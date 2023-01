WM in Ascholding: Schlechter Tag für Favoriten

Darts

Von Rudi Stallein schließen

Ascholdinger Darts-WM: Qualifikant Harrer gewinnt, Ermer stürzt Vierfach-Champion Josef Rieger vom Thron, und Junior Franz Rieger (8) lässt die Halle beben.

Ascholding – Es war ein schlechter Tag für Favoriten. Ein topgesetzter Spieler nach dem anderen strich bei der 8. Ascholdinger Darts-WM die Segel. Am Ende machte Rookie Benedikt Harrer die Sensation perfekt, indem er sich als Qualifikant bei seiner ersten WM-Teilnahme bis ins Finale warf. Dort ließ er dem Neunten der Ascholdinger „Weltrangliste“, Florian Volz, keine Chance und siegte klar mit 4:1. Der neue Champion brauchte nur ein Wort, um bei der Siegerehrung seine Eindrücke in Worte zu fassen: „Wahnsinn!“

Schlechter Tag für Favoriten

Ein erstes Mal bebte der „Eli Pally“ schon bald nach Beginn des Turniers, als der achtjährige Franz Rieger, Sohn von Vierfach-Weltmeister Josef Rieger, in Runde eins mit 3:2 gegen Kilian Kranz gewann. In der zweiten Runde musste sich der jüngste WM-Teilnehmer aller Zeiten dann jedoch mit 1:3 gegen Michael Pertold, die Nummer 26 der Weltrangliste, geschlagen geben. Dem gewachsenen Selbstbewusstsein des Juniors konnte das jedoch nichts anhaben. „Für den brauchen wir jetzt ein größeres Bett“, meinte der Papa lachend.

Zwei Frauen im Starterfeld

In Runde zwei war auch für die zwei einzigen Frauen im Starterfeld Endstation. Vroni Müller, wie Harrer zum ersten Mal dabei, scheiterte nach einem 3:1-Sieg gegen Sepp Kastenmüller am späteren Halbfinalisten Franz Ermer mit 0:3. Melanie Raab verabschiedete sich mit demselben Ergebnis gegen einen bärenstarken, 15 Jahre jungen Quirin Walleitner, in Runde eins hatte sie Toni Bäumler mit 3:1 besiegt.

Aus für hoch gehandelte Nummer zwei in Runde zwei

Frühzeitig Schluss war auch für einige erfahrene Spieler, denen man Finalchancen eingeräumt hatte. Gregory Koutis, Nummer zwei der Weltrangliste, scheiterte in Runde zwei gegen den auf Rang fünf platzierten Michael Holzer, der es immerhin bis ins Viertelfinale schaffte, wo er gegen Florian Volz (Nummer neun) mit 1:3 unterlag. Christian Lasch (Nummer drei) flog in Runde zwei raus, schon nach dem ersten Durchgang finito war für die Nummer sechs, Hans Walleitner.

Bestes Match des Turniers

Im Viertelfinale kam dann sensationell das Turnier-Aus auch für die Nummer eins, Josef Rieger. Im Achtelfinale hatte der vierfache Weltmeister sich mit Dominik Veitinger noch das beste Match des Turniers geliefert und sich knapp mit 3:2 behauptet. Dann unterlag er mit demselben Ergebnis Ermer. „Die Regeln sind einfach: Es geht von 301 runter, wer als Erster bei Null ist, hat gewonnen. Und das hat der Franz früher geschafft“, nahm der Champ äußerlich gelassen hin, dass er im Viertelfinale Nerven gezeigt und Matchdarts vergeben hatte. Seine Begründung: „Auch wenn du hier viermal gewonnen hast, hast du halt mal einen Zitterer.“

Finale Volz gegen Harrer die große Überraschung

So war der Weg frei für ein so nicht erwartetes Ende. „Der Einzug von Florian Volz und Benedikt Harrer ins Finale war definitiv die Überraschung des Turniers“, sagte Moderator Hansi Makrutzki. Volz (34), bislang bei jeder WM dabei, verzeichnete als größte Erfolge bisher zwei Viertelfinalteilnahmen. Sein Kontrahent Harrer hatte heuer zum ersten Mal überhaupt die Qualifikation überstanden und konnte sein Glück selbst kaum fassen (siehe unten). Beide Kontrahenten spielten ein überzeugendes Turnier und gaben in ihren fünf Runden auf dem Weg ins Finale jeweils insgesamt nur drei Legs ab.

Höhepunkt im letzten Match der Nacht war ein 125er-Finish im zweiten Spiel, mit dem Publikumsliebling Harrer seinem Gegner Volz, der bei Rest 20 stand, den fast sicheren Leg-Ausgleich und wohl auch ein wenig die Nerven raubte.

+ Florian Volz unterlag im Finale mit 1:4 gegen Benedikt Harrer. © Rudi Stallein