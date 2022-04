SE Freising: Führung leichtfertig verspielt

Teilen

Hatten am Ende nichts zu jubeln: die Fußballer des SC Eintracht Freising. © Christian Riedel

Am Karsamstag war die Elf von Coach Alex Plabst zwar lange dran an einem Punktgewinn, musste sich schlussendlich aber dem SSV Eggenfelden knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Freising – Ist es das nahe Ende der Saison? Oder sind es doch die technisch und taktisch limitierten Mittel? Die Mannen von der Isar scheinen jedenfalls das Siegen verlernt zu haben, bereits das vierte Spiel in Folge gingen die Gelb-Schwarzen nicht mehr als Sieger vom Platz. Beim SSV Eggenfelden setzte es die dritte Niederlage in Folge.

Wenngleich: Dieses Mal war der Auftritt der Gäste nicht mehr ganz so zappenduster wie noch gegen Töging in der Woche zuvor. „Fußballerisch war es dieses Mal wieder etwas besser, als noch gegen Töging“, analysierte Trainer Alex Plabst den Auftritt in der Fremde, „aber um was zu holen, reicht so was dann auch nicht.“

Freisings Übungsleiter monierte bei den Seinen vor allem die nötige Entschlossenheit gegen Hausherren, die weiter um den frühzeitigen Klassenerhalt kämpfen. „Eggenfelden war keinen Deut besser als wir, hier müssen wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, so Plabst weiter. Haben die Lerchenfelder nicht, und so profitieren die Freisinger eben weiterhin von ihrem Polster, das sie sich nach der Winterpause herausgeschossen haben.

Bittner verletzt sich

Personell mussten die Freisinger am Samstag einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Ist der Kader aktuell ohnehin schon arg dezimiert, verletzte sich beim Warmmachen auch noch Co-Trainer Flo Bittner und musste mit muskulären Problemen passen. Doch auch ohne ihren Antreiber hielten die Freisinger im ersten Durchgang die Null, vor allem defensiv gab es nichts zu meckern, die einzige SSV-Torchance vereitelte Keeper Maxi Oswald.

Vorne verschoss Kapitän Flo Schmuckermeier, der sein Startelf-Comeback gegeben hatte, leichtfertig einen Elfmeter. Dennoch wähnten sich die Freisinger dann kurz nach dem Wechsel auf der Siegerstraße. Nach einer feinen Flanke stieg Benedict Geuenich im Strafraum am höchsten und nickte ein (51.). Doch die Freude über die Führung währte nicht lange, nur ein paar Minuten später stand es 1:1. Nach einer Ecke konnte Timo Schmidhuber unbedrängt einköpfeln (59.).

Und weil die Partie auch danach mehr dahin plätscherte, sah vieles nach einem leistungsgerechten Remis aus. Dann aber leistete sich Daniel Zanker quasi mit dem Schlusspfiff noch einen dicken Bock, Maximilian Götzinger spritzte dazwischen und schloss zum 2:1-Siegtreffer für die Niederbayern ab (88.).