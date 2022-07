Mit der Bayerischen Regiobahn sicher ans Ziel – und in den neuen Job!

Auf der Suche nach einem neuen Job? Vielleicht ist bei den Stellenanzeigen der Bayerischen Regiobahn etwas für Sie dabei! © Benjamin Kaufmann

Auf der Suche nach einem neuen Job? Bewerben Sie sich bei der Bayerischen Oberlandbahn GmbH!

Bei der aktuellen Zielsetzung zu einer umweltgerechten Reduzierung des Individualverkehrs und der Vermeidung von langen Staus zur Rushhour oder an sonnigen Wochenenden spielt der Bahnverkehr eine wesentliche Rolle. Die Züge der BRB im Netz Oberland auf den Strecken zwischen der Landeshauptstadt München und Holzkirchen und weiter nach Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell sind für Arbeitnehmende, Schüler/innen und Ausflügler/innen unverzichtbare Verkehrsadern. Die BRB ist dabei mehr als nur ein Zug: Die BRB ist die Verbindung zur Heimat.

BOB, BRB und Meridian werden zu BRB

Im Jahr 2020 fassten die Bayerische Oberlandbahn GmbH (gegründet 1998) und die Bayerische Regiobahn GmbH (gegründet 2008) auf ihren damals noch vier Streckennetzen ihre drei Marken (BOB, BRB und Meridian) unter dem gemeinsamen Markennamen BRB zusammen. Außerdem wurden die neuen Triebzüge der Marke ‚Coradia Lint54‘ im Netz Oberland in Betrieb genommen. Mit ihnen wurden auch etliche Verbesserungen in Technik und Komfort eingeführt. Zudem sorgen diese Züge für deutlich geringere Schadstoffemissionen: Stickoxide und Feinstaub sollen bis 90 Prozent reduziert sein.

Beim gemeinsamen Betrieb der Streckennetze Oberland, Chiemgau-Inntal, Berchtesgaden-Ruhpolding, Ammersee-Altmühltal und Ostallgäu-Lechfeld arbeiten derzeit rund 800 Mitarbeitende Hand in Hand für die jährlich rund fünf Millionen Fahrgäste allein im Oberland.

Wir sind ein krisensicherer Arbeitgeber, der auch während der Coronahochphase nicht von Kurzarbeit oder ähnlichem betroffen war. Wir stehen für die Mobilität der Zukunft, tragen zum Klimaschutz bei und bewegen Tag für Tag Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit, zu Freunden oder in die Freizeit. Wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. Wir halten im Team zusammen und stehen so auch schwierige Phasen gemeinsam durch.

Die Bayerische Regiobahn sucht Werkstattmitarbeitende, Service-Elektriker/innen, Service-Mechatroniker/innen, Triebfahrzeugführer/innen und Kundenbetreuer/innen. © Tom Schulze/Benjamin Kaufmann

Doch auch als Arbeitgeber hat die BRB viel zu bieten. Zurzeit sind zahlreiche Stellen in allen Bereichen offen; von Werkstattmitarbeitenden wie Service-Elektriker/innen und Service-Mechatroniker/innen bis hin zu Triebfahrzeugführer/innen und Kundenbetreuer/innen. Und wenn Bewerbende zwar die nötige Eignung mitbringen, aber nicht die erforderliche Ausbildung, dann bietet die BRB auch die Schulung von Quereinsteiger/innen aus anderen Berufen an. Lediglich Technisches Verständnis, Flexibilität und Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit und Teamgeist sowie Spaß an der Arbeit mit und für Menschen werden erwartet.

Ihren Mitarbeitenden bietet die BRB unter anderem Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle wie Schichtarbeit im Fahrdienst (Triebfahrzeugführer/innen und Kundenbetreuer/innen) oder die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (Homeoffice) im Bereich der Verwaltung.

Je nach Beschäftigungsart (Tarifvertrag oder außertariflicher Vertrag) bieten wir diverse Benefits wie Arbeitszeitkonten, Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Jobtickets und Mitarbeitenden-Fahrkarten, Jobrad und je nach Wahlmodell bei Tarifkräften bis zu 42 Tage Urlaub im Jahr.

Werden Sie Teil des Teams bei der Bayerischen Regiobahn! © Benjamin Kaufmann

