SC Freising und Zolling gerettet - Gammelsdorf muss in die Relegation

Teilen

Badreddine Dars (r.) und der SC Freising halten sich durch einen 4:3-Auswärtserfolg in Marzling in der Kreisklasse. © lehmann

Es bleibt spannend unten drin. Erst nächste Woche entscheidet sich im Fernduell zwischen Attaching II und Paunzhausen, wer von beiden in die Relegation muss.

SV Marzling - SC Freising 3:4 (0:2). „Manchmal glaube ich, sie wollen mich ein bisschen ärgern mit der Spannung“, scherzte ein erleichterter SCF-Trainer Sezgin Gül nach dem Drama in Marzling. In der 29. Minute erzielte Mesut Toprak seinen ersten Treffer per Einzelaktion. „Messis“ Zweiter folgte dann sieben Minuten später per Volleytreffer (37.). Nach der Pause verlor der SC den Faden.

Die Gastgeber drehten innerhalb von nur vier Minuten die Partie durch Treffer von Ludwig Haas (57.), Tobias Duffner (60.) und Maximilian Gaudermann (61.), womit die Freisinger auf den Relegationsrang abrutschten. „Ich habe aber immer an mein Team geglaubt“, sagte Gül, der mit einen Dreifachwechsel reagierte. Der zeigte Wirkung. In einer Freisinger Drangphase traf Björn Petrowski per Kopf nach einem Eckstoß (71.), und Toprak vollendete seinen Dreierpack mit einem Solo zum 4:3 (82.).

TSV Paunzhausen - BC Attaching II 2:1 (1:1). Die Platzherren gingen durch einen Kopfballtreffer von Thomas Popp (26.) in Führung. „Danach ging aber gar nichts mehr. Wir haben unser System verloren und waren zu spät in den Zweikämpfen“, meinte Trainer Sulzberger. Verdient war deswegen auch der Attachinger Ausgleich von Simon Emmersberger (31.).

Das Remis hätte dem BCA gereicht, wurde aber für seine Passivität noch bitterböse bestraft. Die Entscheidung kurz vor Schluss: Matthias Drexler traf aus der Entfernung (89.). „Das ist natürlich beschissen für uns“, meinte BCA-Coach Jan Ziob, „Das einzig Gute an diesem Spieltag ist, dass wir es noch selber in der Hand haben.“

Die Entscheidung, welches der beiden Teams in die Relegation muss, ist offen. Der BCA, der mit einem Punkt Vorsprung in das Fernduell geht, tritt gegen Vötting II an, Paunzhausen in Gammelsdorf – für beide Gegner geht es um nichts mehr.

SpVgg Zolling - FVgg Gammelsdorf 2:1 (1:0). Der Trainerwechsel der Zollinger einen Spieltag vor Schluss hat sich ausgezahlt. Das Team von Interimscoach Michael Wöhrl war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Den Führungstreffer erzielte Andreas Kreitmeier nach einem schönen Spielzug (42.).

Die Gammelsdorfer waren auf drei Punkte angewiesen und gingen aufs Ganze. Der FVgg gelang, die Zollinger hinten reinzudrücken und durch einen Kopfball von Alexander Deptalla zum Ausgleich zu kommen (73.). Die Spielvereinigung blieb aber nach Kontern gefährlich. Drei Minuten vor Schluss verwandelte wiederum Kreitmeier eine Flanke per Volleyschuss zum Siegtreffer: „Wenn man mit den Spielern redet, spürt man die Erleichterung“, sagte Wöhrl. Nur wenig enttäuscht sind die Gammelsdorfer, die in die Verlängerung müssen. „Es wäre naiv gewesen, nicht mit der Relegation zu rechnen. Gegen Paunzhausen wollen wir uns jetzt ein gutes Gefühl für dieses Spiel holen.“



SV Vötting - FC Neufahrn 5:0 (3:0).

Tore: Andreas Kronthaler (15., 40., 42.), Michael Düber (65.), Max Peringer (82.).