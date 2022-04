SC Pöcking-Possenhofen: Freundschaftliche Rückkehr bei Kellerkracher

Teilen

Franco Simon, jetziger Trainer des SC Unterpfaffenhofen-Germering, kehrt an alte Wirkungsstätte zurück. © Metzler

Im Nachholspiel gegen den von Ex-Coach Franco Simon trainierten SC Unterpfaffenhofen-Germering braucht der SC Pöcking-Possenhofen zwingend einen Sieg.

Pöcking – Der Aufstiegstrainer kehrt zurück: Franco Simon, bis Sommer 2021 erfolgreicher Coach des SC Pöcking-Possenhofen, ist heute Abend erstmals als Übungsleiter von Bezirksliga-Rivale SC Unterpfaffenhofen-Germering bei seinem Ex-Verein in Pöcking zu Gast (19.30 Uhr). Das Duell hätte bereits vor eineinhalb Wochen stattfinden sollen, doch damals hatte der SCUG wegen mehrerer Corona-Fälle um eine Spielverlegung gebeten. Die Pöckinger waren dieser Bitte fairerweise nachgekommen, zum Wintereinbruch an jenem Wochenende kam es erst danach.

Obwohl es für beide Mannschaften um viel geht, ist neben dem Platz also ein eher freundschaftliches Wiedersehen zu erwarten. Bereits Simons Abschied im Sommer war harmonisch verlaufen. Er und sein Nachfolger beim SCPP, Simon Gebhart, hatten in der Corona-Saison 2019/21 erfolgreich zusammengearbeitet. Gebhart agierte damals als Co-Trainer, der gelegentlich auch noch selbst auf dem Platz stand. „Wir kannten uns davor noch nicht so gut, aber es hat gut funktioniert. Ich schätze ihn als Typ sehr, und er ist ein sehr kompetenter Trainer“, sagt Franco Simon. Obwohl die Pöckinger in der Tabelle ganz unten stehen, hat er vor seinem früheren Team auch in dieser Saison Respekt. „Sie spielen oft ordentlich, aber verlieren dann mit einem Tor Unterschied“, so der 44-Jährige. Ähnlich gehe es auch seiner Mannschaft, die sich mit 21 Punkten aus 21 Spielen auf Rang 13 und damit ebenfalls einem direkten Abstiegsplatz befindet.

Seit der Hinspielniederlage ist der SCPP ohne Sieg

Seit dem 3:0-Sieg des SCUG im direkten Duell in der Hinrunde hat sich das Kräfteverhältnis beider Teams aber verändert. Vor dem Hinspiel stand Pöcking immerhin noch auf einem Relegationsplatz und hatte gerade seinen zweiten Saisonsieg eingefahren, die „Upfer Buam“ galten dagegen neben dem FC Kosova als Abstiegskandidat Nummer eins. Inzwischen haben die Gäste Tuchfühlung zu den Relegationsplätzen, der SCPP dagegen steht nach 14 Spielen ohne Sieg mit dem Rücken zur Wand. Der Rückstand des Tabellenletzten auf einen Relegationsplatz beträgt sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte.

Um die Hoffnung auf die Relegation am Leben zu erhalten, muss heute Abend zwingend ein Sieg her. Daraus macht Gebhart keinen Hehl: „Wenn wir noch den Anschluss schaffen wollen, müssen wir das Spiel gewinnen.“ Dass er mit dem Trainer der Gäste zusammengearbeitet hat, ist für den SCPP-Coach dabei nur Nebensache. „Ich kenne ihn. Aber er weiß auch, dass ich ihn kenne, und kann deshalb etwas anders machen. Wir müssen auf uns schauen, vor dem Tor konsequent sein und hinten wenig Fehler machen – egal ob der Gegner mit Dreier- oder Viererkette spielt.“

Erstmals seit Langem ist der Pöckinger Kader nahezu vollständig. Bis auf den langzeitverletzten Elias Fleddermann, Ersatzkeeper Marius Klitscher, Tim Freiwald (beide Urlaub) und Rafail Keil (krank) sind alle Spieler einsatzfähig. (te)

Coach Simon Gebhart braucht mit seinem SCPP unbedingt einen Sieg. © Photographer: Andrea Jaksch