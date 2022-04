SC Kirchasch: „Positives-Auf-den-Sack-Gehen“ beim KSC - mit Remis dürften alle gut leben können

Teilen

Luftkampf: Lengdorfs Gianfranco Soave (l.) gegen den Kirchascher Alexander Mrowczynski. © Christian Riedel

Im hart umkämpften Kreisliga-Derby zwischen dem SC Kirchasch und dem FC Lengdorf mussten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben.

Kirchasch – Sowohl der KSC als auch die Gäste aus Lengdorf hatten beste Möglichkeiten gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden. Letztlich fehlte es aber an der Durchschlagskraft. Die Vorgabe von KSC-Coach Alexander Schmidbauer lautete: Pressing. Oder in seinen Worten: „Positives Auf-den-Sack-Gehen“. Früh sollte Lengdorf nämlich beim Spielaufbau gestört werden, um FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave aus dem Spiel zu nehmen. Doch leichter gesagt als getan. Bereits nach sechs Minuten nutzte Tobias Lechner nach Zuspiel von Bernhard Heilmeier einen Stellungsfehler der KSC-Abwehr zur Gästeführung. Die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Nur Sekunden später verpasste Sebastian Maier freistehend vor FCL-Keeper Lukas Hibler den Ausgleich (7.). Danach bekamen die Zuschauer, wie bei einem Derby zu erwarten, viele Zweikämpfe und Fouls im Mittelfeld zu sehen.

Aber auch in beiden Strafräumen war einiges los. Die Abschlüsse waren aber nie zwingend genug. Die gefährlichste Aktion verzeichnete Lengdorf kurz vor dem Pausenpfiff. Die KSC-Defensive verteidigte eine Flanke aus dem Halbfeld schlampig, sodass der Ball letztlich Florian Spielberger serviert wurde, der den freistehenden Mathias Holzner in Szene setzte. Der akrobatische Abschluss Holzners landete an der Latte (41.).

Zu viele individuelle Fehler bringen den KSC zurück

„In der zweiten Halbzeit holten wir Kirchasch zurück ins Spiel“, kritisierte Soave die individuellen Fehler seiner Mannschaft. Der eingewechselte Marcel Tätzel verzog knapp (47.), und auch Maier konnte nach cleverem Zuspiel von Alexander Mrowczynski die Kugel nicht im Lengdorfer Tor unterbringen (57.). Dann bediente Mittelfelddirigent Soave den anstürmenden Heilmeier, der zu zentral abschloss (62.).

Im Gegenzug bestraften die Gastgeber zu passive Lengdorfer. Mrowczynski bediente Maier, der seinen Gegenspieler auf rechts außen ganz alt aussehen ließ und aus elf Metern stark abzog. Den Abstauber drückte Kapitän Stefan Hackl zum 1:1 über die Linie (63.). In der Schlussphase versuchten beide Teams, mit hohen Bällen und Abschlüssen aus der zweiten Reihe zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl Mrowczynski (74.) als auch Martin Lechner (81.) scheiterten am Schlussmann.

Am Ende waren beide Trainer zufrieden mit dem Remis. „Natürlich schmerzt es, wenn du führst und keinen Dreier holst. Aber ich bin mit der Spielweise zufrieden, und am Ende des Tages ist es ein weiterer Punkt für den Klassenerhalt“, resümierte Soave. Auch Schmidbauer war mit der Leistung seiner Elf einverstanden und sieht Kirchasch auf gutem Kurs in Richtung Klassenerhalt: „Mit 30 Punkten stehen wir gut da. Normalerweise reicht es, wenn wir noch ein Spiel gewinnen.“