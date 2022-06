Schüler bei Bushaltestelle von Auto erfasst: 14-Jähriger aus München hat wahnsinniges Glück

Von: Laura May

Ein 14-jähriger Schüler hat beim Überqueren der Straße vor einem Bus nicht richtig aufgepasst und ist in einen vorbeifahrenden Peugeot gerannt.

Brunnthal – Am Samstag, gegen 15.50 Uhr, rannte ein 14-Jähriger in einen fahrenden Peugeot. Immer wieder kommt es zu Unfällen rund um stehende Busse – so auch im Brunnthaler Ortsteil Waldbrunn an der Bushaltestelle der Zusestraße 5.

Der Schüler aus München geht vom Bus auf die Straße und schaut nur nach rechts, nicht aber nach links, so informiert die Polizei. Zeitgleich fährt eine 55-jährige Münchnerin mit ihrem Peugeot an dem Bus vorbei und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie erwischt den 14-Jährigen.

Bushaltestelle Brunnthal: Schüler rennt gegen vorbeifahrenden Peugeot

Der Schüler hat vergleichsweise großes Glück und kommt mit einer geprellten Hüfte davon. Seine Eltern kommen noch zum Unfallort und gehen anschließend mit ihm zum Arzt. Ein Rettungswagen kommt nicht zum Einsatz. Am Peugeot brach der Seitenspiegel ab und die Beifahrertür wurde eingedellt. Sachschaden: 15.000 Euro

