SG Eichenfeld/Eittingermoos: Fast jeder Schuss ein Gegentreffer

Beim Heimspiel gegen den FC Schwaig hatten die Spielerinnen der SG Eichenfeld/Eittingermoos nichts zu bejubeln. © Michalek

Der Wiederauftakt in der Kreisliga geriet für die Fußballerinnen der SG Eichenfeld/Eittingermoos zum Ergebnisdesaster: Sie verloren gegen den FC Schwaig mit 0:12.

Eittingermoos - Trotz einer dünnen Personaldecke erkämpften sich die SGEE-Damen zwar direkt die erste Möglichkeit der Partie, doch im Anschluss nahm das Unheil seinen Lauf. Nachdem gleich zwei Führungsspielerinnen früh vom Platz mussten, ging gar nichts mehr. Die Gäste hatten hingegen einen Sahnetag erwischt und lagen bereits zur Pause klar mit 7:0 vorne. Auch in Halbzeit zwei war nahezu jeder Schwaiger Schuss ein Treffer. So stand am Ende ein 0:12 zu Buche.

„Wenigstens haben wir heute mal gespielt“, sagte Kapitänin Sonja Ermair in Bezug auf den viermal (!) verschobenen Punktspielauftakt. Angesichts der personellen Lage hatte sie nicht mit einem Punktgewinn gerechnet. Am 20. April (19.45 Uhr) im Nachholspiel beim FCA Unterbruck hofft die Spielgemeinschaft auf bessere Voraussetzungen. (fk)