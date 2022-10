Toptalent schießt Haching zur Herbstmeisterschaft - FC Bayern II siegt nach Torwart-Fehlschuss

Türkgücü München und SV Heimstetten siegen zum Abschluss

München – Die SpVgg Unterhaching feiert nach einem packenden Heimspiel mit zahlreichen Höhepunkten die Herbstmeisterschaft. Bei der Partie der kleinen Bayern bringt der Gäste-Torwart das Demichelis-Team auf Kurs. Bei Türkgücü und Heimstetten läuft es zum Abschluss der Hinrunde schlecht.

SpVgg Unterhaching – 1. FC Schweinfurt 4:3 (3:2). – Mit einem Spektakel sicherten sich die Hachinger die Herbstmeisterschaft. Die 2000 Zuschauer im Sportpark kamen voll auf ihre Kosten: Da gab es sehenswerte Tore, dilettantische Fehler in der Defensive, eine Unterbrechung wegen Pyro der Gästefans. Und oben drauf: viele Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen, was in der Gelben Karte für den reklamierenden Hachinger Coach Sandro Wagner und der Roten Karte für Co-Trainer Thomas Kasparetti gipfelte. Auch der Spielverlauf mit wechselnder Führung raubte den Beteiligten den letzten Nerv. Letztendlich sorgte ein „Hochbegabter“ für die Entscheidung. Kurz vor Schluss erzielte Maurice Krattenmacher mit einem Weitschuss aus halblinker Position den entscheidenden Treffer (81.). Der erst 17-jährige U 18-Nationalspieler, von vielen Proficlubs heiß umworben, stellte einmal mehr seine große spielerische Klasse unter Beweis. Sehr zur Freude von Trainer Wagner: „So ein Spiel hätten wir in der letzten Saison noch verloren, aber heute hat man gesehen, welche positive Entwicklung wir genommen haben. Auch ein Rückstand bricht nicht so schnell unsere Moral. Es war ein tolles Fußballspiel und auch der Trainer hat dazugelernt.“

FC Pipinsried – FC Bayern II 0:4 (0:3). - Das Auf und Ab der kleinen Bayern fand mit einem deutlichen Auswärtssieg in Pipinsried einen positiven Hinrunden-Abschluss. Aus den vergangenen vier Spielen gewann der FCB drei gewinnen und schließt die erste Saisonhälfte als Sechster ab. In Pipinsried brachte ein verschossener Foulelfmeter des Pipinsrieder Torwarts Felix Thiel (5.) die gut ins Spiel gestarteten Hausherren aus dem Konzept und auf der Gegenseite die Bayern-Amateure ins Spiel. Die Treffer von Lovro Zvonarek (8.) und Grant-Leon Ranos stellten die Zeichen innerhalb nur kurzer Zeit auf einen Münchner Sieg. Der anschließende Doppelpack von Hyunju Lee (26., 86.) unterstrich dann die klaren Vorteile für die Bayern. „Es ist nicht einfach, hier zu gewinnen. Immerhin hat Pipinsried im letzten Spiel gegen Burghausen gewonnen. Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte Demichelis.

FC Augsburg II – Türkgücü München 2:0 (0:0). - Den in der laufenden Saison zwischenzeitlich formstarken Münchnern scheint gegen Ende der Hinrunde ein wenig die Luft auszugehen. Aus den vergangenen fünf Partien holte die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar nur vier Punkte. In der ausgeglichenen Partie gegen die zuletzt gut aufgelegten Schwaben hatten Yannick Woudstra (22.) und Türkgücü-Kapitän Marco Holz (55., 64.) Chancen zur Führung auf dem Fuß, doch die Gäste blieben erfolglos. Auf der Gegenseite zeigten die Hausherren mehr Effektivität im Abschluss und trafen durch Daniel Katic nach einer Ecke (77.) und Franjo Ivanovic per Foulelfmeter (82.). „Insgesamt haben wir zwar eine ordentliche Leistung abgeliefert, aber Augsburg hat die Tore erzielt“, zog Kayabunar ernüchternd Bilanz.

SpVgg Ansbach – SV Heimstetten 4:2 (2:1). - Zum Abschluss der Hinserie hat der Tabellenletzte eine Niederlage kassiert, die symptomatisch für seine bislang völlig verkorkste Saison ist. So zeigte der SV Heimstetten auch beim Aufsteiger aus Ansbach durchaus sehenswerten Angriffsfußball. Doch der wurde von einer erneut nicht regionalligatauglichen Vorstellung in der Abwehr überlagert, die sich die Gegentreffer 47 bis 50 in dieser Spielzeit einfing. „Offensiv haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Co-Trainer Roman Langer. „Aber in der Defensive haben wir wieder mal zu leichte Tore kassiert.“ So reichten zwei Ausgleichstreffer von Mohamad Awata am Ende nicht für den personell angeschlagenen SVH. Nach der Hinrunde hat Heimstetten schon acht Punkte Rückstand auf die Relegationsränge. „Der Abstand ist jetzt groß“, gesteht Langer. „Aber trotzdem glauben wir noch an den Klassenerhalt.“ kik/rmf/ps