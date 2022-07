Offene Stellen bei WORK Microwave

Work Microwave GmbH: Spannende Jobs beim Weltmarktführer

Die WORK Microwave GmbH genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche der High-Tech Elektronik. © WORK Microwave GmbH

Die WORK Microwave GmbH ist in der Entwicklung, der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von High-Tech Elektronik tätig. Aktuell ist Verstärkung gesucht.

Die 1986 gegründete WORK Microwave GmbH widmet sich in Holzkirchen der Entwicklung, der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von High-Tech Elektronik in den vier Geschäftsbereichen Satellitenkommunikation, Sensorik, Verteidigungselektronik und Navigationssimulatoren. Das durch Geschäftsführer Dr. Thomas Fröhlich geleitete Unternehmen verfügt mittlerweile über ein Tochterunternehmen in den USA und über Vertriebsniederlassungen in Singapur und Frankreich.

WORK Microwave GmbH: Weltmarktführer Produktbereich Frequenzkonverter

Die 130 Mitarbeitenden erarbeiten zurzeit einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro, ca. 90% davon durch Exportgeschäfte. Im Produktbereich Frequenzkonverter – diese werden an Satelliten-Bodenstationen eingesetzt, um das Signal vom bzw. zum Satelliten umzuwandeln – ist das Unternehmen Weltmarktführer. Zu den zahlreichen Kunden zählen etliche renommierte Großunternehmen wie etwa Inmarsat, Airbus oder Intelsat, aber auch die Europäische Weltraumorganisation ESA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR.

WORK Microwave genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche. In der schlanken Unternehmensstruktur mit flachen Hierarchien und innovationsförderndem Umfeld arbeiten die Expert/innen mit Begeisterung an ihren Projekten. Sie schätzen die schnellen, agilen Entscheidungswege, und das eigenverantwortliche Handeln. Jede/r einzelne Mitarbeitende wird gefördert und weiterentwickelt: „Wir haben das große Glück, mit einem tollen Team sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Fertigung zusammenzuarbeiten, von denen viele seit langen Jahren im Unternehmen tätig sind. Auch über unseren talentierten Nachwuchs freuen wir uns sehr“, so Dr. Fröhlich anlässlich einer Firmenpräsentation.

Impressionen: WORK Microwave GmbH Fotostrecke ansehen

WORK Microwave GmbH: flexible Arbeitszeiten, Fortbildungen, hybrides Arbeitsmodell

In der Produktion findet die Arbeit naturgemäß vor Ort in Holzkirchen statt. Andere Stellen haben ein hybrides Vor-Ort- als auch Home-Office-Modell. Die Arbeitszeiten sind für alle flexibel. Abhängig von der Position, den individuellen Fähigkeiten und der gewünschten persönlichen Entwicklung werden regelmäßig Fortbildungen angeboten. Elektroniker/innen für Geräte und Systeme sowie Elektrotechniker/innen sucht das Unternehmen aktuell besonders intensiv, über die Bewerbung von Elektroniker/innen-Azubis freut man sich ebenso.

Die Mitarbeitenden sind begeistert vom WORK-Benefit-Programm. Denn sie profitieren von Gewinnbeteiligung, Gehaltsoptimierung („Mehr Netto für‘s Brutto“), Bike- und PC-Leasing sowie betrieblicher Altersvorsorge. Die familiäre und angenehme Arbeitsatmosphäre, ein gut ausgestatteter Recreation-Room, natürlich kostenlose Getränke und frisches Obst sowie regelmäßige Firmenfeiern und Team-Building-Aktionen sind die i-Tüpfelchen.

Hier geht‘s zu den offenen Stellen bei WORK Microwave

Auf die Kandidat/innen warten zum Beispiel im Bereich Entwicklung spannende internationale Projekte auf neuestem technologischem Stand, teilweise in Kooperation mit Universitäten und Forschungsinstituten wie z.B. der Fraunhofer Gesellschaft.

In der Produktion sind die Tätigkeiten und Arbeitsschritte abwechslungsreich, dank neuester technischer Ausrüstung, und ohne Fließband-Fertigung.

Neue Mitarbeitende sollten Engagement, Offenheit für Neues sowie Lernbereitschaft mitbringen. Gerade in der Produktion können so auch ‚fachfremde‘ Fuß fassen. (wt)

Offene Stellen bei WORK Microwave

Aktuell gibt es folgende offenen Stellen:

Elektroniker & Elektrotechniker (m/w/d)

Azubi zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)

System- bzw. Testingenieure (m/w/d) in der Entwicklung

IT-Spezialisten (m/w/d)

Werkstudenten Marketing und Kommunikation (m/w/d)

Praktikanten und Abschlussarbeiten (Bachelor und Master) (m/w/d)

Kontakt

WORK Microwave GmbH

Lena Budig, HR

Rudolf-Diesel-Ring 2

83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 6408-251

jobs@work-microwave.com

work-microwave.com/jobs

