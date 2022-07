DMG MORI Spare Parts GmbH: Interessante Jobs mit Entwicklungsmöglichkeiten

Die DMG MORI Spare Parts GmbH stellt ein. Neue Mitarbeitende sollten aufgeschlossen, engagiert, teamfähig und mit einer guten ‚Hands on Mentalität‘ ausgestattet sein. © DMG MORI Spare Parts GmbH

Bewerben Sie sich bei der DMG MORI Spare Parts GmbH – Sie profitieren von guten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, einem attraktiven Vergütungspaket und Zusatzleistungen zur privaten Altersvorsorge.

Die DMG MORI Spare Parts GmbH wurde im Jahr 2008 gegründet. Aufgabe ist der weltweite Verkauf von Ersatzteilen für DMG MORI Werkzeugmaschinen. Hauptsitz der DMG MORI Spare Parts GmbH ist Geretsried. Die Gesellschaft gehört zum DMG MORI-Konzern, der über eigene Produktionsstätten im In- und Ausland, sowie über einen weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk verfügt.

Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit einem Umsatz von über 2,0 Milliarden Euro und mehr als 6.800 Mitarbeitern. In der „Global One Company“ stehen rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in direktem Kontakt zu über 100.000 Kunden aus 55 Branchen. DMG MORI ist mit 16 Produktionswerken, 111 Vertriebs- und Servicestandorten weltweit in 87 Ländern präsent und treibt aktiv die Zukunftsfelder Automatisierung, Digitalisierung und

Nachhaltigkeit weiter voran. Der Standort in Geretsried spielt eine Schlüsselrolle im Konzern als der Hauptstandort für das weltweite Ersatzteilgeschäft. Hier sind rund 150 Mitarbeitende beschäftigt.

Hochpräzise Werkzeugmaschinen und nachhaltige Technologien von DMG MORI stehen am Anfang weltweiter Wertschöpfungsketten. Ganzheitliche Automatisierungs- und durchgängige Digitalisierungslösungen erweitern das Kerngeschäft mit Dreh- und Fräsmaschinen, Advanced Technologies und Additive Manufacturing.

DMG MORI: Sie suchen einen interessanten Job mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Bei DMG MORI haben Sie Entwicklungsmöglichkeiten:

Wir möchten unseren Mitarbeitenden eine langfristige berufliche Perspektive bieten. Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – ob als Einsteiger oder Berufserfahrene – sind uns wichtig, um ihr Engagement zu unterstützen und ihre Stärken zu fördern. Denn nur wenn unsere Mitarbeitenden qualifiziert sind und bleiben, kann DMG MORI erfolgreich sein. Deshalb bilden wir weltweit junge Menschen aus und fördern Mitarbeitende mit höchst unterschiedlichen und immer individuellen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Unser Angebot rundet die hausinterne E-Learing-Plattform ab, die wir in Zusammenarbeit mit Masterplan realisieren.

Kontakt für Ihre Bewerbung: Raphael Kuhlmeier

Tel.: 05205/74-3621

karriere.services@dmgmori.com

Die neuen Mitarbeitenden erwarten zahlreiche Benefits: „Gute Leistung wird gut bezahlt, daher erhalten alle unsere Mitarbeitenden ein attraktives Vergütungspaket. Abhängig von der Position bekommen sie zusätzlich variable und erfolgsabhängige Zahlungen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzleistungen an – wir leisten beispielsweise einen Beitrag zur privaten Altersvorsorge.“

Darüber hinaus kann man von folgenden Leistungen und Angeboten profitieren:

Mobiles Arbeiten

Deutschlandweit führendes Rabattprogramm für Mitarbeiter – Corporate Benefits

Freizeit/Sportaktivitäten über Qualitrain

30 Tage Erholungsurlaub

Subventioniertes Betriebsrestaurant

Modern ausgestattete Arbeitsplätze

Gleitzeit

Individuelle Arbeitszeitgestaltung

Etabliertes und wettbewerbsfähiges/attraktives Vergütungsmodell

Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege

Eine langfristige berufliche Perspektive

Entwicklungsmöglichkeiten eines internationalen Konzerns

Modernes Arbeitsumfeld in einer der schönsten Regionen Bayerns

Neue Mitarbeitende sollten aufgeschlossen, engagiert, teamfähig und mit einer guten ‚Hands on Mentalität‘ ausgestattet sein.

Offene Stellen bei der DMG MORI Spare Parts GmbH:

Strategische Einkäufer/in

Mitarbeiter/in Beschaffung

Industriekaufmann/-frau

Mitarbeiter/in Zollwesen und Außenhandel

Kontakt

DMG MORI Spare Parts GmbH

Lausitzer Str. 7

82538 Geretsried

Tel.: 08171/817-0

www.dmgmori.com

