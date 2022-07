Stöger Automation GmbH: Innovation und Präzision aus Königsdorf für die ganze Welt

Die Firma Stöger Automation GmbH liefert seit 35 Jahren Innovation und Präzision aus Königsdorf für die ganze Welt. © Philipp Hunger

Die Firma Stöger Automation GmbH ist Experte auf dem Gebiet Verschraubungen. Regelmäßig werden neue Ideen entwickelt. Derzeit wird Verstärkung gesucht.

Seit nunmehr 35 Jahren beschäftigt sich die Firma Stöger Automation GmbH mit dem Thema Verschraubungen und entwickelt dabei immer wieder neue Ideen: Wie verbindet man dünne Aluminiumbleche sicher mit Schrauben? Wie dokumentiert man einen Schraubprozess so, dass der Kunde ihn exakt nachvollziehen kann? Wie arbeiten Mensch und Maschine effizient zusammen? Wie

gestaltet man den Ablauf der Arbeitsvorgänge einfach, effizient und kundenfreundlich? Diesen Fragen stellen sich die Spezialisten für automatische Schraub- und Verbindungstechnik täglich, um den perfekten Schrauber für die jeweilige Kundenanforderung zu bauen.

Die Stöger Automation GmbH wurde im Jahr 1987 in Königsdorf gegründet und belegt heute eine Spitzenposition im Segment der Automatisierungstechnik. In Königsdorf entwickeln und fertigen derzeit 110 Mitarbeiter hochpräzise Schraubautomaten mit automatischer Zuführung der Verbindungselemente, für die dem Unternehmen bisher zahlreiche Patente erteilt wurden.

Stöger Automation GmbH: Präzision, Schnelligkeit und Qualität

Erfahrene Maschinenbauingenieure, Industriemechaniker, Elektrotechniker und Mechatroniker entwickeln und fertigen als engagiertes und motiviertes Team in einem hochmodernen Umfeld Schraubautomaten, Handschrauber und Setz- und Nietsysteme mit automatischer Zuführung für den manuellen, semiautomatischen und vollautomatischen Einsatz. Weit mehr als 10.000 Systeme sind in allen Wirtschaftszweigen dort im Einsatz, wo es auf Präzision, Schnelligkeit und gleichbleibende Qualität bei der Verschraubung ankommt.

Stöger Automation GmbH – eines der wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern

Laser-Strahlschmelzen ist die Zukunft in der Schraubindustrie. Auch auf diesem Gebiet forscht und entwickelt die Stöger Automation GmbH. Die Innovativität schlägt sich auch in der internationalen Anerkennung nieder. Die Stöger Automation GmbH – bereits mehrfach unter den Top 100 der innovativsten Unternehmen Deutschlands – wurde im Jahr 2020 nach EMAS zertifiziert, dem strengsten europäischen Umweltmanagementsystem, sowie als ‚zugelassener Wirtschaftsbeteiligter‘ (Authorized

Economic Operator - AEO). Im Dezember 2020 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung BAYERNS BEST 50, die den wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen Bayerns verliehen wird.

Die Stöger Automation GmbH sucht Verstärkung

Wenn Sie ein Teil des Unternehmens werden wollen, dann haben Sie derzeit die Chance dazu. Die Firma Stöger Automation GmbH sucht Unterstützung in vielen Bereichen:

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Area Sales Manager Asia (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Frästechnik

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d) für Montage von Schraubautomaten und Zuführsystemen

Elektroniker-Automatisierungstechnik (m/w/d)

Servicetechniker (m/w/d) für Sondermaschinen und Schraubautomaten für di9e Region NRW (Westdeutschland)

Servicetechniker (m/w/d) für Sondermaschinen und Schraubautomaten in Königsdorf

Konstrukteur (m/w/d) für automatisierte Schraub- und Verbindungstechnik

Mechatroniker (m/w/d) für Inbetriebnahmen im Haus und beim Kunden

Softwareentwickler (m/w/d) für Maschinensteuerungen in der Automatisierungstechnik

Vertriebsingenieur (m/w/d) im Außendienst Deutschland Ost

Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Drehtechnik

Alle Bewerbungen werden ausschließlich über das Bewerberportal entgegengenommen, um die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu gewährleisten.

Kontakt

STÖGER AUTOMATION GmbH

Gewerbering am Brand 1

82549 Königsdorf

Tel.: 08179/99767-0

Fax: 08179/99767-50

www.stoeger.com

info@stoeger.com

