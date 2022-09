RW „absolut chancenlos“ beim 0:5 in Miesbach

Eine der wenigen Chancen hatte Max von Sazenhofen in der zweiten Hälfte, doch die Tölzer blieben in Miesbach ohne Torerfolg.

KREISLIGA

Durchgebissen, aber mehr war nicht drin: Rot-Weiß Bad Tölz kommt in Miesbach mit 0:5 unter die Räder.

Miesbach/Bad Tölz – Mit sechs angeschlagenen Spielern stellte sich der SC Rot-Weiß Bad Tölz am Samstag dem noch ungeschlagenen Aufstiegsanwärter SV Miesbach. Die positive Erkenntnis von Trainer Sebastian Wagner, der sich erneut in die Viererkette stellte: „Alle haben sich durchgebissen und bis zum Schluss gekämpft. Das muss ich der Mannschaft hoch anrechnen.“

Absolut chancenlos

Pünktlich zum Anpfiff jagten Regenschauer über die SV-Anlage und die nächste kalte Dusche für die Tölzer folgte nach nicht einmal 60 Sekunden: Die RW-Hintermannschaft ließ Josef Sontheim zu viel Platz, und der SV-Stürmer nutzte die Freiräume mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 1:0. Das zweite Tor der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Wagner rutschte an Josef Pötzinger vorbei, und der verwandelt aus gut zehn Metern sicher. Beim nächsten Angriff der Miesbacher sah der Schiedsrichter ein Foul an Sontheim. „Niemals“, ereifert sich Wagner, „da war eindeutig der Ball gespielt.“ Einerlei – Christian Altenberg erhöhte per Strafstoß auf 3:0.

Drohende Abreibung macht mutig

Angesichts der drohenden Abreibung kamen die Tölzer entschlossen aus der Kabine und spielten mutig nach vorne. Max von Sazenhofen, Ahmad Abu Swid und Max Geisler hatten auch die eine oder andere passable Einschussmöglichkeit, aber „in den Abschlüssen waren wie zu schwach“, räumt Wagner ein. Nach und nach machten sich die Blessuren und die dadurch fehlende Spritzigkeit bei den Tölzern bemerkbar, so dass die Miesbacher in lockerer Folge auf 5:0 davon ziehen konnten. Wagners ernüchternde Bilanz nach 90 einseitigen Minuten: „In Miesbach waren wir zum ersten Mal in dieser Saison absolut chancenlos.“

In dieser Woche schraubt der Trainer das Trainingspensum herunter, damit alle „mal durchschnaufen und sich auskurieren können“. Denn bereits am Freitagabend müssen die Rot-Weißen in Kreuth beim FC Real antreten. sts

SV Miesbach – RW Bad Tölz 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 (1.) Sontheim, 2:0 (12.) Pötzinger, 3:0 (14./EM) Altenburg, 4:0 (51.) Sontheim, 5:0 (74.Mündl). – Schiedsrichter: Fatih Karaca (ESV Rosenheim). – Zuschauer: 110.

SC/RW: Bahner – Ertl, Rinshofer (55. Muck), Wagner (73. Bergkofer), Furfaro (76. C. Baumgärtner) – Sahiti, Standke, Ackermann, v. Sazenhofen (66. Dogan), Geisler – Abu Swid (71. Carucci).