Pletzer Resorts: Jobs mit Leidenschaft und Wertschätzung

Die Pletzer Resorts, wie zum Beispiel in Bayrischzell, gehören zu den Top-Arbeitgebern der Region. © Daniel Waschnig

Die Pletzer Resorts in Bayern und Österreich sind nicht nur für Urlauber ein Traumziel, sondern auch für zukünftige Mitarbeiter auf Jobsuche.

Wer in einem der Pletzer Resorts Urlaub macht, darf sich auf einen hohen Standard, einen individuellen Service und Erholung pur freuen. Magister Manfred Pletzer, der gemeinsam mit Egon Kahr das Unternehmen leitet: „Als Familienunternehmen wollen wir unsere Freizeit- und Businessgäste in der alpinen Natur nach neuesten Erkenntnissen betreuen, bewegen und regenerieren, damit sie sich nachhaltig wohler fühlen und erfolgreicher sind.“ Seit 2022 sind die Pletzer Resorts offizielle Partnerresorts des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Die Pletzer Resorts finden sich an den schönsten Orten in Österreich und im bayerischen Alpenraum. © Pletzer Resorts

Pletzer Resorts: Traumurlaub an Standorten in Bayern und Österreich

Insgesamt rund 400 Mitarbeitende sorgen für einen bewegenden Aufenthalt an den folgenden Standorten: ‚Das Bayrischzell Familotel Oberbayern‘, Das Hopfgarten Familotel Tirol, Das Seepark Wörthersee Resort, Das Hohe Salve Sportresort, Das Walchsee Sportresort sowie Die Buchensteinwand Bergbahn Pillersee. Über die gesamte Pletzer Gruppe hinweg werden die gleichen Unternehmenswerte gelebt: Tradition, Verantwortung, Leistung, Innovation, Vertrauen.

Ob der Berg ruft oder der See – die Pletzer Resorts haben die perfekte Antwort. In faszinierenden Destinationen im bayerischen Alpenraum und in Österreich bieten sie erholsame und bewegende Urlaubstage. 2018 führte Eigentümer Manfred Pletzer alle Betriebe unter der Marke Pletzer Resorts mit der Ausrichtung Move & Relax zusammen. Dahinter verbirgt sich ein sportwissenschaftliches Konzept mit Erkenntnissen aus dem Leistungssport, welche auf den Alltag abgestimmt wurden – für mehr Energie im Leben und ein gutes Körpergefühl. Hauptaugenmerk liegt dabei auf bei der Betreuung des Gastes unter der Assistenz von top-ausgebildeten Move & Relax Mitarbeitern. Aktive Bewegung und maßgeschneiderte Regeneration – ergänzt durch vitale Ernährung – bilden somit die Grundphilosophie der Pletzer Häuser. Für die innere Balance und das nachhaltige Wohlbefinden der Gäste.

In den Pletzer Resorts lautet das Motto „Move & Relax“. © Ringler

Pletzer Resorts: Nachhaltigkeit und Regionalität

Nachhaltigkeit und Regionalität ist in den Pletzer Resorts in den unterschiedlichsten Bereichen ein essenzielles Thema, so stammen zum Beispiel 80 Prozent der verwendeten Lebensmittel aus der Region Österreich. Dadurch werden nicht nur regionale heimische Produzenten unterstützt und die hervorragende Qualität gewährleistet, auch die CO 2 -Emissionen werden reduziert. Hinzu kommen eine nachhaltige Bauweise und Energieversorgung, u. a. durch Wärmepumpen und Photovoltaik. Beispielsweise wird im ‚Das Bayrischzell Familotel Oberbayern‘ ausschließlich Umweltenergie für Heizung und Brauchwassererwärmung eingesetzt.

Sicherer Arbeitsplatz in den Pletzer Resorts mit vielen Benefits für Mitarbeiter

Die Pletzer Resorts gehören mit weiteren geplanten Objekten zu den am schnellsten wachsenden Tourismusunternehmen im Alpenraum und bieten einen sicheren Arbeitsplatz (auch während der Covid-Pandemie) in einer familiengeführten Hotelgruppe. Alle Mitarbeitenden der Pletzer Resorts dürfen die Move & Relax Leistungen in den Resorts nutzen, denn die Gesundheit und das Wohlbefinden liegt der Gruppe gleichermaßen am Herzen, wie die der Gäste. Daher dürfen die Mitarbeitenden zum Beispiel kostenlos die Fitnesseinrichtungen sowie die 25 Meter Sportbecken und Pools nutzen, an Gruppentrainings sowie Wander- oder Biketouren teilnehmen und erhalten eine kostenlose Massage pro Monat. Gern werden auch für die Mitarbeitenden Teamevents organisiert.

Für alle Kolleginnen und Kollegen gibt es zudem finanziell sehr interessante Angebote wie etwa 50 Prozent Rabatt auf Beauty-Anwendungen oder Massagen, 30 Prozent Rabatt auf Move & Relax Produkte, 50 Prozent Rabatt in den à-la-carte-Restaurants, 50 Prozent auf die Kinderbetreuung Hüpfgarten und Hüpfzwerge in Hopfgarten/Tirol sowie 60 Prozent Rabatt auf die Übernachtung in allen Häusern. Ferner gibt es einen geregelten Family & Friends-Rabatt. Ergänzt werden die Vergünstigungen noch durch vielfältige Benefits auf Leistungen und Produkte der Pletzer Resorts, der Pletzer Gruppe und von externen Partnern. Selbstverständlich werden auch kostenlose, hochwertige und energiereiche Mahlzeiten während der Arbeitszeit geboten.

Beauty-Anwendungen, Massagen, Rabatte auf Move & Relax Produkte und vieles mehr gehören zu den Benefits als Mitarbeiter der Pletzer Resorts. © Ringler

Arbeiten in den Pletzer Resorts: Bewerben Sie sich jetzt!

Je nach Position werden unterschiedliche Arbeitszeitmodelle angeboten und versucht, auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Dazu gehören unter anderem Teilzeit, 4- oder 5-Tage-Woche, Gleitzeit bzw. flexible Arbeitszeit und, wo es möglich ist, auch Arbeiten im Home-Office. Da die Pletzer Resorts Wert auf eine qualifizierte Mitarbeit legen, bieten sie verschiedene Schulungen und Trainings zur Aus- und Weiterbildung an. Hierfür gibt es die Pletzer Akademie, die übergreifend für die Pletzer Gruppe Schulungen und Weiterbildungen anbietet. Zusätzlich wurde in den Pletzer Resorts ein Schulungsprogramm entwickelt, das sich speziell auf die fachliche Weiterbildung in den Tourismusbetrieben konzentriert.

Sie sind genauso begeistert, Menschen in Bewegung zu bringen wie die Pletzer Gruppe? Sie können sich mit der Move & Relax Philosophie und den Unternehmenswerten identifizieren? Sie üben mit Leidenschaft und Wertschätzung Ihren Beruf aus? Dann kommen Sie ins Team!

Die Pletzer Gruppe sucht Sie!

