SVA-Trainer Sepp Summerer über die Spiele seiner Mannschaft spricht, fällt häufig der Name Radlmaier. Kapitän Marcel und sein Bruder Fabian sind die Schlüsselspieler beim Club aus dem Ampertal. Auch vor dem Spiel gegen Nord Lerchenau nahm Summerer den Namen seines Kapitäns in den Mund – allerdings wegen einer Verletzung, die den zentralen Mittelfeldspieler zum Zuschauen verdammt, denn Marcel Radlmaier hat sich beim 3:1-Sieg in Eching vor eineinhalb Wochen schwerer verletzt.

Nach einem Zusammenprall mit seinem Mitspieler Louis Goldbrunner hatte er sich einen Bruch der Augenhöhle und der Kieferhöhle zugezogen. Am heutigen Dienstag wird Radlmaier operiert. „Danach werde ich vier bis sechs Wochen zuschauen müssen“, sagt Radlmaier.

Trotz Verletzung zu Ende gespielt und Tor vorbereitet

Erstaunlich, dass der 29-Jährige trotz der Verletzung nach einer Viertelstunde die Partie in Eching zu Ende spielte – und in der Schlussphase per Kopf das 3:1 seines Bruders Fabian per Kopf vorbereitete. Nun geht aber erst einmal nichts mehr. Für Marcel Radlmaier kommt es knüppeldick, denn bis zur vergangenen Winterpause ist er von Verletzungen verschont geblieben. Dann musste er nach einem Handbruch operiert werden.

„Ich hatte vor zehn Jahren mal die Nase gebrochen, sonst aber keine schlimmeren Verletzungen. Und jetzt zwei Brüche innerhalb kurzer Zeit“, so Radlmaier. Summerer muss nun umstellen. Die Maßnahme, Thomas Kaindl ins Mittelfeld vorzuziehen, hat sich erst einmal nicht bewährt. Kaindl fehlt hinten in der Kette. Und gegen den SV Nord ist er wegen einer Krankheit ohnehin fraglich. „Das macht es nicht einfacher, aber wir werden nicht jammern. Das bringt ja nichts“, sagt Summerer vor dem wichtigen Duell.