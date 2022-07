SC Rot-Weiß Bad Tölz hat Lust auf die Herausforderung

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Es war eine gute Entscheidung, diese Mannschaft zu übernehmen.“ RW-Trainer Sebastian Wagner Das Team des SC Rot-Weiß Bad Tölz in der Saison 2022/23 (vorne, v. li.): Sebastian Horwath, Abdullah Dogan, Riccardo Giacalone, Siegfried Bahner, Adrian Kabashi, Damian Standke, Oliver Wegner, Ahmad Abu Swid, (Mitte) Trainer Sebastian Wagner, Benedikt Ertl, Peter Murcko, Adrian Ackermann, Georg Bergkofer, Jonas Fottner, Josef Haslinger, Betreuer Benedikt Sachs, (hinten) Max Geisler, Benedikt Rinshofer, Marinus Estner, Fatih Kocyigit, Tobias Heidler, Talha Sakal und Benedikt Muck. Torjäger Giacalone kommt erst im Frühjahr zurück © Ewald Scheitterer

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz befindet sich in seiner ersten Kreisliga-Saison im Umbruch: Trainer Wagner will den Qualitätsverlust durch den Abgang der Stammspieler mit der eigenen Jugend auffangen.

Bad Tölz – Groß ist die Euphorie beim SC Rot-Weiß Bad Tölz nach dem Aufstieg in die Kreisliga. Und Sebastian Wagner, der neue Trainer aus den eigenen Reihen, beflügelt die Mannschaft nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte zusätzlich. Knapp zwei Dutzend Spieler, aus denen sich der Kader der Ersten rekrutiert, hängen sich zweimal pro Woche beim Training mächtig rein. „Es war eine gute Entscheidung, diese Mannschaft zu übernehmen“, sagt der 35-jährige ehemalige Rot-Weiß-Spieler, den eine alte Knieverletzung zur Beendigung der Karriere zwang. „Die Jungs ziehen gut mit und nehmen an, was ich ihnen mitgebe. Auch der nötige Respekt vor mir ist vorhanden.“

Es war eine gute Entscheidung, diese Mannschaft zu übernehmen.“

Wie gut Trainer und Team harmonieren, zeigte sich in den fünf Vorbereitungsspielen, von denen drei im Toto-Pokal absolviert wurden. Hier gelang es nach einem 6:0-Kantersieg gegen den A-Klassisten TSV Schliersee, sogar den arrivierten Kreisligisten DJK Waldram im Elfmeterschießen zu eliminieren (6:5). Der TSV Wolfratshausen, ein weiterer A-Klassist, wurde im Pokal mit 4:1 besiegt. Die Dimensionen etwas zurechtgerückt hat allerdings der Kreisliga-Mitaufsteiger SV Münsing (Meister der Kreisklasse 3), der die Rot-Weißen mit 0:4 abfieselte. „Wir dürfen uns von diesen Ergebnissen nicht blenden lassen“, räumt Wagner ein, „aber derzeit sind es eher sonnige Aussichten.“ Die könnten sich bereits am morgigen Dienstag eintrüben, wenn der Bezirksliga-Absteiger TSV Otterfing zum nächsten Pokalvergleich in der Kohlstatt vorstellig wird. Oder zu Saisonbeginn, denn der hat es in sich. Mit Real Kreuth, Lenggrieser SC und der Holzkirchner Landesliga-Reserve warten allesamt Hochkaräter auf den Liganeuling.

„Dann wird sich zeigen, was mein Team drauf hat“, erwartet Wagner Klarheit um die Leistungsfähigkeit seines geschröpften Kaders. Denn der hat im Vergleich zur Überfliegersaison ein halbes Dutzend Leistungsträger und Routiniers verloren: Alex Baumgärtner, Goalgetter Branislav Turecek, Turhan Ulu, Spielmacher Ardian Geci, Mohamed Barrie und Thankgod Asoegwu. „Das ist insgesamt ein leichter Qualitätsverlust“, gibt der Trainer unumwunden zu.

Torjäger Giacalone kehrt erst im Frühjahr zurück

Obendrein laborieren einige Spieler an Verletzungen oder befinden sich nach längeren Ausfällen im Aufbautraining: Fynn Kettner, Adrian Ackermann, Max Geisler und Sebastian Horwath wollen alsbald wieder Spielpraxis sammel. Torjäger Riccardo Giacalone indessen beginnt nach überstandenem Kreuzbandriss im Oktober erst mit dem Training und kehrt voraussichtlich im Frühjahr auf den Platz zurück. „So muss halt die Jugend einspringen und möglichst viel auffangen“, erwartet Wagner.

Ein talentiertes Quartett aus dem eigenen Nachwuchs steht hierfür bereit: Talha Sakal (körperlich robust und durchsetzungsstark), Abdullah Dogon (zweikampfstark mit gutem taktischem Verständnis), Georg Bergkofer (zweikampf- und kopfballstark) und Mehmet Tokmak (offensiv und defensiv gleichermaßen stark). „So wie sie sich bisher reinhängen, ist mir nicht bange. Jeder hat sich seine Einsatzzeiten redlich verdient.“

Ergänzt wird das Quartett durch Jonas Fottner, der nach langer Verletzungspause von der Flinthöhe in die Kohlstatt gewechselt ist. Der technisch beschlagene Stürmer hat sich bereits gut in die Mannschaft eingefügt, allerdings müsse noch am Abschluss gefeilt werden, so Wagner. „Ansonsten bin ich begeistert von ihm. Er ist ein echter Dauerläufer und hat in allen Testspielen überzeugt.“

Lesen Sie auch Ihr Vermögen wollte sie dem Zoo stiften

Der Klassenerhalt steht über allem

Vollmundig formuliert der Coach das Saisonziel. „Der Klassenerhalt steht über allem, aber wieso sollten wir nicht auf die Top Drei schielen?“ Möglicherweise machen diesem Ansinnen die Lücken in der Abwehr einen Strich durch die Rechnung. Nach den Abgängen von Barrie, Baumgärtner und Asoegwu ist Innenverteidiger Benedikt Ertl die einzige verbliebene Stütze vor Schlussmann Siegfried Bahner. Allerdings hat Dogan bislang auf der linken Seite überzeugt, und mit Sakal sowie Christian Baumgärtner stehen zwei weitere Kandidaten für die Viererkette bereit. „Ein bisschen sind wir noch in der Findungsphase“, weiß der Trainer. „An die Wand spielen wie in der vergangenen Saison werden wir niemanden, aber wir haben große Lust auf die Herausforderung.“

Lesen Sie auch: So geht Kreisliga-Konkurrent Lenggrieser SC in die neue Saison.