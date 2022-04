SG Eichenfeld/Eittingermoos: Keine Punkte trotz maximaler Gegenwehr

Dieses Mal hatten sie nicht viel zu bejubeln: Die Spielerinnen der SG Eichenfeld/Eittingermoos. © Michalek

Auch der große Widerstand der SG Eichenfeld/Eittingermoos nützte beim favorisierten Frauenteam aus Geroldshausen nichts. Bei einer 1:5-Niederlage machte sich erneut das Problem des kleinen Kaders bemerkbar.

Eichenfeld – Aller Ehren wert war die Leistung der Gäste der SGEE. Mit nur einer Auswechselspielerin war von Beginn an klar, dass es mit den Punkten schwer werden wird. Nachdem man bereits mit 2:0 (12., 32.) zurücklag verwandelte Jessica Kurth im eins gegen eins zum 2:1 (34.). Und auch vor der Pause hatte man die Chance zum Ausgleich, die nicht den Weg ins Tor fand. Im Gegenzug netzte der Gastgeber mit dem Pausenpfiff zum 3:1 (45.) ein.

In der zweiten Halbzeit kassierte die SGEE noch die Treffer zum 5:1 (66., 89.) Endstand, die sich die Geroldshausener durch ihr permanentes Lauern vorm Tor verdient hatten. „Das, was wir heute gezeigt haben, war aller Ehren wert.“, so Trainer Michael Hillebrand, der nach der dreiwöchigen Pause wieder auf eine personelle Entspannung hofft. (fk)