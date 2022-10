Regionalliga: Ranos-Hattrick bei Bayern-Gala - Haching marschiert – Torwart-Tor für Heimstetten

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Schaut her – drei Stück hab ich gemacht! Der 19-jährige Grant-Leon Ranos. © FCB

Am 17. Spieltag war so einiges geboten. Unter anderem erzielte Heimstettens Torwart Moritz Knauf einen Last-Minute-Treffer per Seitfallzieher.

München – Während sich die SpVgg Unterhaching nach einem Arbeitssieg in Aschaffenburg über die Verteidigung der Tabellenspitze freute, herrschte bei den Amateuren des FC Bayern nach einem Torfestival inklusive eines Hattricks eines Eigengewächses Glückseligkeit. Die beiden Unentschieden von Türkgücü und Heimstetten wurden indes mit völlig unterschiedlichen Gefühlen verarbeitet.

SpVgg Hankofen-Hailing - FC Bayern II 2:5 (1:2). – Dass Martín Demichelis einem jüngsten Medienbericht von TyC Sports als Trainer des argentinischen Kultclubs River Plate Buenos Aires gehandelt wird, tat der Stimmung bei den kleinen Bayern nach dem jüngsten Sieg gegen die Spitzenmannschaft aus Würzburg keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es herrschte nach dem Kantersieg vor einer Dorf-Rekordkulisse beim Aufsteiger vor 2.500 Zuschauern große Freude. Sowohl über das Torefestival als auch über den Hattrick des 19-jährigen Eigengewächses Grant-Leon Ranos (8., 63., 72.), der neben Désiré Segbe (14.) und Hyunju Lee (73.) als bester Torschütze in Erscheinung trat. Ein Torwartfehler von Jakob Mayer zum zwischenzeitlichen 1:2 (25.) und eine leichte Schwächephase bis zum dritten Tor kurz vor Spielende (86.) waren angesichts der guten Leistung zu verkraften. „Wir haben mit einer guten taktischen Einstellung und gut strukturiert nach vorne gespielt, dann auch schnell zwei Tore erzielt“, sagte Demichelis. (rmf)

Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Unterhaching 0:1 (0:1). – Beim sechsten Sieg in Serie gab es für den Tabellenführer schon vor der Partie gute Nachrichten: So kehrten nach Verletzungen Manuel Stiefler und Markus Schwabl in den Kader zurück. In Aschaffenburg errungen die Hachinger insgesamt einen Arbeitssieg. So erzielte Patrick Hobsch (mit seinem elften Treffer) per Elfmeter in der 14. Minute das Tor des Spiels. Im zweiten Abschnitt sicherte Torhüter René Vollath mit tollen Paraden den Auswärtserfolg. „In einem intensiven Spiel waren wir der glückliche Sieger, denn Aschaffenburg war gleichwertig, für uns war es kein gutes Spiel, so zählen nur die Punkte“, sagte SpVgg-Trainer Sandro Wagner. Dies befand auch Viktoria-Coach Jochen Seitz, der einst für Haching in der Bundesliga stürmte: „Haching war einfach abgezockter und gehört zumindest in die dritte Liga“. (kik)

Keeper als Kunstschütze: Knauf erzielte den Ausgleich für Heimstetten. © Bruno Haelke

Türkgücü München - TSV Buchbach 2:2 (2:0). – Die zuletzt formstarke Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar hatte einen kleinen Dämpfer einzustecken. Gegen dezimierte Buchbacher, die wegen einer Grippewelle nur mit zwölf Feldspielern ins Städtische Stadion an der Grünwalder Straße angereist waren, reichte Türkgücü eine komfortable 2:0-Pausenführung nicht zum nächsten Erfolg nach zuvor fünf Siegen aus sieben Spielen. Nach einem frühen Abstaubertor von Ünal Tosun (5.) sowie dem 2:0 durch Yannick Woudstra (82.) verlor die Heimelf zum Schluss den Faden und ließ Trainer Alper Kayabunar nach zwei späten Gegentoren (82., 87.) ernüchtert zurück. „Das ist für uns enttäuschend. Aber wir müssen daraus lernen und das einfach die nächsten Wochen wieder besser machen.“ (rmf)

FC Pipinsried - SV Heimstetten 1:1 (0:1). – Ein Last-Minute-Treffer von Torhüter Moritz Knauf hat dem SVH im Kellerduell einen Punkt beschert. In der 96. Minute traf der aufgerückte Keeper nach einer Ecke per Seitfallzieher zum 1:1-Endstand. „Das Ergebnis ist am Ende gerecht“, urteilt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt. „Denn beide Mannschaften haben ein Spiel auf schwachem Niveau gezeigt.“ Dabei gingen die Gastgeber, die seit acht Partien auf einen Sieg warten, in der 35. Minute in Führung – ausgerechnet durch einen Patzer des späteren Matchwinners. So vertändelte SVH-Torwart Knauf beim Versuch, einen Gegner auszuspielen, den Ball. Nutznießer war Nickoy Ricter, der die Kugel ins leere Tor schob. Doch als alles bereits mit einem Sieg des FCP rechnete, machte Knauf seinen Fehler wieder gut – mit dem 1:1 in der Nachspielzeit. (ps)