Endspurt in der Kreisliga Inn/Salzach 1: Auf- und Abstiegskandidaten – Wer hat die besten Karten?

Von: Robin Hieke

Ist TSV Teisendorf noch von der Tabellenspitze zu stoßen? © FuPa/Mike Megapix

In knapp drei Wochen ist die Saison in der Kreisliga Inn/Salzach 1 beendet. Daher wird es Zeit, die Auf- und Abstiegskandidaten genauer zu betrachten.

Inn/Salzach – Es wird ernst in der Kreisliga Inn/Salzach 1. Der Großteil der Mannschaften hat noch zu drei Partien absolvieren. Es bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um geforderte Saisonziele noch zu erreichen. Welche Mannschaften schaffen den Sprung in die Bezirksliga? Wer muss für die Kreisklasse planen? Und wer geht in die Relegation?

Kreisliga Inn/Salzach 1: Die Aufstiegskandidaten

Der TSV Teisendorf kann allmählich für die Bezirksliga planen. Die Mannschaft von Trainer Klaus Michel liegt mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze der Kreisliga Inn/Salzach 1. Den Aufstiegs-Relegationsplatz hat aktuell der ASV Großholzhausen inne. Mit vier Punkten vor ihren Verfolgern hat der ASV alles in der eigenen Hand.

Dahinter wird es eng: Der SV Westerndorf, der ASV Au und der TSV Bad Reichenhall haben alle 34 Punkte auf dem Konto und rechnen sich noch Chancen auf die Relegation aus.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten:

1. TSV Teisendorf (46 Punkte): TSV Bad Reichenhall (H), SV Westerndorf (H), SG Söllhuben/Frasdorf (H), SC Inzell (A)

2. ASV Großholzhausen (38 Punkte): SC Vachendorf (H), SG Söllhuben/Frasdorf (A), SG Schönau (A), SV Schloßberg-Stephanskirchen (H)

3. SV Westerndorf (34 Punkte): SG Söllhuben/Frasdorf (H), TSV Teisendorf (A), FC Hammerau (A), SC Vachendorf (A)

4. ASV Au (34 Punkte): FC Hammerau (H), TuS Bad Aibling (A), SC Vachendorf (A), SG Schönau (H)

5. TSV Bad Reichenhall (34 Punkte): TSV Teisendorf (A), SC Inzell (H), BSC Surheim (A)

Der TSV Bad Reichenhall hat unter den Aufstiegskandidaten die vermeintlich schlechtesten Karten. Der TSV hat ein Spiel mehr gemacht als seine Konkurrenten. Zudem müssen sie als nächstes zum Tabellenführer reisen. Nachdem drei der letzten vier Gegner des ASV Großholzhausen Abstiegskandidaten sind, stehen die Chancen, den zweiten Rang zu behalten, nicht schlecht.

Kreisliga Inn/Salzach 1: Die Abstiegskandidaten

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Inn/Salzach 1 könnte nicht spannender sein. Lediglich sechs Punkte trennt das Schlusslicht TuS Bad Aibling von Platz zehn. Auf diesem befindet sich der FC Hammerau. Zwei Zähler mehr auf dem Konto hat der SC Anger.

Mit jeweils 26 Punkten sind der SV Schloßberg-Stephanskirchen und der SC Vachendorf auf Rang elf und zwölf zu finden – vier Zähler vor der SG Söllhuben/Frasdorf. Das Blatt im Tabellenkeller kann sich allerdings schnell wenden, denn Bad Aibling und Söllhuben/Frasdorf haben noch eine Partie in der Hinterhand. Nur eine dieser Mannschaften muss den direkten Weg in die Kreisklasse antreten.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten:

9. SC Anger (29 Punkte): SC Inzell (A), BSC Surheim (H), TuS Bad Aibling (A)

10. FC Hammerau (27 Punkte): ASV Au (A), SV Westerndorf (H), SG Söllhuben/Frasdorf (A)

11. SV Schloßberg-Stephanskirchen (26 Punkte): BSC Surheim (A), TuS Bad Aibling (H), ASV Großholzhausen (A)

12. SC Vachendorf (26 Punkte): ASV Großholzhausen (A), ASV Au (H), SV Westerndorf (H)

13. SG Söllhuben/Frasdorf (22 Punkte): SV Westerndorf (A), ASV Großholzhausen (H), TSV Teisendorf (A), FC Hammerau (H)

14. TuS Bad Aibling (21 Punkte): SG Schönau (H), ASV Au (H), SV Schloßberg-Stephanskirchen (A), SC Anger (H)

Die SG Söllhuben/Frasdorf hat ein echtes Mammutprogramm vor sich: Die ersten drei Teams in der Tabelle warten noch auf die Spielgemeinschaft. Auch der SCV hat mit Platz zwei, drei und vier ein dickes Brett zu bohren. TuS Bad Aibling hat somit noch alle Chancen, die rote Laterne abzugeben.

Kreisliga Inn/Salzach 1: Zeitraum und Modus der Relegation

Die Aufstiegs-Relegation gestaltet sich ein wenig kompliziert: Die beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Inn/Salzach spielen mit dem Tabellenzweiten der Kreisliga München 3 und dem Tabellen 13. der Bezirksliga Ost den letzten freien Platz in der Bezirksliga Ost aus.

Die Abstiegs-Relegation läuft folgendermaßen ab: Die vier Releganten (jeweils Platz zwölf und 13) der Kreisligen Inn/Salzach spielen in einer Relegationsrunde mit den jeweiligen Tabellenzweiten der Kreisklassen Inn/Salzach. Mindestens zwei der acht Mannschaften qualifizieren sich für die Kreisliga. Weitere freie Plätze können darüber hinaus ausgespielt werden. Die Auslosung findet voraussichtlich am 28. Mai statt. Die Relegationspartien werden in der Woche danach auf neutralen Plätzen ausgetragen. (Robin Hieke)