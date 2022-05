Andreas Hohlenburgers letzter Einsatz im SEF-Dress: „Am Ende hat es sich auch gelohnt“

Andreas Hohlenburger: Der Torjäger der vergangenen Jahre verlässt den SEF. © Verein

Er ist das, was Robert Lewandowski für den FC Bayer war: Am Samstag bestreitet Andreas Hohlenburger, 30, sein letztes Landesliga-Spiel für die Fußballer des SE Freising.

Freising - Nach derr Saison wechselt er als Spielertrainer zum Kreisklassen-Meister FCA Unterbruck. Im Abschlussinterview spricht Hohlenburger über die schwierigen Anfänge in der Savoyer Au, seine 128 Landesliga-Tore und den Mengerskirchener Berg nahe Unterbruck. Das Interview zeigt: Die Eintrachtler verlieren nicht nur ihren besten Torschützen, sondern auch einen Mann mit viel Humor.

Andreas, wann ist man denn zu alt als Fußballer? Mit 30 schon?

Andreas Hohlenburger: Das ist ehrlich gesagt schon recht unterschiedlich, das kommt darauf an, wie der Körper reagiert. Schau dir den Schmidl (Anm. der Red.: Mitspieler Michael Schmid) an, der rennt mit 36 noch rum. Bei mir zwickt das Knie einfach, da muss ich jetzt einen Gang runterschalten.

Du warst am Ende viel verletzt. Wie sehr hat dich das beeinflusst?

Stimmt, ich war schon viel weg. Ein wenig macht einen das schon fertig und nervt. Du nimmst dir Sachen vor, die du dann nicht erfüllen kannst. Wenn du nur noch sporadisch trainieren kannst, da macht es keinen Sinn mehr, an diesem Fußball-Niveau festzuhalten.

Rückblick: Als Du als junger Stürmer in die Savoyer Au gekommen bist, saßt Du anfangs viel auf der Bank. Hast Du damals auch mal gezweifelt?

Na klar, und es hat mich einfach gewurmt. Man tut sich natürlich auch schwer, wenn man als Spieler anfangs von der Bank kommt. Aber: Ich habe immer meine Chance bekommen. Zudem bin ich an sich ein ehrgeiziger Mensch, deswegen bin ich auch dran geblieben. Und am Ende hat es sich auch gelohnt, dass ich am Ball geblieben bin. Ich denke, dass das Ganze schon ganz passabel geworden ist.

Das sieht man beim Blick auf die Statistik: Was nimmst du mit von 128 Toren in 218 Landesliga-Spielen?

Da nehme ich einiges mit. Im Vergleich zu damals habe ich technisch extrem viel dazu gelernt, anfangs hab ich den Ball ja mehr gestoppt als zu schießen. Taktisch und auch von der Cleverness hab ich jetzt ein ganz anderes Level, das nutzt dir dann in einigen Situationen immens. Ich hoffe, dass ich den Jungen in Unterbruck da einiges mitgeben kann jetzt dann.

Welcher Trainer hat dich, würdest Du sagen, am meisten beeinflusst?

Als Alex Plabst gekommen ist, hat es gut funktioniert. Damals wurde aber auch das System umgestellt, vorher haben wir noch meist mit zwei Stürmern gespielt. Und wenn’s dann mal läuft, kriegst du halt auch ein immenses Selbstvertrauen.

Jetzt gehst Du als Spielertrainer zum FCA Unterbruck, von wo Du gekommen bist. Muss die Kreisliga 2 zittern?

(lacht) Ich sag jetzt mal, dass ich das ganze ganz entspannt angehe und hoffe, dass meine zwei Knie halten werden. Wichtig ist, dass wir erst einmal fit werden und Spaß am Fußballspielen haben. Ich werde jetzt nicht den erneuten Aufstieg als Vorgabe aussprechen, das Ziel ist der Klassenerhalt. Natürlich will ich so viel wie möglich spielen.

Und was darf der FCA vom Trainer Andi Hohlenburger erwarten? Waldläufe?

(lacht) Keine Angst, die gibt es im modernen Fußball nicht mehr. Aber der Mengerskirchener Berg, der wird sicher verstärkt mit eingebaut. Die Fitness ist für mich sehr wichtig, das ist eine Liga höher jetzt noch viel wichtiger. Interview: Matthias Spanrad