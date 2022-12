Tränen beim ersten Spiel: Burunc wird mit 48 Jahren Schiedsrichter – „kann es jedem empfehlen“

Von: Kilian Drexl

Resat Burunc wurde erst mit 48 Jahren Schiedsrichter. © FuPa

Resat Burunc machte im Alter von 48 Jahren seinen Schiedsrichterschein und hat darin seine Erfüllung gefunden. Jetzt will er auch andere inspirieren.

Surberg – Der Job des Schiedsrichters ist im Fußball kein einfacher. Um in den höheren Ligen eingesetzt zu werden, heißt es, dass man jung und fit sein sollte. Die meisten fangen in ihren besten Jahren mit der Schiedsrichterei an. Im höheren Alter wagt sich fast kein Neuling mehr an die Schiedsrichterausbildung.

Dass es auch anders geht, beweist Resat Burunc aus dem Landkreis Traunstein. Im Alter von 48-Jahren entschied er sich dazu Schiedsrichter zu werden. Im April 2022 hielt er dann seinen Schiedsrichterschein in den Händen. „Ich persönlich kenne niemanden, der so spät noch angefangen hat. Die meisten anderen Kollegen in meinem Alter pfeifen schon seit 30 Jahren“, berichtet Burunc stolz. Seitdem hat der Referee, der für seinen Heimatort Surberg pfeift, 44 Partien geleitet. Im Jugendbereich pfeift er aktuell bis zur Kreisklasse, im Herrenbereich bis zur B-Klasse.

Burunc steckt sich noch Ziele: „Möchte bei den Herren in der Kreisklasse pfeifen“

Burunc war schon immer fußballbegeistert und schaut sich schon seit Jahren die wichtigsten Amateurspiele im Landkreis live vor Ort an. Da er sich nicht mehr in der Lage fühlte, selbst im Verein Fußball zu spielen und trotzdem noch irgendwie dabei sein wollte, entschied er sich letztendlich für die Schiedsrichterei: „Es werden ja immer Schiedsrichter gesucht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Du bist immer noch Teil des Spiels und es macht mir unheimlich viel Spaß. Man tut auch etwas Gutes für den Sport. Auch D-Jugendspieler haben einen offiziellen Schiedsrichter verdient.“

Obwohl bei ihm das Hobby im Vordergrund steht, hat er noch Ziele für die Zukunft: „Ich möchte im Herrenbereich noch in der Kreisklasse pfeifen. Natürlich sollen auch die jungen Schiedsrichter gefördert werden, aber ich denke, die Kreisklasse ist noch ein realistisches Ziel für mich.“

Burunc möchte selbst andere inspirieren Schiedsrichter zu werden

Um noch besser in Form zu sein, hat er sich extra im Fitnessstudio angemeldet. „Beim ersten Fitnesstest für den Schiedsrichterschein hatte ich noch so meine Probleme. Beim zweiten Mal hatten die Jungen dann aber das Nachsehen“, verkündete mit einem Schmunzeln. Er sieht in seinem Alter auch Vorteile gegenüber der jüngeren Schiedsrichtergeneration: „Ich merke schon, dass viele Spieler mehr Respekt haben.“

Als seine Vorbilder nennt er unter anderem Collina und Cakir. „Besonders inspiriert hat mich auch das Buch von Deniz Aytekin. Jetzt möchte ich selbst eine Inspiration für andere sein, mit dem Schiedsrichtern anzufangen“, erklärte er sein Anliegen.

„Sehr emotional“ – Resat Burunc pfiff in seinem ersten Herrenspiel den eigenen Sohn

Für Burunc hielt die noch gar nicht so lange Karriere als Referee schon einige schöne Momente bereit. Besonders sein erstes Spiel im Herrenbereich wird ihm in Erinnerung bleiben, welches auch nur zufällig zustande kam: „Ich wollte mir eigentlich nur das Spiel meines Sohns in der A-Klasse anschauen. Meine Mutter war auch dabei und wollte ihren Enkel auch mal spielen sehen.“

„Dann war plötzlich kein Schiedsrichter da und ich habe mich gemeldet. Ich habe davor noch kein Spiel bei den Herren geleitet. Dann direkt meinen Sohn vor den Augen seiner Großmutter zu pfeifen, war schon sehr emotional für mich und ich musste schon die eine oder andere Träne verdrücken“, berichtet er.

Burunc ist sich sicher, dass auch andere Menschen ihre Erfüllung an der Pfeife finden können: „Ich kann es jedem auch im späteren Alter, wenn man auf den Fußball nicht verzichten will, nur empfehlen, sich für den Schiedsrichterkurs anzumelden. Man kann die Ausbildung wirklich schaffen und es ist einfach eine super Sache.“ (Kilian Drexl)