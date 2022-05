Gern gesehener Gast: SE Freising verliert wieder gegen Abstiegskandidaten

Teilen

Luka Brudtloff schoss sein 6. Saisontor. © ms

Erneut gütige Punktelieferanten im Abstiegskampf waren die Fußballer des SE Freising. Beim SB Chiemgau Traunstein kam die Elf von Alex Plabst nicht über ein 1:2 hinaus.

Freising – Am Ende stand die Erkenntnis: Wer seine Chancen nicht nutzt, holt in einem Fußballspiel auch keine Punkte. Denn gegen den SB Traunstein, der sich durch den Sieg aller Abstiegssorgen entledigte, waren die Gäste aus der Domstadt nicht das schlechtere Team, Traunstein kämpfte aber mehr und wollte den Dreier mehr.

Im ersten Durchgang gab’s noch wenige Höhepunkte, defensiv verteidigten beide Teams gut, nach vorne fehlten jedoch die entscheidenden Momente. Dennoch lag Traunstein vorne. Nach einem Einwurf waren die Freisinger nicht aufmerksam, Kenan Smajlovic schloss ab (44.).

Nach dem Seitentausch meldeten sich die Domstädter zurück. Luka Brudtloff egalisierte die Führung der Hausherren mit einer feinen Einzelleistung (50.). Doch der Ausgleich hatte nicht lange Bestand, bereits eine viertel Stunde später stellte Christian Wallisch den alten Abstand per Kopf nach einer Ecke wieder her (63.). Richtig Fahrt nahm die Partie in der Schlussphase auf, in der beide Mannschaften beste Möglichkeiten hatten. Insbesondere in der Nachspielzeit hatten die Freisinger in Überzahl mehrmals den Ausgleich auf dem Schlappen, schlossen aber zu überhastet oder ungenau ab, sodass es im letzten Auswärtsspiel der Saison bei der Niederlage blieb. (ms)