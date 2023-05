Endspurt in der Kreisliga Inn/Salzach 2: Auf- und Abstiegskandidaten – Wer hat die besten Karten?

Von: Robin Hieke

Teilen

Der SV Reichertsheim ist kurz vor dem Meistertitel in der Kreisliga Inn/Salzach 2. © FuPa/Kurt Kletter

In knapp drei Wochen ist die Saison in der Kreisliga Inn/Salzach 2 beendet. Es wird Zeit, die Auf- und Abstiegskandidaten genauer zu betrachten.

Inn/Salzach – Es wird ernst in der Kreisliga Inn/Salzach 2 Der Großteil der Mannschaften hat noch zu drei Partien absolvieren. Es bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um geforderte Saisonziele noch zu erreichen. Welche Mannschaften schaffen den Sprung in die Bezirksliga? Wer muss für die Kreisklasse planen? Und wer geht in die Relegation?

Kreisliga Inn/Salzach 2: Die Aufstiegskandidaten

In den vergangenen 23 Partien konnten sich zwei Mannschaften in der Kreisliga Inn/Salzach 2 entscheidend absetzen: der SV Reichertsheim und der VfL Waldkraiburg. Die SGGRG hat vier Punkte Vorsprung vor dem VfL und kann nach nur einem Jahr Abstinenz wieder in die Bezirksliga zurückkehren.

Waldkraiburg war Dauergast in der BZL, ehe sie vor zwei Jahren in die Kreisliga abgestiegen sind. In diesem Jahr müssen sie sich mutmaßlich durch die Relegation kämpfen, um in der nächsten Saison eine Liga höher zu spielen.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten:

1. SV Reichertsheim (58 Punkte): FC Grünthal (H), TSV Reischach (A), SV Aschau/Inn (H)

2. VfL Waldkraiburg (54 Punkte): TuS Engelsberg (H), SG Tüßling/Teising (A), SV Amerang (H)

Der VfL Waldkraiburg muss seine restlichen Partien gewinnen, um den Druck auf den Tabellenführer aufrechtzuerhalten. Dazu wird der VfL auf einen Patzer des SV Reichertsheim hoffen. Die Stolpergefahr im Restprogramm der Reichertsheimer ist allerdings nicht allzu hoch. Zumal sie dabei noch zwei Heimspiele bestreiten dürfen.

Kreisliga Inn/Salzach 2: Die Abstiegskandidaten

Der SV Amerang hat in dieser Spielzeit noch keinen Dreier einfahren können. Mit zwei Punkten aus 23 Partien ist der SVA sicher abgestiegen. Für die DJK SV Edling wird es vermutlich in die Relegation gehen. Mit 17 Punkten befindet sich die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Sechs Zähler mehr gesammelt hat der SV 1966 Kay, der noch um den rettenden Rang elf kämpft, den aktuell der FC Grünthal belegt. Auch die SG Tüßling/Teising ist noch nicht gesichert. Die Spielgemeinschaft kann noch auf einen Relegationsplatz abrutschen, wobei sie sogar noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben als ihre Konkurrenten.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten:

10. SG Tüßling/Teising (28 Punkte): SV Mehring (A), TSV Reischach (A), VfL Waldkraiburg (H), TSV Bad Endorf (A)

11. FC Grünthal (25 Punkte): SV Reichertsheim (A), SV 1966 Kay (H), SV Mehring (A)

12. SV 1966 Kay (23 Punkte): SV Amerang (H), FC Grünthal (A), TSV Reischach (H)

13. DJK SV Edling (17 Punkte): TSV Bad Endorf (A), TuS Prien (H), TSV Emmering (A)

Am 21. Mai steigt das Abstiegs-Duell zwischen dem FC Grünthal und dem SV 1966 Kay. Dieses Aufeinandertreffen wird entscheidend für den Ausgang in der Kreisliga Inn/Salzach 2 sein. Der Tabellenzwölfte hat dabei wohl die besseren Karten, da sie am Wochenende auf das Schlusslicht treffen, während der FC Grünthal den Tabellenführer empfängt.

Kreisliga Inn/Salzach 1: Zeitraum und Modus der Relegation

Die Aufstiegs-Relegation gestaltet sich etwas kompliziert: Die beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Inn/Salzach spielen mit dem Tabellenzweiten der Kreisliga München 3 und dem Tabellen 13. der Bezirksliga Ost den letzten freien Platz in der Bezirksliga Ost aus.

Die Abstiegs-Relegation läuft folgendermaßen ab: Die vier Releganten (jeweils Platz zwölf und 13) der Kreisligen Inn/Salzach spielen in einer Relegationsrunde mit den jeweiligen Tabellenzweiten der Kreisklassen Inn/Salzach. Mindestens zwei der acht Mannschaften qualifizieren sich für die Kreisliga. Weitere freie Plätze können darüber hinaus ausgespielt werden. Die Auslosung findet voraussichtlich am 28. Mai statt. Die Relegationspartien werden in der Woche danach auf neutralen Plätzen ausgetragen. (Robin Hieke)