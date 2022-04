SC Kirchdorf will harte Nuss Eitting knacken

Die Nummer eins von Kirchdorf trägt die Rückennummer 31: Der 30-jährige Hans Maier brachte schon so manchen Kreisliga-Toptorjäger zur Verzweiflung. © Josef Fuchs

Heute kommt es um 19 Uhr in der Kreisliga zum Nachholspiel des 19. Spieltags zwischen dem FC Eitting und dem SC Kirchdorf. Der SC kämpft dabei weiter um den Nicht-Abstieg.

Kirchdorf – Für die Truppe von Trainer Andreas Apold die nächste Gelegenheit, endlich einen Dreier im Jahr 2022 einzufahren. Auch wenn der Tabellendritte aus Eitting eine ziemlich harte Nuss sein dürfte. Der FCE hat seit fünf Partien nicht verloren und erzielte bei vier Siegen und einem Remis satte 16:1 Tore. Das Hinspiel in Kirchdorf gewannen Eittings Spielertrainer Markus Weber und seine Truppe mit 4:2, hatten dabei aber größere Probleme und entschieden die Partie erst in den Schlussminuten.

Für eine Entscheidung hätte auch Kirchdorf vergangenen Sonntag gegen Taufkirchen sorgen können, ja sogar müssen. Trainer Apold sah in der zweiten Hälfte Einbahnstraßen-Fußball Richtung BSG-Tor. Dazu fast ein Dutzend guter Tormöglichkeiten, zwei Abseits-Tore und zwei verschossene Elfmeter seiner Mannschaft. Am Ende stand dennoch nur ein 1:1-Unentschieden. „Das ist echt brutal, absoluter Wahnsinn!“, so Apold. Der letzte Kreisliga-Sieg des SCK ist mehr als ein halbes Jahr her und in der Rückrunde holten die Kirchdorfer nur drei Remis aus acht Partien. Trotzdem könnte es in der Endabrechnung noch für einen Relegationsplatz reichen, aber dafür müsste endlich ein Dreier her. (Josef Fuchs)