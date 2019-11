Für Robert Enke: #gedENKEminute - 10 Jahre seit dem Freitod vergangen

In Memoriam Robert Enke: Zehn Jahre nach seinem Freitod erinnern Fußballvereine an den ehemaligen Nationaltorwart.

von Martin Becker schließen

Der einstige Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatte 2009 wegen Depressionen Suizid begangen. Mit Gedenkminuten in sämtlichen Amateurligen soll an den tragischen Tod erinnert werden.

Viele Fußballfreunde erfasst heute noch eine Gänsehaut, wenn sie sich bei Youtube die Bilder für die Trauerfeier für Robert Enke anschauen. Wie der Sarg des damals 32-Jährigen im Anstoßkreis des Fußballstadions von Hannover 96 aufgebahrt war, wie prominente Trauergäste – beispielsweise Jupp Heynckes und Rudi Völler – unter den 40 000 Tribünengästen stille Tränen verdrückten, während Robert Enkes Leichnam zu den Klängen von „You‘ll never walk alone“ auf seine letzte Reise ging.

Der Bayerische Fußballverband ermuntert unter dem Hashtag #gedENKEminute jetzt alle Vereine von der Bundes- bis zur Kreisliga, bei Spielen an diesem Wochenende eine Gedenkminute für Robert Enke zu integrieren. Ziel ist es, nicht nur des ehemaligen Nationaltorhüters zu gedenken, sondern auch zusammen mit dem DFB, der DFL und der Robert Enke-Stiftung für die Volkskrankheit Depression und Hilfsmöglichkeiten sensibilisieren.

„Fußball ist weit mehr als reiner Sport! Keine andere Sportart hat in Deutschland eine vergleichbare gesellschaftliche Relevanz“, sagt Josef Janker, Verbands-Spielleiter beim BFV. „Daraus folgt natürlich eine große gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Bayerischer Fußball-Verband gemeinsam mit unseren Vereinen wahrnehmen. Egal, ob es dabei um eine tolerante und weltoffene Gesellschaft geht, ob es darum geht, die Menschen für das Thema Organspende oder den Kampf gegen Leukämie zu sensibilisieren oder wie in diesem Fall ein stärkeres Bewusstsein für die Volkskrankheit Depression zu schaffen.“

Für die Vereine hat der BFV ein „PR- und Social Media Kit“ zusammengestellt, um die Gedenkminute würdig zu gestalten. Den Stadionsprechern empfiehlt der BFV diesen Text: „Liebe Fans, heute vor zehn Jahren nahm sich unser Nationaltorhüter Robert Enke das Leben. So wie er, sind allein in Deutschland 4 Millionen Menschen an Depression erkrankt. Statistisch gesehen, ist jeder Fünfte im Laufe des Lebens von der Volkskrankheit betroffen. Doch Depression ist in der Regel heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird. Dazu braucht es Mitmenschen, Mitspieler und Familienangehörige, die der Krankheit vorurteilsfrei begegnen. Denn nur so kann Betroffenen geholfen werden. Mit der #gedENKEminute wollen wir an Robert erinnern und zu einem natürlichen Umgang mit Depression aufrufen. Lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam Robert Enke gedenken. Vielen Dank.“

Robert Enke, 1977 geboren und in Jena ausgewachsen, hatte als Torwart riesiges Talent, spielte schon mit 15 Jahren in der Jugend-Nationalelf und debütierte mit 20 für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Es folgten Höhen und Tiefen: In Gladbach wurde er als Talent gehegt, später reifte Enke bei Benfica Lissabon zum Star, beim FC Barcelona versauerte er als Ersatztorwart, war nach einem Ein-Spiel-Intermezzo bei Fenerbahce Istanbul ein halbes Jahr ohne Verein und kämpfte sich über Teneriffa und Spaniens 2. Liga zurück, stand ab 2004 bei Hannover 96 im Tor und acht Mal in dem der Nationalmannschaft. Ein Schock im Privatleben war 2006 der Tod von Tochter Lara - sie starb mit nur zwei Jahren an einem angeborenen Herzfehler. Mit seiner Frau Teresa adoptierte Robert Enke noch im Mai 2009 ein Baby. Ein halbes Jahr später nahm er sich das Leben.

Auf der Webseite der Robert-Enke-Stiftung steht im Porträt über den Torwart: „Als er sich am 10. November 2009 das Leben nahm, wurde vielen Menschen in den entferntesten Winkeln der Welt schlagartig klar, wie wenig wir doch von der Krankheit Depression verstehen: Oder wie konnte es sein, dass sich ein Mensch umbrachte, der so herzlich, so einfühlsam, so stark war; der das Leben doch so sehr liebte? Wie sehr und wie plötzlich mussten die düsteren Gedanken der Krankheit über ihn hergefallen sein.“

Darüber zu sinnieren: Darum geht es in den nächsten tagen bei #gedENKEminute.