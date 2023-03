Schnell und umfassend informiert: das ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen

Teilen

Mit dem ePaper des Merkur sind Sie schnell und umfassend informiert. © PantherMedia / IgorVetushko

Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen sind Sie unkompliziert und tagesaktuell informiert. Und das mit nur wenigen Klicks. Denn wenn Sie eines nicht haben, ist es Zeit.

Umso besser, wenn Sie in Zukunft schon den Weg zur Arbeit sinnvoll nutzen können, damit Sie schnell und effizient darüber Bescheid wissen, was in der Welt und Ihrer Region passiert. Das ePaper gibt es bereits am Abend bevor die Printausgabe am nächsten Morgen erscheint und Sie können es sich sogar vorlesen lassen. So sind Sie auch beim Wandern, Joggen oder Radfahren immer auf dem Laufenden und sparen sich Zeit.

Schnell im Bilde per Klick

Aktuelle News aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur und sogar ein wenig „Gossip“ aus der Promi-Welt – durch die Themenvielfalt des Münchner Merkur sind Sie in jeder Mittagspause für Ihre Kolleg*innen ein unterhaltsamer Gesprächspartner. Sie wissen aus Ihrem Joballtag, dass es immer gut ist, den Überblick zu haben. Mit dem ePaper haben Sie den jetzt auch über alles, was in der Welt und daheim in München und Umgebung passiert. Ganz flexibel per App (iOS, Android) oder auf Ihrem PC, an bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig.

Vorteile des ePapers erkunden

Genießen Sie mit dem Merkur-ePaper die komplette Themenvielfalt. © PantherMedia / DPimage

Handlich in der Hosentasche

Tageszeitung in der U-Bahn zu lesen, nervt. Und überhaupt ist Ihre Bürotasche auch ohne lose Rubrikseiten schon voll. Kommt Ihnen bekannt vor? Sparen Sie sich diesen zusätzlichen Nervfaktor und holen Sie sich Ihre Tageszeitung digital. Damit haben Sie das aktuelle Weltgeschehen ganz handlich immer dabei.

Mehr für Ihr Geld

Klein, aber oho: Für 32,99 Euro pro Monat bietet das ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen mehr, als Sie bei einer vergleichbaren Tageszeitung bekommen. Vielleicht entdecken Sie im Urlaub oder auf Reisen ja auch das Rätseln für sich: Kreuzworträtsel und Sudoku können Sie digital ausfüllen, zweimal im Monat gibt’s ein digitales Rätselmagazin gratis dazu.

ePaper: Weitere Vorteile

Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen sind Sie nicht nur früher informiert als andere, Sie haben Ihre Tageszeitung auch ganz handlich dabei. Entspanntes Lesen, auch wenn Sie unterwegs sind - und damit mehr Zeit für Ihre Hobbys. Sie möchten wissen, was in Ihrem Nachbarlandkreis los ist? Wie gut, dass Ihr Abo zusätzlich eine weitere Lokalausgabe Ihrer Wahl enthält. So behalten Sie im wahrsten Sinne des Wortes den Rundum-Überblick. Sie wissen nicht mehr ganz genau, was Anfang des Monats passiert ist? Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen sind die Ausgaben der letzten 30 Tage zum Nachlesen mit wenigen Klicks im Archiv aufrufbar. Praktisch ist auch die Stichwortsuche nach Themen, mit der Ihnen auf einen Blick alle passenden Artikel aufgezeigt werden. Genügend Gründe für das ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen. Wenn Sie möchten, auch erst einmal als kostenlose (und unverbindliche) Leseprobe.

Hier finden Sie alle ePaper-Angebote