Routine schlägt Einsatzfreude

Von: Helmut Findelsberger

Gemeinsame Rettungsaktion: Die Dorfener (v. r.) Urban Sodja, Torwart Maxi Englbrecht und Benedikt Dietrich stoppen den Königsbrunner Nicolas Baur. © Dominik Findelsberger

Bedingungsloser Einsatz auf Seiten der Eispiraten gegen hohe Eishockeykunst bei den Pinguinen.

Dorfen – Am Ende musste sich der ESC Dorfen am Freitagabend dem EHC Königsbrunn 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) geschlagen geben. In den ersten beiden Spielabschnitten waren die Pinguine mindestens um je einen Treffer besser. Im letzten Drittel „haben wir fast auf ein Tor gespielt“, resümierte Franz Steer nach der Partie.

21 Mann konnte der Dorfener Trainer aufbieten. Nur 13 plus 2 standen bei Königsbrunn auf dem Spielbericht, aber da war viel große Klasse auf dem Eis. Marco Sternheimer, der mit 24 Jahren seine durchaus beachtliche DEL-Karriere in Augsburg zugunsten eines Lehramtsstudiums beendet hat, der ein Jahr jüngere Tim Bullnheimer, auch kurz im Augsburger DEL-Kader und vom Oberligisten Memmingen gekommen, sowie der 27-jährige Max Lukes, 318 DEL2-Spiele für Kaufbeuren und Bietigheim, bildeten ein Sturmreihe – und was für eine. Dazu erfahrene Haudegen wie der 41-jährige Jeff Szwez, mit 141 DEL- und 118 DEL2-Einsätzen auf dem Buckel.

Da mussten die Eispiraten alles in die Waagschale werfen, um dagegen zu halten. Bei der ersten Strafzeit gab es eine Lehrvorführung in Sachen Powerplay mit dem 1:0 für die Pinguine durch Gustav Veisert (9.). Der 26-jährige Topverteidiger ist in der Ukraine geboren, seit 2010 in Deutschland und mit der Erfahrung von 226 DEL2-Einsätzen ausgestattet.

Der ESC kämpfte sich mit einem starken Keeper Maxi Englbrecht in die Partie und kam auch zu einigen guten Tormöglichkeiten. Auf das 2:0 durch Bullnheimer (17.) gelang Urban Sodja 64 Sekunden später der Anschlusstreffer.

Die Schwaben sorgten wenige Minuten nach Wiederbeginn mit einem Doppelschlag innerhalb von 76 Sekunden durch Szwez und Lukes erst mal für Ernüchterung bei den Eispiraten. Sodja mit seinem zweiten Treffer (28.) eröffnete dann einen offenen Schlagabtausch. Auch die körperliche Intensität nahm noch mal zu. Selbst so erfahrene und zu den besten ihres Fachs zählende Schiedsrichter wie Robert Paule und Fabian Reinold hatten alle Hände voll zu tun und es bei manchen Entscheidungen nicht leicht.

So ging es ins Schlussdrittel, in dem die Eispiraten vor allem die letzten zehn Minuten unaufhörlich, aber auch erfolglos das Tor von EHC-Torwart Markus Kring bestürmten.

Allzu große Euphorie wollte bei Gästetrainer Bobby Linke trotz des Sieges nicht aufkommen, „auch wenn ich mich über die drei Punkte freue. Aber wir wollten mal aus einem Spiel ohne weitere Verletzte rausgehen, aber in der Beziehung haben wir derzeit auch einen Lauf.“ Der 38-Jährige, der nach fünf Spielzeiten in Ulm/Neu-Ulm nun die erste Saison in Königsbrunn tätig ist, zählte als Ausfälle dieser Partie Verteidiger David Farny („Der befindet sich mit Schlüsselbeinbruch bereits im Erdinger Krankenhaus“) und Marco Sternheimer auf, der wenige Minuten vor Schluss vorzeitig die Kabine aufsuchte. „Wir eiern mit einem Kader von 12, 13 Mann seit Wochen durch die Gegend, und ich kann die Leistung meiner Mannschaft gar nicht hoch genug anrechnen“, betonte Linke abschließend.

ESC-Trainer Franz Steer hatte das gesehen, „was ich sehen wollte: Die Mannschaft hat über 60 Minuten hart gearbeitet“. Er bescheinigte Königsbrunn einfach mehr Effektivität vorm Tor. „Wir hatten nicht so viele Tormöglichkeiten, haben aber das letzte Drittel fast auf ein Tor gespielt. Dann kriegt der Vrba eine Strafzeit, nachdem er vom Gegenspieler bedrängt ums Tor fährt und den Torhüter erwischt, nachdem er in den reingeschoben wurde“, meinte Steer. Er hatte zwar einen gut gefüllten Kader zur Verfügung, aber auf einen Spieler verzichten müssen. „Der Christoph Obermaier war jetzt nach langer Pause auf einem sehr guten Weg, und dann rutscht er im Training unglücklich in die Bande, und mit der Schulterverletzung ist für ihn die Saison nun zu Ende“, berichtete der ESC-Trainer. „Schade, der Junge ist sowas von in Ordnung.“

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (9.) Veisert (Lukes, Szwez/5-4), 0:2 (17.) Bullnheimer (Sternheimer, Lukes), 1:2 (18.) Sodja (Kirsch, Susanj), 1:3 (23.) Szwez (Veisert, Lukes), 1:4 (24.) Lukes (Veisert), 2:4 (28.) Sodja (Wiedenhofer, Kirsch) – Zuschauer: 128 – HSR: Fabian Reinold, Robert Paule – Strafminuten: Dorfen 14, Königsbrunn 8