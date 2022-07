Krämmel Unternehmensgruppe: Durchstarten leicht gemacht

Die Krämmel Unternehmensgruppe ist ein regional verwurzeltes Familienunternehmen. Zu ihren Bauprojekten gehört z. B. das Bauprojekt Stadtquartier OPUS.G. © Krämmel Unternehmensgruppe/Beyonity

Die Krämmel Unternehmensgruppe steht seit 75 Jahren für Tradition und Zukunft, Erfahrung und Innovation sowie Kreativität und Zuverlässigkeit und bietet ganzheitliche Lösungen rund um Immobilien.

Von der Planung, über den Rohbau mit eigenem gewerblichem Personal bis zur Schlüsselübergabe wird alles aus einer Hand geliefert. Dabei setzt das Unternehmen auf hohe Bauqualität, durchdachte Konzepte, optimierte Abläufe und eine werthaltige Bauausführung in ausgesuchten Lagen. Die hohen Qualitätsansprüche an ein energetisch optimiertes, ökologisch nachhaltiges und maßgeschneidertes Wohnbauprojekt sowie die besondere Leistungsstärke der Mitarbeiter sind die Markenzeichen des Bauunternehmens. Transparent, zuverlässig, effizient und mit höchsten Standards – das versteht Krämmel unter ‚Bauen leicht gemacht‘. Und damit erbringen die 220 Mitarbeitenden eine Jahresbauleistung von durchschnittlich 85 Millionen Euro.

Bauprojekt Stadtquartier OPUS.G: Geretsried geht in die Zukunft

Beispielhaft für die Projekte der Krämmel Unternehmensgruppe ist das Stadtquartier OPUS.G in Geretsrieds Neuer Mitte. Von der Projektentwicklung über die Planung bis hin zu Roh- und Ausbau sowie dem Facility Management deckt die Krämmel Unternehmensgruppe bei diesem Projekt alle Schritte im Prozess selbst ab. Auch die Betonlieferungen erfolgen über das firmeneigene Betonwerk ITB.

OPUS.G ist mehr als ein Stadtquartier. Es ist ein Lebenswerk in Verbundenheit und Verantwortung für die Menschen hier.

Geretsried geht in die Zukunft (Bauzeit von 2022 bis 2026): Mit einem Gesamtwerk, das aus der ehemaligen Industriebrache zwischen Banater Straße und Elbestraße ein lebenswertes, vielfältiges und zukunftsweisendes Viertel erwachsen lässt. Eines, das nachhaltige Wege beschreitet, um Wohnen, Arbeiten und Leben ideal zu vereinen. Eines, das Grün zum Konzept erklärt und Aufenthaltsqualität neu definiert. OPUS.G wird ein Stadtquartier, das zur neuen Heimat, zum harmonischen Lebensmittelpunkt und zugleich zu einem Gesamtkunstwerk für Geretsried wird. Es bietet Raum zum Wohnen in allen Facetten, es präsentiert Natürlichkeit in einer neuen Dimension und es wird ein offener, sympathischer Ort für Begegnungen und Gemeinschaft. Leben, wie es sein soll.

Krämmel Unternehmensgruppe: Arbeiten in einem familiären Umfeld

Für all diese Projekte setzt die Krämmel Unternehmensgruppe auf seinen wertvollsten Faktor: Der Erfolg steht und fällt mit den Mitarbeitenden. Daher haben ein harmonisches Arbeitsklima, basierend auf gegenseitiger Wertschätzung, transparenter Kommunikation und Motivation, modern ausgestattete Arbeitsplätze, unterschiedlichste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheits- und Fitnessangebote sowie natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung im Unternehmen obersten Stellenwert.

Im #teamkraemmel begegnet man sich stets mit Respekt und Vertrauen, unterstützt sich bereichs- und altersübergreifend und feiert die gemeinsam erzielten Erfolge bei Sommerfesten, Floßfahrten, Weihnachtsfeiern oder anderen Mitarbeiter-Events zusammen.

Den Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz in einem familiären Umfeld zu bieten, ist für Krämmel ebenso selbstverständlich wie das Eingehen auf deren individuellen Bedürfnisse. Darüber hinaus gibt es in einer firmennahen betrieblichen Kindertagesstätte reservierte Plätze. Damit sich Arbeit und Privatleben harmonisch miteinander verbinden und die Mitarbeitenden von einer gesunden Work-Life-Balance profitieren.

Zukunftssicherheit wird bei Krämmel großgeschrieben: Dafür wurde ein eigenes, umfassendes Versorgungskonzept zur Altersvorsorge und Absicherung der Mitarbeitenden entwickelt. Durch dieses profitieren sie von lukrativen Zuschüssen sowie von attraktiven Steuer- und Sozialversicherungsvorteilen. Zusätzlich gibt’s für die Krämmel Bauhelden exklusive Mitarbeiterrabatte.

Kommen Sie zur Krämmel Unternehmensgruppe: freie Jobs und Ausbildungen

Die Qualifizierung der Mitarbeitenden ist seit jeher Grundlage des Erfolgs. Die Krämmel Unternehmensgruppe legt deshalb großen Wert auf die Ausbildung im Rahmen des Krämmel Grundstein-Konzepts sowie die fachliche und persönliche Weiterbildung über die interne Weiterbildungsakademie Krämmel Excellence. Die Vielfalt an Karrierewegen im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich und die Spezialisierung in Projektteams bieten allen individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.

Aktuell bietet die Krämmel Unternehmensgruppe folgende Jobs & Ausbildungsberufe an:

Ausbildung Industriekaufmann /-frau (m/w/d)

Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Ausbildung zum Maurer (m/w/d)

Duales Studium Bauingenieurwesen

Bauleiter (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d), gerne auch Quereinsteiger

Elektriker (m/w/d)

Maurer (m/w/d), gerne auch Quereinsteiger

Personalreferent / HR-Manager (m/w/d)

Polier (m/w/d) zur Führung von Werkvertragsmitarbeitern

Projektassistenz (m/w/d)

Technischer Systemplaner (m/w/d)

Versorgungstechniker (m/w/d)

Kontakt

Krämmel Unternehmensgruppe

Hans-Urmiller-Ring 46 a

82515 Wolfratshausen

Tel.: 08171/6299-0

E-Mail: info@kraemmel.de

www.kraemmel.de

Infos zum Bauvorhaben OPUS.G: www.opusg.de Infos über offene Stellen: www.kraemmel.de/karriere Bewerbungen: Tel.: +49 8171 6299-462

karriere@kraemmel.de

