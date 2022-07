Lebenshilfe Miesbach: Die Achtung vor jedem Menschen

Seit 1969 dient die Lebenshilfe Miesbach als Vereinigung von Eltern, Angehörigen und Freunden von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Schliersee/Neuhaus.

Ein unverzichtbares Bindeglied zwischen gehandicapten Menschen und Menschen mit Einschränkungen einerseits und den Menschen ohne Defizite andererseits ist die Lebenshilfe, die es bundesweit es in vielen Orten gibt. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer hochgeschätzten Einrichtung entwickelt und bewährt. Der Leitsatz lautet: „Unsere heilpädagogische Arbeit ist getragen von der Achtung vor jedem Menschen und vom festen Glauben an seine Ressourcen, die es ihm ermöglichen, ein Dasein in Freude zu leben.“

Aktiv und engagiert: Die Lebenshilfe Miesbach setzt sich für Menschen mit Behinderung ein

Im Jahr 1969 wurde die Lebenshilfe Miesbach als Vereinigung von Eltern, Angehörigen und Freunden von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung als gemeinnütziger Verein in Schliersee/Neuhaus gegründet. Sie soll Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen von der Kindheit bis ins Alter eine „wirksame Lebenshilfe“ sein. Aufgabe und Zweck sind deshalb die Errichtung und Förderung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die eine Hilfe für Menschen aller Altersstufen mit Behinderung bilden. Ein weiteres Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die besonderen Probleme der Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit zu erreichen. Die Lebenshilfe vertritt aktiv und engagiert die Interessen von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen.

Die Lebenshilfe Miesbach besteht aus zwei Rechtsträgern: der ‚Lebenshilfe Miesbach e. V.‘ und der ‚Gemeinnützigen Lebenshilfe Miesbach GmbH‘. Schwerpunkte der aktuellen Vereinsarbeit sind die Elternarbeit, die politische Vertretung der Interessen von Menschen mit Behinderung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Träger der verschiedenen Einrichtungen ist die Gemeinnützige Lebenshilfe Miesbach GmbH.

Die Lebenshilfe Miesbach sucht Verstärkung für die 130 Mitarbeitenden

Die rund 130 Mitarbeitenden verteilen sich auf die ‚Villa Kunterbunt‘ (die Heilpädagogische Tagesstätte und Integrative Tagesstätte in Hausham mit zwei Krippengruppen, einer integrativen Kindergartengruppe, vier Heilpädagogischen Kindergartengruppen und einem heilpädagogischen Hort), auf die betreute Heilpädagogische Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche „Haus Bambi“ in Neuhaus am Schliersee, die Interdisziplinäre Frühförderung Hausham und Holzkirchen und die Offene Behindertenarbeit ‚LebensMUT‘ Hausham.

Geschäftsführerin Inga Kockerols: „Wir pflegen den Dialog, sehen uns als Mittler zwischen Betroffenen, Familien, Spezialisten und gesellschaftlichen Akteuren – und tun seit vielen Jahren alles dafür, dass dieses Thema in unserem Landkreis die Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient. Die beherzte Vereinsarbeit über die Jahrzehnte hat die Lebenshilfe zu dem gemacht, was sie heute ist: einem professionellen Verbund heilpädagogischer Einrichtungen – und ein geborgenes Zuhause für viele Menschen. Wir sind stolz, dass die Lebenshilfe für 350 Kinder, Jugendliche und Erwachsenen eine Heimat und ein wichtiger Bezugspunkt im Alltag geworden ist. All das ist das Resultat vieler helfender Hände – auf die wir auch in Zukunft nicht verzichten können und möchten: Werden Sie Mitglied!“

Ein besonderes Anliegen ist es der Lebenshilfe auch, engagierte Mitarbeitende zu gewinnen, die gern mit Menschen arbeiten. Sie sind das wichtigste Element und die Schnittstelle zwischen den Menschen mit und ohne Defizite. Aktuell besteht Bedarf an mehreren neuen Kolleginnen und Kollegen. (wt)

Offene Stellen bei der Lebenshilfe Miesbach

Heilerziehungspfleger*in und –helfer*in,

Erzieher*in,

Kinderpfleger*in,

Heilpädagoge*in,

Physiotherapeut*in,

Ergotherapeut*in,

Logopäde*in

Kontakt

Gemeinnützige Lebenshilfe Miesbach GmbH

Brentenstraße 7

83734 Hausham

Telefon: 0 80 26 / 9 20 72 - 0

Telefax: 0 80 26 / 9 20 72 - 92

E-Mail: info@lhmb.org

www.lebenshilfe-miesbach.de

