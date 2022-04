Sechs Tage, die in der Zukunft wirken sollen

Bei allen Trainingseinheiten in und außerhalb des Wassers kam bei den SVGE-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern das Gemeinschaftserlebnis im Rahmen des Trainingslagers nicht zu kurz. © verein

Nachdem die Trainingslager des Schwimmverein Grafing-Ebersberg (SVGE) zwei Jahre coronabedingt nicht stattfinden konnten, ging es dieses Jahr in der ersten Osterferienwoche für 19 Schwimmerinnen und

Kraft und Technik verbessert

Grafing - Schwimmer sowie die Trainer Sabrina Hable, Michael Krecik und Jean Wichmann unterstützt von Lena Meußer wieder los. Innerhalb von sechs Tagen wurden in Cham neun Wassereinheiten absolviert. Ziel war vor allem die Optimierung der individuellen Technik. Zusätzlich wurden sowohl in fünf Athletikeinheiten als auch beim morgendlichen Joggen die Kondition und Kraft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessert.

Nach der Ankunft in der Pension Käsbauer, bei der alle wie immer herzlich begrüßt wurden, gab es ein Mittagessen, damit für die erste Trainingseinheit auch genügend Kraft vorhanden war.

Die darauffolgenden Tage begannen schon um 7.20 Uhr mit der Joggingrunde. Diese zählte bei den meisten Schwimmern zwar nicht zur beliebtesten Einheit des Tages, wurde aber trotzdem von allen gut überstanden. Um nach der Drei- oder Fünf-Kilometer-Laufstrecke die Kraftreserven für das erste Schwimmtraining aufzufüllen, folgte direkt das Frühstück. Danach ging es für alle ins Schwimmbad.

Aufgeteilt in vier Gruppen, angepasst an die Bedürfnisse der einzelnen Schwimmer, wurde dann jeweils die erste Schwimmeinheit des Tages absolviert. Nach der Mittagspause ging es für die Hälfte der Gruppe wieder ins Schwimmbad, während die Anderen sich zuerst in der Turnhalle den anstrengenden Athletikübungen stellen durften.

Nachdem getauscht wurde und alle Gruppen sowohl im Wasser als auch an Land fleißig trainiert hatten, genossen alle die Pause, bis nach dem Abendessen das Abendprogramm startete. Dies beinhaltete Technikanalysen, der vorher im Training aufgenommenen Videos und eine kleine Yoga-Einheit zur Mobilisierung des Rückens.

Aber natürlich darf in einem Trainingslager auch nie Spiel und Spaß in der Gemeinschaft fehlen. So wurde die freie Zeit bei Gesellschaftsspielen oder auf dem Spielplatz verbracht.

Die sehr harmonische Schwimmergruppe nahm dabei auch das Kind der Pensionsinhaberin und den kleinen Sohn der Trainerin sehr gerne mit auf. Zudem waren am Sonntagvormittag alle anstatt des ersten Trainings draußen unterwegs, um gemeinsam einen Geocache zu finden. Auch der Besuch der Eisdiele, die Kinderdisco und die abschließende Fotoshow werden allen Teilnehmern sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Alles in allem war das Trainingslager ein voller Erfolg und hat sowohl Teilnehmern als auch Trainern große Freude bereitet.