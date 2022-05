SG Eichenfeld/Eittingermoos: Nicht genug Qualität und Quantität

Teilen

Die SGEE-Mädels hatten dieses Mal nichts zu jubeln und kassieren gegen die Damen des TSV St. Wolfgang eine klare 1:6-Heimniederlage. © Michalek

Die erwartete Niederlage setzte es am Sonntag für die Kreisliga-Fußballerinnen der SG Eichenfeld/Eittingermoos. Gegen den TSV St. Wolfgang hatte man keine Chance.

Eittingermoos – Die Spielgemeinschaft des TSV St. Wolfgang, des FC Lengdorf und des FC Hörgersdorf machte in Eittingermoos schon vor der Pause den Sack zu und gewann am Ende klar mit 6:1 (4:0). Die junge Sophia Schorer hatte am Erfolg ihres Teams großen Anteil: Zur 4:0-Halbzeitführung steuerte sie insgesamt drei Treffer bei (8./10./39.). „Damit war das Spiel leider schon entschieden“, bedauerte SGEE-Coach Michael Hillebrand, dessen Team am Sonntag erneut mit vielen angeschlagenen Spielerinnen antreten musste.

Der SG Eichenfeld/Eittingermoos gelang zwar nach dem Seitenwechsel durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sonja Ermair noch der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 (84.), am Ende musste sich das Team jedoch deutlich mit 1:6 geschlagen geben. „Uns fehlt es einfach ein bisschen an Qualität und Quantität“, sagt Hillebrand, der für die kommenden Partien hofft, wieder eine schlagkräftigere Mannschaft zusammenzubringen. (fk)