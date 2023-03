Schweißtreibende Aßlinger Einheiten unter klasse Bedingungen

Auf der Brücke in Istrien: Mit einem großen Tross weilten die Fußballer des TSV Aßling im Trainingslager in Kroatien. Foto: verein © verein

Das Trainingslager im Vorjahr hatte sich bewährt. So ging es für die Fußballer des TSV Aßling in der aktuellen Winterpause erneut mit dem Reisebus nach Istrien (Kroatien), an die nördliche Adria.

Aßling – Über 40 Teilnehmer zählten die Verantwortlichen des A-Klassisten während des viertägigen Aufenthalts, darunter rund 35 Spieler der ersten und zweiten Mannschaft.

„Unser Hotel war top. Wir hatten sehr gute Bedingungen mit einem Hallenbad, einem Fitnessstudio und tollem Essen. Es war sonnig und hatte wenig Wind, perfekt für zwei Trainingseinheiten pro Tag“, zog der Sportliche Leiter Willi Graupe ein positives Fazit.

Im Anschluss an die schweißtreibenden Minuten auf den Plätzen gab es die Möglichkeit im Whirlpool und am Buffet zu neuen Kräften zu kommen. „Durch den reibungslosen Ablauf sind die Spieler klasse vorbereitet für den kommenden Punktspielstart“, betonte Graupe. „Wir hatten auch wieder einige A-Jugendliche dabei, die in der kommenden Saison zu den Herren stoßen werden. Allen hat es super gefallen.“

Nur für Melih Uysal hätte es vermutlich besser laufen können. Aßlings Co-Trainer zog sich einen Muskelfaserriss zu. „Sonst hat sich aber niemand verletzt“, ergänzte Graupe erleichtert. Nach einer bis dato komplizierten Wintervorbereitung, die aus Aßlinger Sicht durch unbespielbare Plätze und Spielabsagen geprägt war, konnte die Zeit in Kroatien für Wiedergutmachung sorgen. „Ich gehe davon aus, dass nun alle heiß und motiviert sind nach einem so tollen Trainingslager“, blickt Graupe dem Auftakt der Rückserie zuversichtlich entgegen.

Während es für die Reservemannschaft schon an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim SV Vogtareuth II in der B-Klasse zur Sache geht, muss sich die erste TSV-Garnitur noch ein wenig gedulden. Erst am Sonntag, 26. März, startet die Elf von Klaus Sigl gegen den SV Albaching in die Rückrunde der A-Klasse 3. Bis dahin stehen noch zwei Freundschaftspartien auf dem Programm. Am Samstag, 11. März, empfangen die Aßlinger am heimischen Büchsenberg den FC Parsdorf (Anpfiff um 15 Uhr), eine Woche später steigt dann der finale Test bei der SpVgg Jettenbach (15 Uhr).

„Man sollte den Ergebnissen aus der Vorbereitung aber nicht zu viel Interesse schenken“, erklärte der Sportliche Leiter. „Wichtig wird sein, zum Punktspiel die beste Leistung abzurufen. Es ist wie bei der Generalprobe im Theater“, so Graupe, der auf erfolgreiche Geschichten in der Rückrunde hofft. Mit dem gelungenem Trainingslager im Rücken kann der Pflichtspielstart aus Sicht der Aßlinger Kicker also kommen.

FLORIAN HENNIG