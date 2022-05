Esposito schockt Kirchdorf: Trotz Führung verliert SC - und muss um Klassenerhalt bangen

Von: Bernd Heinzinger

Verloren, aber doch noch eine Chance auf den Klassenerhalt: Der SC Kirchdorf muss jetzt zweimal gewinnen. Foto: lehmann © lehmann

Ein mehr als unglückliches Gegentor kurz vor Schluss schickte die Fußballer des SC Kirchdorf im Relegationsspiel zur Kreisliga gegen den FC Moosinning II auf die Verliererstraße.

Kirchdorf – Dabei begann Kirchdorf stark und hatte bereits nach zwei Minuten die erste Chance, als Thomas Hadler nach einer Grätsche den Ball in den Strafraum brachte. Sein Pass rollte aber an den Mitspielern vorbei in die Hände des gegnerischen Keepers. Nach einer Ecke hatte Joshua Marx in der 13. Minute die nächste Topchance. Er köpfte den Ball aus fünf Metern über den Kasten. Spielerisch waren die Mannen von Trainer Andreas Apold dem Gegner aus der Kreisklasse Erding überlegen, die Moosinninger nutzten jedoch Ballverluste immer wieder für ihre Konter. SCK-Keeper Johann Maier entschärfte die kritischen Situationen aber souverän.

Nach 25 Minuten jubelte dann Kirchdorf: Marx passte den Ball in den Strafraum zu Daniel Schuhmann, der aus fünf Metern cool zur Führung einschob. Im Anschluss drückte der SC auf das 2:0, der Schock folgte aber nach einer guten halben Stunde. Moosinnings Marco Esposito trat zum Freistoß an und verwandelte aus 16 Metern zum Ausgleich.

Kirchdorf mit letzten Kräften zum Siegtor per Bogenlampe

Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Mehr als Weitschüsse gab es zunächst nicht. Gut 20 Minuten vor dem Ende mobilisierte Kirchdorf die letzten Kräfte. Immer wieder trieben die Männer von Trainer Andreas Apold den Ball nach vorne. Daniel Schuhmann setzte einen Freistoß (69.) knapp daneben, Thomas Kittl tankte sich über rechts stark in den gegnerischen Strafraum. Sein Pass fand in der 74. Minute keinen Abnehmer.

Mehr Glück hatten die Moosinninger an diesem Abend. Sie starteten einen ihrer wenigen Angriffe, und erneut war es Marco Esposito, der den Ball in der 86. Minute irgendwie mittels Bogenlampe im Kirchdorfer Tor unterbrachte. In der Schlussphase versuchte der SCK noch einmal alles, eine richtige Torchance gab es aber nicht mehr. Apold sprach von einer ganz bitteren Niederlage. „Es tut mir leid für den Verein und die tollen Fans.“

Dennoch dürfen er und sein Team noch einmal hoffen. Dank Palzings Klassenerhalt gibt es eine Verliererrunde mit vier Teams.