SE Freising: Der Aderlass wird immer größer - Johannes Kleidorfer kommt vom FC Ismaning

Johannes Kleidorfer: Der Marzlinger wechselt vom FC Ismaning in die Savoyer Au zum Landesligisten SE Freising. © Sven Leifer

Die Saison in der Landesliga Südost ist gerade erst zu Ende gegangen für die Fußballer des SE Freising, doch die Planungen für das nächste Spieljahr in der Landesliga Südost laufen bereits.

Freising - Die Lerchenfelder können den ersten Neuzugang vermelden. Mit Johannes Kleidorfer schließt sich dabei ein junger Verteidiger den Gelb-Schwarzen an. An dem 21-jährigen Verteidiger waren mehrere Vereine interessiert, am Ende entschied sich der Marzlinger aber für die Domstadt. Kleidorfer kommt vom FC Ismaning, wo er im letzten Jahr und in der Corona-Abbruch-Saison im Bayernliga-Kader stand und am Ende auf fünf Einsätze kam. Zu wenig für einen talentierten Spieler, deswegen kam nun der Wechsel zustande.

Ausgebildet wurde der 21-Jährige unter anderem beim FC Ismaning und beim Nachwuchs der SpVgg Unterhaching, beim SEF ist der Linksfuß nun als Verstärkung für die Defensive vorgesehen. Und Trainer Flo Bittner, der ebenfalls einen neuen Job als Chef-Coach antritt, freut sich bereits auf den Neuen. „Er passt charakterlich und menschlich voll zu unserer Truppe“, so Bittner, in den bisherigen Einheiten, in denen Kleidorfer bereits mitgewirkt hat, habe er sich sehr gut eingefügt. „Wir freuen uns auf ihn“, so Bittner weiter.

Auf wen sich die Gelb-Schwarzen auch freuen, ist Liam Russo. Das Eigengewächs kommt von der hauseigenen U19 und soll sich in der Ersten Mannschaft beweisen als einer von fünf in Frage kommenden Akteuren aus dem 2003er Jahrgang. „Er macht den mit Abstand fittesten und willigsten Eindruck“, lobt Trainer Flo Bittner. Russo kann sowohl auf der rechten als auch der linken Außenbahn eingesetzt werden und soll nun an den Herrenbereich herangeführt werden.

Auf der anderen Seiten haben die Freisinger vier Abgänge zu vermelden: Schon länger stand fest, dass Andi Hohlenburger als Spielertrainer zurück nach Unterbruck gehen wird. Auch Benedict Geuenich verlässt den SEF aus privaten Gründen zurück nach Jetzendorf. Robert Rohrhirsch zieht es zum VfR Garching in die Bayernliga. Höherklassig Spielpraxis sammeln will auch Nikolai Davydov, bei ihm steht das Ziel noch nicht fest. „Unser Ziel ist es, diese vier Abgänge mindestens zu ersetzen“, erklärt Bittner. Weitere Neue sollen rund um den Vorbereitungsstart am 20. Juni vorgestellt werden. Aktuell hat Bittner seiner Truppe frei gegeben, bis zum Start können sich die Spieler individuell fit halten. „Wer das nicht hinbekommt“, schmunzelt Freisings neue Übungsleiter, „wird das die ersten ein bis zwei Wochen merken.“