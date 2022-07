Innovative Entwicklungswerkzeuge für Embedded Systems, eingesetzt von den großen Global Playern

Die Lauterbach GmbH, der wichtigste Hersteller von kompletten, modularen und erweiterbaren Entwicklungswerkzeugen für Embedded Systems, sucht Verstärkung.

Im Jahr 1979 durch Lothar Lauterbach gegründet, ist die Lauterbach GmbH heute der weltweit wichtigste Hersteller von kompletten, modularen und erweiterbaren Entwicklungswerkzeugen für Embedded Systems in Form von High-end-Debuggern und Echtzeit-Trace-Tools. Embedded Systems findet man überall da, wo Microprozessoren oder Microkontroller eingesetzt werden, wie in Handys, Autos, elektronischen Haushalts- und Multimediageräten oder im Bereich IoT. Unter der Marke TRACE32® entwickelt und produziert das Unternehmen hoch-komplexe Tools, die von tausenden Unternehmen weltweit zur Qualitätssicherung dieser Embedded Systems eingesetzt werden. International ist die Lauterbach GmbH mit über 130 Mitarbeitern an elf Standorten vertreten.

Lauterbach GmbH zählt Global Player zu den Kunden

Zu den Kunden zählen viele namhafte Player im Bereich Automobilbau, Chipherstellung, Consumer Elektronik, Social Media, Luft- und Raumfahrt oder Militär. Die Tools bzw. Produkte sind JTAG-Debugger, Lösungen für virtuelle Targets, komplexe Debug- und Trace-Tools für heterogene Multicore-Systeme mit mehreren Betriebssystemen und Hypervisor-Emulatoren. Unterstützt werden mehr als 7.000 Chips. Trotz des langjährigen Produktgeschäftes zeichnet sich das Unternehmen durch große Flexibilität und umfangreiche Erfahrungen bei spezifischen Kundenanforderungen aus.

Um Kunden aus der ganzen Welt optimal betreuen zu können, verfügt die Lauterbach GmbH über weitere Niederlassungen in Tunesien, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan sowie drei in China und zwei in den USA. Die 90 Mitarbeiter am Standort Höhenkirchen-Siegertsbrunn und weitere knapp 50 Mitarbeiter weltweit stehen für langjährigen wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum. Die Sicherung einer auch künftigen, positiven Entwicklung erfolgt durch eine stetige Unterstützung der individuellen beruflichen Weiterbildung der Mitarbeiter zum Beispiel durch eine digitale Lernplattform, interne Produktschulungen oder externe Seminare.

Nicht nur eine Nummer: Angestellte der Lauterbach GmbH profitieren von mitarbeiterfreundlichen Arbeitsbedingungen

Pia Schmid, Human Resources Managerin: „Wir sind ein äußerst erfolgreiches Unternehmen mit gesundem Wachstum. Sehr guten Arbeitgeberleistungen und familienfreundlich. Wir sind ein großes Team, in dem jeder einzelne Mitarbeiter für seine individuelle Kompetenz und Persönlichkeit geschätzt wird. Bei uns ist man keine Nummer, sondern Teil eines großen Ganzen, in dem sich jeder aktiv im Unternehmen einbringen und verwirklichen kann.“

Haben Sie Interesse, in diesem erfolgreichen Team mitzuarbeiten? Es erwarten Sie besondere Arbeitsplatz- oder Arbeitszeitmodelle wie unbefristete Arbeitsverträge, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonten, ein eigenes modernes Bürogebäude in ruhiger Lage mit moderner Arbeitsausstattung und sehr großzügigen Büros, eine gute Verkehrsanbindung – öffentlich mit der S7 sowie mit dem Auto (ausreichend Parkplätze vorhanden), eine eigene Betriebskantine mit kreativer Küche und bezuschusstem Essen. Zudem dürfen sich neue Mitarbeiter freuen auf Entgeltanpassungen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Pflegetage (tarifähnliche Leistungen), ein Fitness-Center mit Sportangeboten im Haus, einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen und eine arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung, Firmenevents (Firmenlauf, Grillevents, Wiesn, Weihnachtsfeier), Billard und Kickertisch, Kontakt und Zusammenarbeit mit vielen großen und namhaften Mobile-Phone-, Automobil- und Chip-Herstellern.

Pia Schmid: „Wir suchen Mitarbeiter, die begeisterungsfähig, engagiert, initiativ und kreativ sind. Menschen, die sich mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen wohlfühlen. Im Entwicklungsbereich erwarten wir“:

Ein Studium im Bereich Elektrotechnik, Informatik oder vergleichbare Qualifikation

Kompetenz im Bereich hardwarenaher Softwareprogrammierung

Erfahrung mit Mikrocontrollern

Programmierkenntnisse in C/C++

Techies aus Leidenschaft

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Für den Hauptsitz in Höhenkirchen sucht die Lauterbach GmbH zudem:

Software-Entwicklungs-Ingenieur (m/w/d)

VHDL Designer (m/w/d)

Sachbearbeiter Einkauf / Auftragsabwicklung (m/w/d)

Field Application Engineer (FAE) (m/w/d)

Account Manager (m/w/d)

Strategic Business Development Manager (m/w/d)

Strategic Technical Alliance Manager (m/w/d)

IT-DevOps Engineer (m/w/d)

IT- Administrator (m/w/d)

Compliance Manager (m/w/d)

Ausbildung zur/zum Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik

Die Lauterbach GmbH ist immer auf der Suche nach Praktikanten, Werkstudenten bzw. Abschlussarbeiten!

Kontakt

Lauterbach GmbH

Altlaufstr. 40

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Tel. 08102/9876-0

Fax: 08102/9876-999

info@lauterbach.com

Bewerbungen bitte online über die Karriereseite:

https://career.lauterbach.com/

Ansprechpartnerin: Pia Schmid

Tel. 08102/9876-191

