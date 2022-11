Andrea Filser sehnt sich nach dem Rennalltag

Wildsteigerin startet nach überstandener Verletzung in die Weltcup-Saison

Sie macht dort weiter, wo die Saison für sie vergangene Saison endete: Skirennläuferin Andrea Filser startet in Levi nach überstandener Verletzung in den Weltcup.

Wildsteig – Sie ist wieder da: Andrea Filser (SV Wildsteig) steigt an diesem Wochenende bei den beiden Slaloms in Levi (Finnland) wieder in den Weltcupzirkus ein, nachdem sie verletzungsbedingt große Teile des vergangenen Olympiawinters verpasst hatte. Im vergangenen Dezember hatte sich die Wildsteigerin beim Slalomtraining im Kuhtai einen Anriss des Syndesmosebands im Sprunggelenk zugezogen. Und obwohl es wieder ein kleines Comeback ist, fühlt es sich diesmal gar nicht so sehr danach an.

Filser hat sich zwei Wochen in Levi mit dem deutschen Team vorbereitet

„Es ist der Saisonstart, das ist für alle das erste Rennen“, sagt Filser. „Keiner weiß genau, wo er steht, und dementsprechend sind alle heiß drauf.“ Die deutsche Mannschaft hat sich in den vergangenen zwei Wochen, wie so viele andere auch, vor Ort in Levi gezielt auf den Weltcup-Auftakt vorbereitet. „Daher sind wir bei den Einheiten am Weltcuphang auf viele andere Mannschaften getroffen“, erzählt die Wildsteigerin.

Filsers grobe Ahnung über ihren Leistungsstand

Und da die gesteckten Läufe häufig geteilt wurden, gab es einen gewissen Vergleich. „Natürlich hab’ ich so nun eine grobe Ahnung, wo ich stehe“, gibt Filser zu. Mit Lena Dürr, vergangene Saison hinter Petra Vlhova (Slowakei) und Mikaela Shiffrin (USA) auf Platz drei in der Slalom-Gesamtwertung des Weltcups, „hatten wir auch schon vorher einen super Anhaltspunkt.“ Wie der tatsächliche Leistungsstand ist, wird sich erst im ersten Rennen der neuen Saison an diesem Samstag (19. November) zeigen.

In Levi erzielte die Wildsteigerin ihr bis dato bestes Weltcup-Ergebnis

Daher möchte sich die Sportsoldatin auch noch nicht auf ein konkretes Ziel festlegen. Aber natürlich will sie dort anknüpfen, wo sie im November 2021 aufgehört hatte. Konkret war das ein 18. Platz in Levi, ihr bisher bestes Weltcupergebnis. „Das ist natürlich eine gute Erinnerung“, sagt die 29-Jährige, die den Hang im finnischen Norden generell mag. „Dort konnte ich auch in den beiden vergangenen Jahren Weltcup-Punkte sammeln.“ Levi ist für sie also ideal für den Wiedereinstieg, den sie als erfahrene Rückkehrerin ohnehin selbstbewusst angeht: „Die Erfahrung zeigt, dass ich die Reha-Phasen stets nutzen konnte, um gestärkt zurückzukommen.“

Filser ist körperlich wie mental bereit für den Saisonstart

Mental ist Filser also in jedem Fall bereit, aber auch, was die körperliche Verfassung betrifft, läuft es gut. Während der ersten Schneeeinheiten im Sommer habe das verletzte Sprunggelenk zwar noch Probleme bereitet. „Jetzt verträgt es die zahlreichen Einheiten auf dem Eis aber einwandfrei.“ Schonung oder Extra-Pausen braucht sie nicht mehr. Der gemeinsame freie Tag mit dem Team war ein gern angenommenes Highlight. „Wir haben sehr schöne Polarlichter gesehen, gemeinsam am Lagerfeuer gesessen und waren einfach mal raus aus unserem Alltag Hotel, Hang, Hotel.“

Jetzt aber sehnen Filser und ihre Kolleginnen erst einmal den Rennalltag herbei und freuen sich, dass nach den beiden Absagen von Sölden (Tirol) und Lech (Vorarlberg) diesen Samstag um 10 Uhr endlich der Weltcupwinter für sie beginnt. KATHRIN EBENHOCH