Schüler knackt Fünf-Meter-Marke

Tolle Leistungen beim Ursel-Rechenmacher-Sportfest

Beim Ursel-Rechenmacher-Sportfest erzielten die Leichtathleten des TSV Dorfen tolle Ergebnisse. Darunter war ein super Weitsprung von Jana Schüler, die mit 5,03 die magische Fünfmetermarke knackte.

Dorfen –Tolle Leistungen zeigten die Leichtathleten des TSV Dorfen beim Ursel-Rechenmacher-Sportfest in Kirchheim. Viermal schafften dabei die U 12- bis U 16-Athleten den Sprung aufs Siegerpodest.

In der W 11 maßen sich 37 Schülerinnen aus 16 verschiedenen oberbayerischen Vereinen um die Plätze im Dreikampf (50 m Sprint, Weitsprung, Ballwurf). Im großen Teilnehmerfeld platzierte sich Sophia Eicher auf Platz zwölf (8,25 sec, 3,69 m, 20,00 m) mit 1042 Punkten. Mia Groh landete mit 1041 Punkten knapp dahinter auf dem 13. Rang (8,31 sec, 3,69 m, 20,00 m). Der Sieg im Dreikampf ging an Emilia Kurz. Sie steigerte ihre Bestleistung im 50-m-Sprint trotz schlechten Starts auf 7,74 sec. Im Weitsprung sprang sie 3,95 m, und den Ball warf sie auf starke 33,50 m. Damit erzielte die elfjährige Schülerin 1281 Punkte und lag 14 Punkte vor der Zweitplatzierten Sarah Dietrich vom SV Putzbrunn.

Maria Stummer kam im Weitsprung der W 12 auf 3,42 m. Die 75 m lief Charlotte Ertle in 11,31 sec.

In der W 13 sprintete Svea Schütte die 75 m in 10,58 s und war damit fünftschnellste unter den 24 Teilnehmerinnen. Für die 60 m Hürden benötigte die 13-Jährige 11,52 sec, und im Weitsprung erreichte sie mit 4,34 m den siebten Platz. Emily Hofer lief 75 Meter in 12,29 sec.

Mit etwas Trainingsrückstand meisterte Vincent Bachmayr (M 14) die 100 m in 13,55 sec und die 80 m Hürden in 13,22 sec, was beide Male Platz sechs bedeutete.

Im Weitsprung der W 15 gelang Jana Schüler im sechsten und letzten Versuch ein super Sprung. Mit 5,03 m knackte sie die magische Fünfmetermarke, sprang so weit wie noch nie und damit auf den ersten Platz. Lara Tischer freute sich hier mit 4,11 m über den dritten Platz. Über die 80 m Hürden schaffte Schüler erneut den Sprung aufs Podest. Mit 12,97 sec gewann sie Bronze.