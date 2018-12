Keine Deutsche war jemals schneller

Schwimmen

Amelie Zachenhuber (14) stellt Altersklassenrekord über 50 Meter Freistil auf.

Berlin/Reisen –Der Weg nach ganz oben geht für Ausnahmetalent Amelie Zachenhuber weiter. Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin hat die erst 14-jährige Schwimmerin unter Beweis gestellt, was für ein Kämpferherz sie hat. Die Bestzeiten purzelten nur so, und „nebenbei“ stellte die Reisenerin einen bayerischen sowie einen deutschen Altersklassenrekord auf.

Im Vorjahr hatte Zachenhuber noch zwei B-Finals erreicht und war höchst zufrieden, doch 2018 sollte es noch besser werden. Die Vorbereitungen liefen ebenfalls gut – ein dreiwöchiges Trainingslager in den USA und ein Termin beim Physiotherapeuten und Osteopaten Meik Schönberger in Erding gaben Zachenhuber Zuversicht.

Und schon im Vorlauf des ersten Tages knackte die Reisenerin über 100 Meter Freistil den seit neun Jahren bestehenden bayerischen Altersklassenrekord von Alexandra Wenk. Dieser lag bei 56,79 Sekunden und somit 0,63 Sekunden unter Zachenhubers Meldezeit (57,42). Beherzt ging die 14-Jährige ins Rennen, schlug nach 55,44 Sekunden an und qualifizierte sich damit für ihr erstes A-Finale auf nationaler Ebene. „Ich bin gerade noch so ins A-Finale gerutscht, aber jetzt hab ich noch mehr Adrenalin“, erzählte Zachenhuber nach dem Rennen. Am Nachmittag steigerte sie ihren wenige Stunden alten Altersklassenrekord um weitere 1,4 Zehntelsekunden.

Tags darauf standen dann schon zwei Strecken auf dem Programm. Über die 50 m Schmetterling belegte sie in 27,51 Sekunden den 13. Platz und sicherte sich ihren Startplatz im B-Finale, wo sie sich erneut steigerte und in 27,23 Sekunden noch zwei weitere Plätze gut machte. Dabei kratzte sie sogar am deutschen Altersklassenrekord, den sie nur um acht Hundertstelsekunden verpasste.

Eine tolle Verbesserung gelang ihr im Vorlauf auch auf der 200-m-Freistilstrecke. Erst vor Kurzem hatte sie hier eine Bestzeit geschafft, die sie in 2:03,28 Minuten um mehr als 2,5 Sekunden unterbot.

Tag drei hatte vormittags dann zwei weitere Starts direkt hintereinander für Zachenhuber parat. Es begann mit den 200 m Lagen, und hier zahlte sich die vielseitige Ausbildung unter Trainer Elvir Mangafic aus. Unglaubliche 4,88 Sekunden schneller war Zachenhuber im Vorlauf, und mit der Zeit von 2:17,57 Minuten hätte sie sich als Zeitschnellste des B-Finales eigentlich für den Nachmittag qualifiziert. Um aber den Fokus auf ihre Lieblingsstrecke, die 50 m Freistil, zu legen, meldete sie sich hier ab. Und wie nach den bisherigen Vorstellungen zu erwarten war, warf sie im Kraulsprint alles in die Waagschale und qualifizierte sich als Zwölfte fürs nächste B-Finale. Der letzte Start des Tages war damit der wichtigste für die junge Athletin, und voller Stolz sah sie auf der Anzeigetafel das Ergebnis: 25,18 Sekunden – neuer deutscher Altersklassenrekord, der zuvor bei 25,22 Sekunden gelegen war.

Am letzten Wettkampftag standen nochmal drei Starts im Vormittagsabschnitt an. Dass sich ihre Kräfte langsam zu Ende gingen, hielt die Schwimmerin des SC Prinz Eugen München nicht davon ab, nochmal alles zu geben. So gab es über 100 m Lagen, 100 m Schmetterling und 50 m Rücken nicht nur neue Bestzeiten, auch drei weitere Finals waren die Folge. Besonders freute sich die Schmetterling-Spezialistin über die 100 Meter Schmetterling, die sie in 1:01,44 Minuten absolvierte. Am Nachmittag war dann aber bei Zachenhuber deutlich die Luft raus, sodass sie zum Abschluss zwar gute Platzierungen erreichte, aber die Bestzeiten des Vorlaufs nicht nochmal unterbieten konnte.

Ausruhen kann sich die Schwimmerin jetzt in den Weihnachtsferien in Kärnten

von Aleksandra Scharfe