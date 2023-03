25.000-Euro-Rasenmäher gestohlen! Diebe schleppen tonnenschweren Traktor vermutlich nach Polen

Durch ein Fenster sind Diebe in die Garage des TSV Lichtenau eingebrochen und haben den teuren Rasenmähertraktor geklaut. © Montage/Symbolbild: TSV Lichtenau/Imago/Panthermedia

Unfassbarer Diebstahl. Dem TSV Lichtenau bei Ingolstadt wurde ein Rasenmähertraktor aus der Garage gestohlen. Ein neuer Mäher würde 50.000 Euro kosten.

Weichering – So etwas kann man tatsächlich klauen! Diebe haben es geschafft, einem kleinen Sportverein einen Rasenmähertraktor zu stehlen. In der Nacht vom 9. auf den 10. März brachen die Unbekannten in die Garage des TSV Lichtenau 1966 bei Ingolstadt ein und machten sich mit dem mannsgroßen Gerät davon.

„Sie sind durchs Fenster eingebrochen, haben das Tor von innen aufgehebelt, den Mäher irgendwo aufgeladen und abtransportiert“, sagt Fußballabteilungsleiter Andreas Eichlinger zu Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Dafür brauchten die Diebe einen Transporter oder wenigstens einen großen Anhänger. Das Modell wiegt über eine Tonne.

Eine Tonne schwer: Der Rasenmähertraktor des TSV Lichtenau wurde geklaut und vermutlich mit dem Laster nach Polen geschleppt. © TSV Lichtenau 1966

Bande treibt Unwesen im Raum Ingolstadt: „Sogar Kupferrohre von den Dächern gezogen“

Der Rasenmäher ist jetzt vermutlich auf dem Weg nach Polen, erklärte die Polizei dem Verein. In der Gegend seien derzeit Banden unterwegs, die vor fast keinem Diebesgut zurückschrecken. „In der Umgebung ist viel geklaut worden in letzter Zeit, sogar Kupferrohre von den Dächern“, sagt Eichlinger.

Der Fußballverein hat jetzt ein großes Problem, ein neuer Rasenmäher ist teuer. Neu hat das geklaute Gerät einst 25.000 Euro gekostet, ein vergleichbares Gerät kostet heute um die 50.000. „Für den Verein ist das nicht machbar“, erklärt der Abteilungsleiter. Die Versicherung wird wohl nur einen Restwertbetrag für den gestohlenen Mäher bezahlen, wenn sie überhaupt greift.

Rasenmäher geklaut: TSV Lichtenau bittet um Hinweise – Polizei rechnet nicht mit Aufklärung

Kurzfristig hilft die Gemeinde aus, der Verein kann sich bei Bedarf einen Mäher leihen. Aber eigentlich braucht der Klub natürlich ein eigenes Gerät. „Wir schauen, dass wir einen Gebrauchten auftreiben“, sagt Eichlinger. Denn die Hoffnung, den geklauten Traktor wiederzubekommen, ist gering. „Solche Dinger sind weg“, habe die Polizei mitgeteilt.

Ganz aufgeben will der TSV Lichtenau trotzdem nicht. Sollte jemand etwas beobachtet haben, bittet der Verein um eine Nachricht an den Vorstand oder die Polizeidienststelle Neuburg-Schrobenhausen. (moe)