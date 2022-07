Das Familienunternehmen mit den vielen Facetten

© Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG

Bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen bei Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG und profitieren Sie von sehr guten Arbeitsbedingungen und einem zukunftssicheren Arbeitsplatz.

© Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG

Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG

Bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen bei Ganser Baustoffe GmbH und profitieren Sie von sehr guten Arbeitsbedingungen und einem innovativen Arbeitgeber, dem Zukunftssicherheit und geringe Mitarbeitendenfluktuation am Herzen liegen.

Die Vielfalt mit Visionen ist ein Markenzeichen der Ganser Gruppe, deren Grundstein durch Günter Ganser sen. im Jahr 1958 gelegt wurde. Präzision, Leistung, Qualität und Begeisterung sind sehr wichtig. Als Traditionsunternehmen in hundertprozentigem Familienbesitz fühlt sich Ganser Baustoffe dem Werk des Firmengründers verpflichtet. Gleichzeitig sehen sie sich als innovatives Unternehmen, das seine bestehenden Tätigkeitsbereiche ständig ausbaut und modernisiert.

Ganser Baustoffe zählt zu den größten Baustoffherstellern im Großraum München. Das Unternehmen, das seit 2021 zur Rohrdorfer Unternehmensgruppe gehört, produziert Transportbeton, Trockenbaustoffe, veredelte Sande, Kiese und Splitte. Zudem verfügt Ganser über die einzige Lizenz für den Vertrieb von Sakret-Trockenbaustoffen in Südostbayern. Stammsitz des Unternehmens ist Brunnthal-Kirchstockach.

Ganser – ein attraktiver, zukunftssicherer und innovativer Arbeitgeber: Bewerben Sie sich jetzt!

Zurzeit verfügt Ganser über 141 Mitarbeitende im eigenen Unternehmen und 2.300 in der Rohrdorfer Unternehmensgruppe. Rohrdorfer ist ein attraktiver, zukunftssicherer und innovativer Arbeitgeber. Durch die vielfältigen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe herrscht eine geringe Mitarbeiterfluktuation. Ganser investiert in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch individuelle Förderprogramme und sorgt für moderne, sichere und nachhaltige Arbeitsbedingungen an allen Standorten. Mehr Informationen dazu unter rohrdorfer.eu/nachhaltigkeit

+ Offene Stellen bei Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG © Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG

Neuen Mitarbeitenden können zwischen einem Einstieg sowohl in Vollzeit (38 Stunden) als auch nach Absprache individuell flexibel in Teilzeitmodellen wählen. Hinzu kommen vielfältige Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten je nach Bedarf und Aufgabenbereich der Mitarbeitenden. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind innerhalb der Rohrdorfer-Gruppe auch spartenübergreifend möglich.

Impressionen: Ganser Baustoffe Impressionen: Ganser Baustoffe

Bezahlung und Urlaub erfolgen nach dem Steine- und Erden Tarifvertrag mit Weihnachts- und Urlaubsgeld, vermögenswirksamen Leistungen, 38-Stunden-Woche, Zeiterfassung und eventuell einem Dienstwagen je nach Aufgabenbereich (z.B. Vertriebsaußendienst).

Kontakt für Ihre Bewerbung: Rohrdorfer Personalabteilung

Julia Maak

bewerbung@rohrdorfer.eu

Tel.: 08032/182-387

Sie verfügen über Motivation und die Bereitschaft, sich auch in neue Themen einzuarbeiten und wollen etwas bewegen? Mit Wissen, Einsatz, Teamgeist und einem hohen Maß an Eigenverantwortung meistert Ganser täglich große Herausforderungen – vom Auszubildenden bis zur Führungskraft. Schauen Sie sich die Stellenanzeigen an und kommen Sie ins Team! (wt)

Kontakt

Ganser Gruppe

Taufkirchner Str. 1

85649 Kirchstockach

Tel.: 08102/85-0

Fax : 08102/85-113

E-Mail: info@ganser-baustoffe.de

Zurück zur Übersicht