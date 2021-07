SC Baldham-Vaterstetten: „Positiv gestimmt“ nach Auftakt-Klatsche

Ziel ist Wiedergutmachung

Der SC Baldham-Vaterstetten geriet zum Saisonauftakt deutlich unter die Räder. Nun ist also Wiedergutmachung angesagt. Coach Bürgermeier stimmt sich positiv.

Baldham - Das 1:7-Debakel zum Saisonauftakt beim TSV Dorfen ist aufgearbeitet. Sagt Coach Stefan Bürgermeier. Ob sich daraus aber auch sportliche Konsequenzen ziehen lassen, wird das Samstags-Heimspiel zeigen. Um 12.30 Uhr empfängt der SC Baldham-Vaterstetten den TSV Buchbach II.

Lämmermeier: Klatsche „tagelang in den Knochen“

„Kein Grund für Sorgenfalten“, nannte es SCBV-Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier, obwohl er zugab, dass „das 1:7 tagelang in den Knochen“ steckte. „Keine Frage, die zweite Halbzeit war richtig schlecht, aber solche Tage gibt’s.“ Bis zu dem Elfmeter habe das Baldhamer Spiel „gut ausgeschaut. Dann hat’s in den Köpfen offenbar klick gemacht“.

Bürgermeier: „Aufgearbeitet, darüber geredet und analysiert“

Trainer Bürgermeier und einige seiner Spieler haben danach sogar schlecht geschlafen. „Am Dienstag haben wir das Spiel aufgearbeitet, darüber geredet und analysiert, was wir abstellen müssen“, so Bürgermeier. Seine Erkenntnis: „Wir müssen mehr in die Zweikämpfe reinkommen. Die zweiten Bälle gewinnen und 90 Minuten Vollgas geben. Sonst kannst du nicht gewinnen.“ Die Botschaft, so glaubt der SCBV-Trainer, sei angekommen. „Die Jungs brennen darauf zu zeigen, was sie wirklich können. Sie wollen gegen Buchbachs Zweite Wiedergutmachung.“ Die 1:7-Packung habe „schwer an einigen genagt“.

Nach „gutem Training“ unter der Woche sei wieder eine „positive Grundstimmung“ zu verspüren. „Die müssen wir in Leistung umsetzen“, sagt Bürgermeier, der nach eigener Aussage mehr Wert auf die Qualität des Geschehen auf dem Platz legt als auf das Ergebnis.

SC Baldham-Vaterstetten: Zusammenhalt stimmt

„Positiv gestimmt“ will der SCBV „ein gutes Spiel raushausen, damit gegen Buchbach auch das Resultat stimmt. Wobei der Gegner eine „absolute Wundertüte“ sei. „Die Mannschaft hat mit der des vergangenen Jahres nichts mehr zu tun. Die haben 16 Neuzugänge und zudem das erste Spiel auch verloren. Allerdings nur 0:1 gegen den SV Waldperlach. Ich verliere lieber einmal mit 1:7 als mehrere Male 0:1“, so Bürgermeier. Zwar fordert er von seiner Mannschaft, zu alter Zweikampftugend zurückzukehren, fürchtet allerdings auch den Übereifer und seine Folgen. Dennoch: „Wir müssen eine andere Einstellung als in Dorfen an den Tag legen. Die Jungs halten zusammen, sind eine gute Truppe.“ Fehlt nur noch das entsprechende Resultat. Von der Optik alleine wird man die Rote Laterne nämlich nicht los.

